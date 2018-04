eBanka mizí z trhu, zůstane jen pár produktů

Co změna přinese běžnému klientovi?

Počínaje dubnem se klienti obou bank setkávají s tzv. duálním brandem (tj. pobočky a reklamní kampaně budou opatřeny společným logem Raiffeisenbank a eBanky). Označením to ale nekončí. Už nyní mohou klienti eBanky vyřizovat některé své finanční záležitosti využitím produktů Raiffeisenbank (dále jen RB). „Přišli“ tak například ke kreditním kartám, k Rychlým půjčkám, hypotékám RB, možnosti vložit své finance do investiční společnosti RB či tzv. hypotečním dnům.

Naopak klienti RB si nyní mohou zařídit běžný účet eBanky včetně oblíbené internetové obsluhy.

Také veškeré hotovostní služby mohou vyřizovat klienti obou bank nyní jak v pobočkách eBanky, tak i RB. Ukončená spolupráce mezi eBankou a Českou pojišťovnou znamenala totiž stop hotovostním transakcím v agenturách pojišťovny. Na jejich místo, k nelibosti mnohých klientů České pojišťovny, nastoupil mnohem menší počet poboček RB. Nicméně počet poboček RB se díky eBance zdvojnásobil. V současnosti mají obě banky celkem 106 zastoupení po celé republice.

„Klienti nepřijdou o žádné služby, na které jsou zvyklí. Plánujeme další rozšíření produktové nabídky jak pro fyzické osoby, tak i střední firmy a velké podniky“ říká Lubor Žalman, generální ředitel RB.

V souvislosti s fúzí bude uzavřeno také několik poboček, které jsou v některých lokalitách situovány na podobných místech. Z původně plánovaného počtu 7 však zmizí jen 2-4. Jednou z nich bude např. pobočka eBanky na Karlově náměstí, kde v téže budově sídlí obě spojované banky. Naopak zcela nových poboček, lokalizovaných především do Prahy, Ostravy i Brna, se má v letošním roce objevit 13.

Brand eBanky z bankovní mapy zmizí, ale ne docela

Není to tak dávno, co se mezi klienty eBanky, a nejen mezi nimi, šířily zvěsti o zániku jejího tolik opěvovaného internetového bankovnictví. Internetbanking bude skutečně do dvou let nový, ale RB slibuje, že kromě zachování původního standardu, nabídne klientům v jeho rámci i služby, které v něm doposud chyběly.

Jeden z nejčastějších dotazů, který až doposud nebyla schopna RB zcela jasně zodpovědět, směřoval právě k osudu brandu eBanky. Ve hře byl dokonce i jeho prodej, ten již ovšem nehrozí. Je totiž definitivně rozhodnuto – zůstane zachován pro internetové bankovnictví a běžné účty. Ostatní služby ponesou na sobě značku RB.

Spojená banka, vzniklá z původní RB a eBanky, se podle slov generálního ředitele RB, nechce profilovat jako banka poskytující jen „obyčejné služby“. Hodlá se specializovat na retailové klienty s vyššími příjmy i nároky. Své aktivity dále zaměří na střední a malé podnikatele i živnostníky. Korporátním klientům (např. velké společnosti), včetně současných klientů eBanky bude nabízet nestandardní podmínky, ovšem do budoucna už pod hlavičkou RB.