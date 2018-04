Nechtěla bych být tam, kde jsem, jen díky nějaké kvótě

Své kolegy přesvědčuje o tom, že je důležité pomáhat neziskovým organizacím, chovat se zodpovědně k životnímu prostředí, vzdělávat zaměstnance i konzumenty piva. Společnost Pivovary Staropramen, ve které manažerka působí, loni získala druhé místo v soutěži Top odpovědná firma, v kategorii firma a město.

A za co? Zaměstnanci a jejich příbuzní sbírají plastová víčka. "Ty pak recyklujeme a přetváříme do polotovarů, ze kterých se vyrábějí dětská hřiště. V první fázi projektu jsme nasbírali víc než půl tuny víček a z těch vznikla už dvě dětská hřiště, v Praze 5 a Ostravě. Projekt jsme zahájili v roce 2011, kdy jsme zprovoznili linku na stáčení piva do PET lahví," říká Edita Šilhánová.

Edita Šilhánová (39) Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, je členkou Advokátní komory.

Od roku 1998 pracovala v advokátní kanceláři Klein Šubrt Došková.

V roce 2003 nastoupila do společnosti Pivovary Staropramen, o rok později se stala členkou představenstva, po přechodnou dobu byla také ředitelkou HR oddělení.

Jako první žena v historii Českého svazu pivovarů a sladoven byla v letech 2005 až 2007 členkou jeho předsednictva.

Je vdaná a má dceru Annu.

Tvrdíte, že společenská odpovědnost je v dnešní době nutností.

Ano, náš podnik působí na českém trhu už více než 140 let a my chceme, aby tu byl minimálně dalších 140 let. Ale musíme pro to něco udělat.

Nesbíráte pouze víčka, máte další projekty...

Přistupujeme zodpovědně k životnímu prostředí - veškerý odpad recyklujeme. Jsme také generálním partnerem sdružení Helppes, které vychovává asistenční psy pro postižené lidi. A s Českým svazem pivovarů a sladoven připravujeme různé výchovné akce, při kterých upozorňujeme například na to, jak je nebezpečné kombinovat alkohol a řízení auta.

A co vztah k pracovníkům?

Chtěla bych, aby naši zaměstnanci chodili do práce rádi. Motivovaní, spokojení a vzdělaní lidé jsou základem úspěchu každé firmy. Proto pořádáme různé programy, vzdělávací kurzy. Vybíráme témata, která jsou ve společnosti aktuální nebo která si zaměstnanci sami zvolí. A velmi oblíbené jsou i takzvané Dny, kdy pomáháme aneb Community Days. To se zaměstnanci vyrazíme manuálně pracovat třeba do nějaké neziskovky. Mají tento den samozřejmě placený. Za pět let jsme odpracovali už víc než pět tisíc hodin dobrovolnickou činností.

Vyplácí se vám péče o zaměstnance?

Rozhodně. Jsou k firmě loajální a jejich fluktuace je velmi nízká. Máme zhruba 650 zaměstnanců a je mezi nimi dost lidí, kteří tu pracují 30 i 40 let. Naše rekordmanka je v podniku dokonce už 50 let a za tu dobu prošla řadou oddělení. I ve vedení samém působí manažeři běžně 10, 15 let i déle.

Jste jednou z mála firem v České republice, která si zakládá na různorodosti týmu. Na tu se tady ještě tolik nedbá...

Všechny generace i obě pohlaví mají svá pro a proti a každá skupina zaměstnanců je pro firmu přínosem. Nediskriminujeme nikoho, neděláme žádné rozdíly, všichni mají stejnou šanci, stejné finanční ohodnocení.

Takže kolik je v podniku žen?

Napříč pozicemi více než 30 procent. Ale je potřeba si uvědomit, že jsme výrobní společnost a řada pozic není pro ženy vůbec vhodná kvůli fyzické náročnosti.

A co mladí lidé? Vychováváte si budoucí odborníky?

Pro absolventy vysokých škol máme roční trainee programy, ve kterých nejprve projdou jednotlivými odděleními, různými kurzy a školeními a pak už pracují na konkrétních projektech. Mají k dispozici mentora a ten jim pomáhá v nastartování kariéry. Mladí mají jiné myšlení, přinesou do firmy elán a energii.

