Přehledně: tipy na pokladní systémy s EET pro drobné podnikatele

Nejsnazší je zřejmě obrátit se na svého telefonního operátora. Všichni nějaký jednoduchý systém nabízejí. Poptat se můžete i v některých bankách. Úplně malé restaurace, kde si dosud hospodský vystačil s bločkem a tužkou za uchem, budou preferovat systémy levné. A najdou je: některé nevyžadují ani tiskárnu a dokonce ani internet či chytrý telefon.

Pokud je pro vás podnikání jen přivýdělek a máte třeba deset tržeb za měsíc, vyplatí se evidovat tržbu prostřednictvím esemesky a zákazníkovi přeposlat či opsat potvrzovací kód.

Přinášíme informace o některých dostupných systémech pro podnikatele s nízkými tržbami. Když si vyberete a časem zjistíte, že to není to pravé, nic se neděje. Prostě podáte výpověď a domluvíte se s jinou společností. Pokud jste si kvůli EET pořídili chytrý mobil, tablet nebo terminál, nemusíte se děsit dalších nákladů, starou techniku vám propojí s novým softwarem.

Telefonní operátor Vodafone

Nabízejí tablet nebo chytrý telefon. Účtenky je možné posílat e-mailem či je tisknout na připojené tiskárně. Lze přednastavit osm položek, které máte v nabídce (pivo, káva), ostatní ťukáte jako na kalkulačce. Terminál pro placení kartami je zdarma.

Co když nejde internet Krátkodobý výpadek: Účtenky se budou shromažďovat v pokladním systému. Vytisknete je, ale nebudou opatřeny kódem FIK, nýbrž kódem BKP. Až připojení naskočí, odešlou se automaticky. Nemáte připojení vůbec: Můžete požádat finanční úřad o povolení takzvaného zjednodušeného režimu. V tom případě musíte zajistit připojení alespoň jednou za pět dní a účtenky evidovat dodatečně.

Cena jednorázově: telefon 1 300 Kč nebo tablet 3 000 Kč (lze využít i vlastní přístroj). Tiskárna 3 360 Kč.

Cena průběžně: 180 Kč za aplikaci. Za 420 Kč měsíčně se už dá pořídit aplikace se skladovým hospodářstvím, neomezeným počtem přednastavených prodávaných položek, objednávkami podle stolů. Vyšší verze lze do konce února 2017 vyzkoušet zdarma. Je třeba pořídit si SIM s internetem.

Servis: v prodejnách, telefonická podpora nonstop.

Telefonní operátor O2

Tablet, terminál a tiskárna. Cena včetně připojení k internetu.

Cena jednorázově: 6 045 Kč.

Cena průběžně:

604 Kč, snižuje se při více platbách kartou, zcela zdarma při obratu kartou nad 100 000 Kč.

Měsíční paušál hradí podnikatel až od doby, kdy pro něj platí povinnost EET, do té doby je zdarma.

Servis: nonstop

Telefonní operátor T–Mobile

Tlačítková kalkulačka pro platby v hotovosti s integrovanou tiskárnou. Umožňuje zkrácené volby pro rychlý prodej (například 1 = pivo, 2 = káva), nabízí statistiky prodejů. Cena včetně připojení k internetu.

Cena jednorázově: 8 100 Kč, lze i na splátky bez navýšení.

Cena průběžně: 236 Kč.

Závazek: není, ovšem pokud máte přístroj na splátky, pak dva roky.

Servis: telefonická podpora nonstop, v případě poruchy zařízení přijede technik do 24 hodin.

Banka ČSOB

Platební terminál s EET a s možností tisku, lze doaktivovat i ke stávajícímu terminálu (v tom případě zůstávají v platnosti současné podmínky). Podmínka: podnikatelský účet u ČSOB (novým klientům na rok zdarma), Era či Poštovní spořitelny.

Cena jednorázově: 1 209 Kč

Cena průběžně: Platební terminál s EET může být poskytnut zdarma, případně za měsíční paušál (v rozmezí 59 Kč až 422 Kč měsíčně) v závislosti na realizovaných obratech platebními kartami a úrovni požadovaného servisu. V případě mobilního terminálu může obchodník použít vlastní datovou SIM nebo ji může zajistit banka za 175 Kč měsíčně.

Servis: 8 až 18 hodin, telefonická podpora nonstop, po třech letech výměna terminálu za nový typ.

Banka Česká spořitelna

EET bez tiskárny Tam, kde podnikatelé nechtějí pořizovat novou techniku za tisíce korun, by měl stačit mobilní telefon. Fungovat by měl i bez připojení k internetu, pomocí SMS.

