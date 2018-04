Nákup přes internet: zaplatíte hned, zboží dostanete za 100 dnů

Takový e-shop za sebou nechá zástupy naštvaných zákazníků, ale úřady s tím mnoho nenadělají.

Pavla Adamová z Ostravy nakupuje na internetu často a zatím neměla žádnou špatnou zkušenost. Začátkem letošního léta si chtěla koupit pouzdro na chytrý telefon a nemohla najít ten správný typ. „Když jsem konečně našla, že nějaký e-shop obal na můj telefon má, a dokonce i v mé požadované červené barvě, neváhala jsem ani minutu. A hned jsem zaplatila. Potřebovala jsem ho totiž co nejdřív,“ říká paní Adamová.

V obchodě Všeprotelefon.cz zaplatila předem 299 korun prostřednictvím platební brány a hned dorazilo potvrzení o přijetí objednávky. Všechno šlo hladce. Tedy až na zboží – to nešlo a nešlo. Když nedorazilo po týdnu a na e-mailové dotazy nikdo z obchodu neodpovídal, podívala se zákaznice (pravda trochu pozdě) do internetových recenzí. V nich se dokola opakují dvě základní zkušenosti: že při platbě předem zboží nedorazilo a že obchod nekomunikuje. „Dneska nechápu, že jsem si všechno neověřila před objednávkou,“ podivuje se paní Adamová.

Skladem čili kdoví kde

Další překvapení ji čekalo při (taky poněkud opožděném) pohledu do obchodních podmínek – červeným písmem v nich e-shop upozorňuje, že dodací lhůta se může protáhnout až na 100 dnů, tedy přes čtvrt roku. „Přitom v e-shopu je u konkrétního výrobku napsáno: zboží skladem,“ říká zákaznice. Jenže obchodní podmínky upřesňují, že „skladem“ znamená „skladem u našich dodavatelů a obchodních partnerů“. Jinými slovy, že zboží někde existuje. To ale taky není jisté, protože paní Adamová své objednané zboží neviděla ani po čtvrt roce.

Ponožky zdarma vyjdou draho Pozor na nabídku dárku zdarma za účast v anketě Podle zkušeností dTestu nechtěné ponožky v těchto dnech zaplavují domácnosti českých spotřebitelů.

Zákaznice během 14 dnů odstoupila od smlouvy. Dlouho se nic nedělo a 15. července jí přišlo potvrzení, že objednávka byla stornována. Ale peníze obchod nevrátil.

Paní Adamová si nakonec našla pouzdro v jiném e-shopu a za pár dní ho měla doma. A brzy tam nebylo jediné: „Obal dorazil i z obchodu Všeprotelefon.cz. Skoro po měsíci. Navíc hnusně růžový a mizerný materiál,“ říká Pavla Adamová. Jelikož zboží přišlo v jiné barvě, než si objednala, poslala je zpátky e-shopu a znovu odstoupila od smlouvy. Obchod zásilku převzal, ovšem kupní cenu zase nevrátil. „Peníze nikde a na moje e-maily nikdo nereaguje,“ tvrdí zákaznice.

Zkušenost Michaely Greplové ze Zlína je přímočařejší – objednané zboží vůbec nedostala. Dnes se na internetových diskusích snaží shromáždit klienty pro podání hromadné žaloby. „Mně se na výzvu ozvalo asi deset lidí, z toho pouze tři opravdu podvedení, ti zaplatili předem za zboží, které nedorazilo. Čekám, až se mi ozve více lidí, aby částka přesáhla pět tisíc, a následně to začnu řešit,“ plánuje Michaela Greplová.

Aj dont spík ček

Provozovatelem internetového obchodu Všeprotelefon.cz je firma February s.r.o. jednatele Martina Sahulky. Ten si podobný obchodní postup vyzkoušel už před třemi lety na aukčních serverech a v e-shopu Chiptel.cz. Postup se zjevně osvědčil, protože zákazníci si v internetových diskusích stěžovali na totéž jako dneska: zaplatili jsme předem, zboží jsme nedostali. Chiptel.cz je teď přesměrovaný na Všeprotelefon.cz.

Proklikal se k milionu Vydělané peníze nikdy neviděl Důchodce Josef H. si na reklamních odkazech naklikal v přepočtu statisíce korun. Na jejich vyplacení čeká už čtyři roky.

Na stránkách Všeprotelefon.cz není uvedené žádné telefonní číslo, jen e-mailová adresa, přes kterou jednatel komunikuje, jen když chce. S iDNES.cz zřejmě komunikovat nechce, protože zaslané otázky nechal do uzávěrky bez odpovědi. Různá telefonní čísla, která se na internetu dají dohledat v souvislosti s Martinem Sahulkou nebo jeho obchody, nefungují. Jen na jednom, patřícím dříve Chiptel.cz, se čistou češtinou ozvalo „Dobrý den“. Na otázku, jestli je u aparátu Martin Sahulka, ze sluchátka zaznělo dlouhé ticho a vzápětí kostrbatá angličtina se silným slovanským přízvukem. Trvala na tom, že u telefonu není Martin Sahulka, nýbrž úplně jiný muž.

Pro tři stovky k soudu?

Klienti se o své zkušenosti průběžně dělí s Českou obchodní inspekcí, která už v minulosti udělila za klamavé obchodní praktiky dvě pokuty ve výši 15 000 a 20 000 korun. Teď prověřuje další podněty, ale zákazníkům to moc nepomůže. Paní Adamová si stěžovala, že po odstoupení od smlouvy jí obchodník nevrátil peníze a inspekce jí poradila, ať se obrátí na soud.

Proč inspekce nezasáhla? Proč třeba neudělala kontrolní nákup? „ČOI může kontrolovat pouze to, jestli prodávající řádně informuje spotřebitele o tom, že mají právo odstoupit do 14 dnů od smlouvy. Pokud prodávající v konkrétním případě nevrátí peníze, je to věc pro soud (soukromoprávní nárok), ČOI s tím nemůže nic dělat, nejde o správní delikt podle zákona o ochraně spotřebitele, ale porušení zákona podle nového občanského zákoníku,“ hájí inspekci její mluvčí Jiří Fröhlich. Pokud se klienti cítí podvedeni, mohou se obrátit na policii.

Podvedeni se už v minulosti cítili být klienti Chiptel.cz, jenže policie jejich trestní oznámení odložila. Jednatel Martin Sahulka totiž vypověděl, že v tom množství objednávek úplně ztratil přehled a že všechno napraví – a tím pádem policie neprokázala úmysl obohatit se na cizí úkor. Trestní oznámení podali i zákazníci Všeprotelefon.cz a na něm policisté teprve pracují. Pokud bude jednatel vypovídat stejně, zřejmě se nemá čeho bát.

„Ty tři stovky oželím, je to samozřejmě poučení pro příště, ale jde mi o princip. Vážně tu není nikdo, kdo by podvodníkům zakázal podvádět dál?“ pohoršuje se Pavla Adamová.

Máte s některým e-shopem špatnou zkušenost?