A čeho si ceníte u starších pracovníků?

Hlavně znalostí a zkušeností. Ten mix zaměstnanců se nám vyplácí. Jsem přesvědčena, že i díky různorodosti pracovního týmu můžeme rychleji dosáhnout našeho cíle - stát se nejinovativnější pivovarnickou firmou na trhu.

Evropská komise zavádí povinné kvóty počtu žen ve vedení podniků. Co si o tom myslíte?

Osobně jsem proti jakýmkoliv zásahům do svobod člověka i firmy. Nechtěla bych být tam, kde jsem, díky nějaké kvótě. Možná jsem měla v životě štěstí, ale nikdy jsem neměla problém s tím, že chci budovat kariéru, nikdy jsem se nesetkala se zásadními překážkami kvůli tomu, že jsem žena. Jediné, co je na plánu Evropské komise přínosné, je to, že se o tématu rozpoutala debata, která je bezpochyby prospěšná. Ale jinak říkám kvótám ne.

Jak jste se do firmy dostala a na jaké pozici jste začínala?

Pracovala jsem jako advokátka u jedné kanceláře, ale dostala jsem od headhuntera nabídku nastoupit na post interního firemního právníka do společnosti Pivovary Staropramen. A tu nabídku jsem přijala. Oslovila mě. Měla jsem vybudovat celé právní oddělení, a to se mi povedlo. Postupně mi přibyla ještě agenda vnějších vztahů. Teď už jsem ve firmě přes devět let a jsem tu moc spokojená.

Co vlastně řeší právník pivovaru?

Úplně všechno. Hlídá, aby se společnost nedostala do problémů, snaží se tomu předcházet. Náplní mé práce je kompletní právní servis firmy od přípravy či revize smluv s obchodními partnery přes komunikaci s úřady a vedení soudních sporů až po corporate governance, kam patří korporátní agenda společnosti. Práce je v porovnání s advokacií velmi rozmanitá a blíž skutečnému životu.

Setkala jste se s nějakou absurdní stížností?

Vzpomínám si, že jsem před pár lety řešila stížnost na reklamu na naše značkové restaurace Potrefená husa. Po pultě tam kráčela husa a ozvali se ochránci přírody s dotazem, zda ta husa při natáčení netrpěla. Netrpěla, naopak všichni ji tam hýčkali.

Čemu podle vás vděčíte za svůj úspěch?

Dala jsem práci maximum, pracovala jsem dobře, poctivě.

Bylo nutné odříkání?

Samozřejmě. Když jste na nějaké vyšší pozici, není to práce od - do, ale velké pracovní nasazení. Ale to hlavní odříkání přišlo ve chvíli, kdy se mi narodila dcera. Po sedmi měsících jsem se vracela do práce a bylo pro mě velmi bolestivé předat miminko chůvě. Stálo mě to hodně úsilí, ale jsem člověk, který k vnitřní spokojenosti potřebuje práci i rodinu. Kdybych nebyla šťastná a spokojená, stejně by to dcera poznala.

Jak jste to zvládla?

Bylo důležité najít a nastavit takový režim, který bude vyhovovat všem. Je jasné, že v tom trojúhelníku - rodina, práce a osobní život - nemůžete mít vše na sto procent. Takže jsem si vybrala ten třetí bod a z něj slevila. Prostě si nepřečtu knížku, nemohu jít s kamarádkami do restaurace, nemám čas cvičit... Je pravda, že ten režim bych nenastavila bez podpory manžela, pro kterého bylo přirozené, že se do práce vracím tak brzy. Přijal to a zapojil se více do rodinného života.

Nedá mi to nezeptat se, pijete pivo?

Samozřejmě. Nejraději mám náš ležák, chutnají mi také beermixy, tedy míchané nápoje na bázi piva, zvláště ten grepový.

Nedávno jsem četla zprávu, že po prohibici se výrazně snížil prodej alkoholu. Jak jste na tom vy?

Na nás neměla prohibice výrazně negativní dopad, ale hodně utrpěli naši partneři - provozovatelé restaurací a barů. Situace na trhu je každopádně těžká, ale naše cesta vede přes inovativní výrobky.