Vystavení elektronické účtenky je podle zákona v pořádku, podle vyjádření pracovníků Finanční správy ČR se s ní počítalo hlavně u e-shopů.

V případě prodeje v kamenné prodejně se k ní stavějí opatrně a vyhodnocují, zda ji doporučí.

Pro podnikatele se stávajícím terminálem od ČS: pokud je terminál na platformě České spořitelny, musí požádat o výměnu. Jestliže využívají platformu Global Payments, stačí zažádat o aktualizaci softwaru. Cena průběžně: 120 Kč měsíčně

Další možnost: K vlastnímu mobilnímu telefonu (s wi-fiči daty) můžete pořídit terminál mPos s EET a přijímat zároveň platby kartou.

Cena jednorázově: 2 111 Kč.

Cena průběžně: 236 Kč měsíčně.

Servis: telefonicky nonstop, v případě poruchy zařízení dorazí technik.

Banka Komerční banka

Platební terminál s EET a s možností tisku, lze doaktivovat i ke stávajícímu terminálu. Objednat je možné telefonicky, aplikaci nahrají vzdáleně.

Cena průběžně: 242 Kč měsíčně, za pořízení terminálu neplatíte, pokud ho budete využívat k přijímání plateb kartou. Jestliže u vás nikdo kartou neplatí, je lepší jiné řešení, a to pokladna.

Cena jednorázově: pokladna s EET za 5 868 Kč, bez měsíčního paušálu.

Servis: telefonická podpora, pro porouchaný přístroj technik přijede.

Banka UniCredit Bank

EET prostřednictvím stávajících nainstalovaných terminálů. Eviduje transakce platební kartou i v hotovosti. Evidence EET transakcí na minimálně pět let, možnost odeslání účtenky na e-mail zákazníka, případně SMS. Od března 2017 plánují jednoduchý pokladní systém, datový sklad a další.

Cena: 145 Kč měsíčně. Platební terminál poskytne banka podle individuálních podmínek.

Servis: telefonická podpora.

Pokladní systém eet1

Můžete využít vlastní mobil nebo tablet a přikoupit si jen licenci a termotiskárnu. Data archivují 11 let, pravidelné aktualizace softwaru v ceně, vzdálená správa dat, skladové hospodářství.

Cena jednorázově: 3 920 Kč tiskárna, případně set minitablet a tiskárna za 15 996 Kč.

Cena průběžně: 483 Kč měsíčně.

Servis: technik si přijede pro porouchaný přístroj a po dobu opravy poskytnou jiný, nonstop telefonická podpora.

Pokladní systém dotykačka

Osmipalcová dotyková pokladna (tablet) s wi-fia bluetooth tiskárna. V příslušenství stojánek. Kromě EET zahrnuje reporty, správu produktů a cen přes web.

Cena jednorázově: 6 038 Kč.

Cena průběžně: 350 Kč měsíčně.

Servis: nonstop telefonická podpora, on-line servis - technik se vzdáleným přístupem.

Pokladní systém rychlapokladna.cz

Tablet, tiskárna, stojánek, software s jednoduchou instalací. Je třeba pořídit si SIM s internetem.

Cena jednorázově: 10 406 Kč.

Cena průběžně: zdarma

nebo

Cena jednorázově: 4 356 Kč.

Cena průběžně: 3 470 Kč ročně.

Servis: servis hardwaru je zdarma v rámci záruční lhůty příslušných zařízení. Servis softwaru je v rámci měsíčního paušálu. Telefonická podpora nonstop, v případě poruchy zařízení zajistí svoz a opravu.

Pokladní systém Kasa Fik

Nabízejí elektronickou účtenku, aplikace do chytrého telefonu je zdarma, ani se neplatí žádný měsíční paušál.

Další možnost: terminál Kasa Fik Orange s pokladní aplikací Klasik a zabudovanou tiskárnou. Baterie s nabíjecí základnou. V systému je možné mít 200 položek. Obsahuje antivirový program.

Cena jednorázově: 9 679 Kč.

Cena průběžně: 0 Kč.

Servis: více než 100 servisních míst po celé ČR, telefonická podpora, zařízení řeší výměnou.

Pokladní systém Centrum pokladen

Pokladna s EET buď na vlastní datovou SIM kartu, nebo s wi-fi (buď a nebo, jde o dva různé typy pokladen). Dotykový displej přizpůsoben i na provoz v rukavicích. Kromě EET obsahuje i software pro analýzu prodeje.

Cena jednorázově: 12 088 Kč.

Cena průběžně: zdarma.

Servis: servisní smlouvu lze přikoupit za 483 Kč měsíčně, ale je možné pořídit i bez servisní smlouvy.

