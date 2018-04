eBanka buduje pobočkovou síť pod zemí

Soumrak akciových titulů z oborů informatiky a internetu je víc než markantní a ani jejich rekordně nízké ceny nelákají investory k nákupům. Velcí i drobní investoři tímto dávají zjevně najevo, že internet či informační technologie mají odzvoněno. To si zřejmě uvědomil i management eBanky, který se rozhodl obrátit svoji firemní strategii naruby.

eBanka byla po několik let nazývána primadonou přímého bankovnictví v Čechách, avšak poslední rok v podstatě celosvětového nezájmu o moderní formy komunikace ji přiměl se vrátit k po staletí osvědčeným formám bankovnictví. Páteří nového projektu eBanky bude rozsáhlá pobočková síť. V každém městě s více než třemi tisíci obyvatel bude postavena pobočka s rozsáhlým sklepními prostory. V nich budou mít klienti zřízeny svoje účty, kam budou ukládat svoje peníze. Podle managementu eBanky je bankovní systém založený na bázi elektronických nosičů dat přežitkem a lidé z obavy před hackery mají tendenci ukládat peníze do slamníku. Je to v podstatě logická reakce, neboť lidé přestali informačním technologiím věřit a bojí se, že jejich poctivě vydělané peníze jim z jejich účtů dříve nebo později někdo vybere.

Podle nejmenovaného průzkumu drží čeští občané v současné době na hotovosti asi 500 miliard korun, což je jasný důkaz, že lidé mají o své prostředky v bankách obavy. Každá nově zřízená pobočka eBanky bude obsahovat rozsáhlé sklepní prostory, které budou vybaveny velkým počtem ocelových trezorů fungujících jako běžné účty. Každému klientovi bude přidělena pečeť, kterou se majitel účtu prokáže bankovnímu úředníkovi. Teprve potom si klient zajistí přístup ke svým penězům. Elektronický podpis jako takový není zdaleka tak bezpečný, zdůraznil nejmenovaný zaměstnanec eBanky.

eBanka zřejmě nebude nijak zvyšovat poplatky svých služeb, což je s ohledem na nabízené penzum služeb vskutku unikátní. Platební příkazy budou uskutečňovány prostřednictvím poslů, kteří budou klientem požadované částky převážet veřejně dostupnými dopravními prostředky příjemci. Alternativou výpisů informujících klienta o stavu účtu budou osobní návštěvy klientů. Měsíční ověřování zůstatku na účtu klientem by nemělo být zpoplatněno.

Jediným větším problémem tohoto ambiciózního projektu je výstavba poboček v Praze. Stanice pražského metra totiž brání výstavbě prostorů, kde budou mít klienti vedeny účty. Proto eBanka zahájila jednání s pražským magistrátem týkající se pronájmu vybraných stanic pražského metra. Pokud vše projde hladce, tak přibližně polovina stanic pražského metra by byla upravena pro bankovní účely a je tedy pravděpodobné, že za pár měsíců budou klienti po eskalátorech sjíždět do banky. Pražskou dopravu jako celek to však nijak neohrozí. Bankou se stane vždy každá druhá stanice na všech trasách metra, takže dopravní obslužnost zůstane nadále kvalitní.

Co si myslíte o této kachně? Pobavila vás?