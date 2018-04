Zaručeně zhubnete, hlásá firma a obírá lidi o peníze

A tak paní Mikulíková objednala a zaplatila 940 korun. Přípravek dorazil během dvou dnů. Krabička se dvěma stranami, sladkou a slanou. A uvnitř jakýsi prášek. Tím se mělo posypat konzumované jídlo, sladká strana na jídlo sladké, slaná strana na jídlo slané. Jak stálo na webových stránkách prodejce, jde o bezpečné ingredience pro hubnutí přírodním způsobem - bezlepkový maltodextrin, fosforečnan vápenatý, oxid křemičitý, sójový lecitin plus přirozené a umělé příchutě (o složení více zde).

„Sypala jsem přesně podle návodu, ale nezhubla jsem ani deko,“ říká paní Mikulíková. A tak se rozhodla přípravek reklamovat. Místo vrácení peněz ale následovala nekonečná anabáze. „Nejdřív se mě ptali, kolik jsem chtěla zhubnout, jaký mám metabolismus, co jsem jedla,“ popisuje oklamaná zákaznice.

Po několika e-mailech firma konečně napsala, že peníze vrátí a vyžádala si číslo účtu. Jen upozornila, že sídlí v USA, a že tedy vrácení peněz bude trvat zhruba deset dnů. To bylo letos v lednu. Dodnes nepřišla ani koruna a na žádný z dalších e-mailů už firma nereagovala. „Je to opravdu jen podvod, firma neplní, co slíbila a já bych ráda varovala případné další zákazníky,“ uzavírá svůj příběh paní Mikulíková.

Oklamaných zákazníků je více

Podle internetových diskusí není paní Mikulíková jediná, která slibům firmy uvěřila.

„Nidoru jsem si koupila a ještě k tomu dvě balení, dala jsem za to 1 700 korun a výsledek žádný. Prášek jsem sypala na jídlo, připadala jsem si jako debil, manžel se mi smál a to ještě neví, kolik to stálo. Ten by mě asi... ,“ píše uživatelka Dana.

Podobnou zkušenost má uživatelka Léňa: „Taky jsem naletěla, je to jen na tahání peněz. Taky píšou, když člověk nezhubne, vrátí peníze. Další falešná informace, nevrátí nic.“

Před nákupem přípravku varuje i Angelika: „ Laciný trik, který nám spolehlivě vytáhne z peněženky těžce vydřené peníze, ale efekt žádný. Nidoru užívám tři týdny a nezhubla jsem ani deko, naopak stojím na váze, ačkoliv sportuji 4x týdně a zmenšila jsem porce jídla. Takže důrazně varuji před tímto ÚŽASNÝM revolučním preparátem a NEDOPORUČUJI v žádném případě vyhazovat peníze!“

Sliby versus obchodní podmínky

Na svých internetových stránkách firma opravdu slibuje, že v případě neúspěchu vrátí peníze. Jenže v obchodních podmínkách stojí něco úplně jiného.

V bodě IV. Vrácení peněz se doslova uvádí: Požadavky na vrácení peněz budou odeslány e-mailem na: support@nidora.com. V požadavku zákazník uvede důvod požadavku. Vyhrazujeme si právo požadavek kupujícího nepřijmout, pokud důvod jeho/její stížnosti bude shledán neoprávněným. Vrácený produkt musí být ve stejném stavu, ve kterém jste jej obdrželi (jako nový), aniž by byla porušena pečeť nebo balení poškozeno, těsně před prodejem, stejný jako původní balení.

A jsme u toho. Asi těžko může zákazník uplatnit garanci vrácení peněz při neúspěchu v hubnutí, když musí vrátit přípravek v původním balení a ještě do deseti dnů.

O vyjádření jsme požádali prodejce produktu. Odpověď sice přišla obratem, byla ale velmi strohá. Citujeme doslova, tedy i s chybami: „Bohužel nejsme opravněni poskytnout Vámi požadované informace. Informace o našich zákaznících tretím stranám ne můžeme sdílet,“ stálo v e-mailu podepsaném jen Nidora Support. Přestože jsme firmě navrhli, že zašleme souhlas zákazníka se sdělením informací, na další e-mail již nikdo nereagoval.

Podle českých zákonů by firma mohla být pokutována za klamavou obchodní praktiku. Problém je ale v tom, že sídlí v USA. Aspoň to na svých webových stránkách tvrdí. Jenže společnost Global Diet Solutions LLC, údajný prodejce produktu Nidora, není v žádném z obchodních rejstříků uvedena.

Léky na hubnutí jsou dobrý byznys

Obchodníci s hubnutím nabízejí každou chvíli nové nebo pseudonové přípravky a teorie, která zaručují zhubnutí. Nejrůznější čaje, kávy, koření, náplasti, dokonce i pyžama a vložky do bot si najdou své zákazníky, kteří za tyto preparáty vydávají nemalé peníze. A zbytečně.

„Člověk je svojí podstatou tvor líný, a tak bez ohledu na inteligenci podléhá úderným reklamám na něco nového, zaručeného, převratného, co za něj vyřeší problém hubnutí,“ vysvětluje psycholožka Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB (STop OBezitě).

Pokud by člověk zapojil rozum, muselo by mu být jasné, že k redukci váhy lze dojít jedině energetickou nerovnováhou, tedy že se musí více energie vydávat než přijímat. „A bohužel do té doby, než lidem dojde, že o energetickou nerovnováhu se musí přičinit sami, budou na nich obchodníci s hubnutím vydělávat,“ varuje psycholožka Iva Málková.

A rada na závěr: Při nákupech na internetu věnujte čas obchodním podmínkám. Vyplatí se to.

Pročtete předem obchodní podmínky, když nakupujete na internetu?