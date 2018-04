eBance se platí i za úvěr, který neposkytla

Zděšení může na vaší tváři vyvolat výpis z vašeho běžného účtu, když zjistíte, že si banka z vašeho konta strhla úrok za peníze, které jste si od ní nepůjčili. Jak je to možné? Velice snadno.

Stačí, když si v eBance necháte zřídit ke svému běžnému účtu Osobní úvěrovou linku, jak banka pojmenovala svůj kontokorent. S bankou si domluvíte určitou výši vašeho Osobního limitu, což je jednoduše maximální výše půjčky, kterou budete moci využívat, avšak nevyčerpáte ji v plné výši. Za objem nečerpaných peněz z vašeho Osobního limitu vám eBanka naúčtuje tzv. závazkovou provizi (úrok z nečerpání), a to ve výši 1 % p.a. Poplatek je účtován měsíčně.

Nikdo si nemůže být jistý, že určitě vyčerpá celý úvěrový rámec kontokorentu, který mu banka nastavila. K tomu přeci ani neslouží. Má pouze naznačovat, jak hluboko můžete do kapsy banky maximálně sáhnout v případě, že se dostanete do situace, kdy vám vlastní peníze nestačí. Proto se nyní nejspíš ptáte, zda je možné se u eBanky nepříjemnému úroku za nečerpání úvěru bránit. Obrana existuje v možnosti snížení (a následně i zvýšení) Osobního limitu například přes internetové bankovnictví eBanky. Limit je možné měnit kdykoli podle potřeby, ovšem zdaleka ne zadarmo. Každá změna limitu vás přijde na 50 korun.

Tím se úplně potlačuje funkce kontokorentu, který by měl být maximálně pružný. Měl by vám umožnit bez jakýchkoli problémů sáhnout i pod hranici vašeho zůstatku účtu, v případě, že to potřebujete. Kontokorentní úvěry ostatních bank takové jsou. Jediné co jim platíte, je úrok z čerpaného kontokorentního úvěru, popřípadě měsíční poplatek za vedení kontokorentu. Přístup eBanky, která si navíc nechá zaplatit za nečerpanou půjčku, je vysloveně ojedinělý. Podle slov představitelů eBanky bude tento poplatek za nedlouho zrušen.

Nejen kontokorent

Se sankcí za nečerpání úvěru se můžete setkat také v případě HVB Bank a Živnostenské banky, ovšem v jejich případě se netýká kontokorentu, nýbrž spotřebitelského úvěru. Problém s poplatky za nečerpání jejich spotřebitelských úvěrů však může vyvolat pouze vaše nepozornost při seznamování s podmínkami jejich čerpání. Pokud v případě HVB Bank nevyčerpáte celý poskytnutý úvěr, zaplatíte za to bance 10 % z nevyčerpané částky. Až 10 % z nedočerpaného objemu úvěru zaplatíte také Živnostenské bance, pokud se jedná o úvěr v hodnotě nad 100 tisíc korun. U úvěru do 100 tisíc vás stejný problém přijde na 1 000 korun, což je poplatek za změnu smluvních podmínek ze strany klienta.

Raiffeisenbank je možné uvést jako příklad banky, která si účtuje úrok za nečerpání hypotéky. Konkrétně bance zaplatíte sankci za částku, která nebyla po zahájení čerpání úvěru dočerpána v původně stanoveném termínu. Jedná se o tzv. poplatek za rezervaci aktiv, který představuje 3 % p.a.

Jak se obecně bránit

Ideální rada, která by vás měla bránit proti sankcím z nevyčerpaných úvěrů, zní: čtěte dobře obchodní podmínky, které vám banka před poskytnutím úvěru předloží. Není radno je brát na lehkou váhu, protože opomenutí jen drobné věty na smlouvě, kterou bance podepíšete, vám můžou udělat velice nepříjemnou čáru přes rozpočet.

Už jste se s úrokem za nečerpání úvěru setkali? Jaký ve vás vyvolal pocity? Nebyl to pro vás podnět ke změně banky?