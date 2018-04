eBanka a RB spolu pečou dort

Tento týden oznámila, že už získala všechna nutná povolení k fúzi a eBanka je její. Celá banka se bude jmenovat Raiffeisenbank, ale se jménem eBanky se nehodlají úplně rozloučit. „Všechny banky, které jsme koupili, jsme přejmenovali. Ale přemýšlíme, že značku eBanky na některých produktech zachováme,“ řekl tento týden evropský šéf Raiffeisen International Herbert Stepic.

Šéfové obou bank chtějí ve společné bance z každé nechat to, co mají jejich klienti nejraději. „Banky chceme sloučit v rekordním tempu a vzít to nejlepší z obou. Do roku 2008,“ podotýká šéf Raiffeisenbanky Lubor Žalman. Jeho banka chce převzít internetové bankovnictví, běžný účet a jeho obsluhu od eBanky.

„Víme, že je to jejich silná stránka. V oblasti úvěrových produktů pro firmy a investičních produktů budeme brát z Raiffeisen,“ dodává. Už od půlky listopadu budou moci klienti eBanky využívat ve své bance hypotéku bez doložení příjmů, nejnovější květ Raiffeisen.

Převrat, kterého by se měli bát stávající zaměstnanci bank, se nechystá. „Nepropouštěli jsme a počet zaměstnanců bude i nadále růst, protože obě banky rostou,“ dodává Žalman.

Podle každoročního průzkumu spokojenosti klientů vedou na českém trhu eBanka a Raiffeisenbank. „Nepřichází v úvahu nic jiného než mít nejspokojenějšího klienta. Vše ostatní by byl ústup z pozic,“ podotýká Žalman. Banku hodlají stavět i na průzkumu oblíbených produktů u klientů. „To pak přineseme do spojené banky. Musíme to ovšem rozumně poskládat,“ říká Martin Kolouch, šéf eBanky.

Kdo má účet v jeho bance, může mít návdavkem investiční produkty nebo úvěr od rakouské banky. „Bude to dvoubarevný dort. Čokoládová vrstva pro ty, kdo mají rádi čokoládu, a vanilková pro toho, kdo má rád vanilku. Něco od eBanky a něco od Raiffeisen,“ barvitě popisuje Kolouch. Spolu chtějí být na trhu pátí, zatím jsou šestí za Commerzbank. Cílí na lidi s příjmy nad 20 tisíc korun ve městech s více než 50 tisíci obyvateli.

Od oznámeného spojení se podle šéfů počet klientů obou bank zvedl. Žalman se vrací k minulosti. „Obě banky tady začínaly na zelené louce a strašně těžko jsme o každého klienta bojovali. Neodpustím si, abych se denně nedíval na to, kolik jsme toho prodali a kolik klientů přišlo. V obou bankách tím žijeme. Byla by pro nás osobní prohra, kdybychom udělali něco, co by klienty přivedlo k odchodu,“ prozrazuje.