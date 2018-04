E-shopům, které poruší podmínky, hrozí pokuta až pět milionů

Práva zákazníka Zboží rozbalit.

Vyzkoušet.

Do 14 dnů od převzetí odstoupit od smlouvy*.

Vrátit i zboží rozbalené a vyzkoušené.

Do 30 dnů od doručení odstoupení obdržet od prodejce celou** kupní cenu plus náklady, které jste hradili za cestu zboží od prodejce k vám. *Lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží (končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne). Nejpozději poslední den lhůty je nutné odstoupení doručit prodávajícímu, nikoliv pouze odeslat. **Netýká se případů, kdy je zboží spotřebitelem poškozeno, nebo ho zjevně užíval nad míru.