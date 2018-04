E-maily podřízených nemusí být tabu

Diskuse o monitoringu soukromých e-mailů, které zaměstnanci zasílají z firemních počítačů, se rozhořela po tiskové konferenci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v polovině února. "Zaměstnavatelé nemají právo číst elektronickou poštu svých zaměstnanců, porušovali by tím listovní tajemství," řekl na tiskové konferenci předseda ÚOOÚ Karel Neuwirt.

Podle něho zaměstnavatel může pouze kontrolovat, od koho a v jakém množství zaměstnanec maily dostává a komu je z firemního počítače píše. Dále Karel Neuwirt považuje za protiprávní, aby zaměstnavatel vyžadoval po pracovnících souhlas s kontrolou obsahu mailové pošty ­ byly by tím porušeny Listina základních práv a svobod i mezinárodní smlouvy. "Pokud by zaměstnavatel informace o mailech zaměstnanců shromažďoval, či dokonce zpracovával, mohl by být sankcionován i podle zákona o ochraně osobních údajů," dodal Karel Neuwirt.

Lidé, kterým vadí kontrola elektronické pošty v zaměstnání, mohou požádat o pomoc ochránce dat již od poloviny loňského roku. Úřad podle Neuwirta v tomto směru zatím poskytoval pouze konzultace, ale žádný podnět k šetření ještě nedostal. Snad každý zaměstnavatel by považoval za nesmyslné, aby v důsledku nemoci či dovolené zaměstnance neměl přístup k informacím, které mohou být pro firmu významné. Firemní elektronická pošta není zřizována k soukromým účelům, proto ji může zaměstnavatel sledovat. Ale...



Co se týká sledování elektronické pošty zaměstnanců, současné pracovněprávní předpisy krok s běžnou praxí zrovna nedrží. Naskýtá se otázka, zda vůbec a do jaké míry lze na elektronickou poštu aplikovat stávající zákon o poštovních službách. "Vzhledem k poměrně volnému vymezení pojmu lze dle mého soudu oprávněně tvrdit, že se na elektronickou poštu tento zákon vztahuje. Jak ale vyplývá z některých dalších ustanovení, nebude tomu tak vždy," říká vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky Ján Matejka.

Podle něho má zaměstnavatel právo sledovat elektronickou poštu pracovníků. "Pokud má takové jednání zaměstnavatele oporu v pracovní smlouvě, vnitropodnikovém předpise nebo s ním jinak zaměstnanec vyslovil souhlas, lze jej považovat za oprávněné," říká. K zásahu do osobních práv zaměstnance podle Matejky může dojít, pokud zaměstnanec o této kontrole nebude předem informován.



Zaměstnanec má řádně pracovat



Ruku na srdce, každý, kdo jen zevrubně přelétl povinnosti zaměstnance v Zákoníku práce, ví, že vyřizování soukromých mailů v pracovní době odporuje určitým ustanovením. Stačí zhlédnout § 73 odst. 1., a je jasné, že zaměstnanec bavící se přes pracovní e-mail s kamarádem, rozhodně nepracuje "řádně a svědomitě", navíc lze pochybovat, že "plně využívá pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací". Takové jednání také porušuje ustanovení, podle kterého má zaměstnanec mimo jiné "řádně používat svěřené pracovní prostředky, chránit majetek zaměstnavatele a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele".

Výše zmíněná činnost zaměstnance může být klasifikována jako méně závažné porušování pracovní kázně. Pokud byl pracovník v období posledních šesti měsíců písemně upozorněn na možnost výpovědi v souvislosti s porušením pracovní kázně, může také výpověď dostat.Mnozí zaměstnavatelé využívání firemních počítačů pro soukromé účely pracovníků tiše tolerují. Berou to jako součást "zaměstnaneckých výhod". Pokud tato činnost nesnižuje výkonnost zaměstnance. Nebo dokud zaměstnavatel nenarazí na "vtipný" soubor o 3 MB či vynášení tajných firemních informací.

Pak je třeba situaci řešit diplomaticky, přímo z očí do očí. Ne však dříve, než má zaměstnavatel v rukou důkazy. I tak je ale pro něho nejjistější trestat až na základě daných pravidel hry. Jakých? Například ve smlouvě nebo vnitřním předpisu lze označit e-mailové adresy pracovníků zřízené na firemních doménách za pracovní, pro nasměrování je možno užít pouze příjmení. Tyto e-maily může mít zaměstnavatel naprosto pod dohledem.

Vzhledem k neopatrnosti podřízených někdy stačí letmo přelétnout adresy příjemce a subjekty. Jak asi zaměstnanec zdůvodní pracovní charakter třiceti emailů, zaslaných v jednom dni na adresu milacek18@yahoo.com?