Pokladní systém Shoptet Pokladna

Systém běží na jakémkoli zařízení - PC, tablet, mobilní telefon. Kromě EET nabízí pokladní systém eshopu a například i našeptávač nebo věrnostní program.

Cena jednorázově: majitelé shoptetích e-shopů mají Pokladnu zdarma

Cena průběžně: od 290 korun měsíčně.

Servis: technická podpora online nonstop, telefonicky pracovní dny.

Pokladní systém Storyous

Tabletový systém s aplikací pro řízení podniku - kromě pokladny i skladové hospodářství, práci s recepturami nebo vzdálené řízení podniku. V základní podobě tablet se stojánkem a bluetooth tiskárnou účtenek. Dvouletá záruka v ceně.

Cena jednorázově: Od 9 063 Kč základní set (malý tablet, stojánek, malá tiskárna).

Cena průběžně: „Nouzová EET pokladna“, umožňující základní komunikaci se servery Finanční správy, provoz zdarma. Ostatní tarify nastaveny podle funkcí:

Tarif Start: 472 Kč měsíčně.



Tafif Profi 894 Kč měsíčně (+ 180 Kč navíc za každý další tablet).



Servis: telefonická non-stop zákaznická podpora zdarma (pouze u free tarifu zpoplatněna), případně konzultace po webovém chatu. Složitější konzultace řeší formou osobních návštěv.

Pokladní systém Markeeta

Dotyková pokladna s tiskárnou včetně software a vzdálené webové správy a přehledů.

Cena jednorázově: Náhrada kalkulačky (markování pouze částek). Pokladnička Mini v ceně 7 248 Kč. Tato varianta je bez měsíčního paušálu. Nebo položková pokladna (markování položek) - 10" pokladna za cenu 6 038 Kč + měsíční paušál.

Cena průběžně: od 302 Kč měsíčně.

Servis: 24/7 telefonicky + emailem. Záruka na pokladny 24 měsíců. Zajištěná servisní partnerská síť, pobočky Praha, Brno, Ostrava. U balíčku PRO garance výměny zařízení do následujícího pracovního dne kdekoliv v ČR.

Aplikace Malá pokladna

Aplikace do chytrého telefonu. Vydává elektronické účtenky: zákazník dostane útržek s předtištěným číslem, které zadá na webu Malé pokladny a zobrazí se mu účtenka. Neplátci DPH s malým množstvím tržeb mohou využít systém i prostřednictvím zasílání SMS.

Cena jednorázově: 0 Kč.

Cena průběžně: 99 Kč měsíčně, platí se jen za měsíce, kdy klient systém využívá. Bloček se 150 útržky za 27 Kč.

Servis: on-line a telefonická podpora.

Aplikace Teeta

Aplikace do vašeho chytrého telefonu či počítače. Vydává elektronické účtenky: zákazníkovi napíšete na ústřižek kód, například EXFF9C95, když ho zadá na webu Teety, zobrazí se mu účtenka. Jednoduchá registrace do systému.

Cena jednorázově: 0 Kč.

Cena průběžně: 99 Kč měsíčně, platí se jen za měsíce, kdy klient systém využívá. Možnost získat službu zdarma v systému Dotace, když napíšete, proč nechcete nebo nemůžete platit normální cenu.

Servis: on-line podpora.

Poznámka k uvedeným tipům: Ceny uvedeny s DPH (běžné nabídky v inzerci DPH nezahrnují, protože jde o prodej podnikatelům, u kterých se předpokládá, že jsou plátci).

Jde o výběr z nabídky některých společností na trhu. Požadovali jsme systém pro hospodského, který zatím nemá ani chytrý mobil. Jednotlivé společnosti však nabízejí i další produkty pro podnikatele s větším obratem.

Pro podnikatele Řekněte si o daňovou slevu

Kdo se zaregistruje k elektronické evidenci tržeb, má nárok na daňovou úlevu. Jak ji uplatnit? Na to odpovídá Lenka Falešníková z poradenské společnosti BDO Tax.

Kdo bude moci žádat daňovou slevu?

Slevu na dani si mohou uplatnit pouze podnikající fyzické osoby, nikoli právnické osoby.

Kdo a kdy? Odkdy máte povinnost elektronicky evidovat tržby: 1. prosinec 2016 - ubytovací a stravovací služby 1. března - maloobchod a velkoobchod 1. března 2018 - ostatní činnosti (svobodná povolání, doprava, zemědělství) 1. červen 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Jaká bude výše slevy a bude pro všechny stejná?

Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 korun. Je třeba si uvědomit, že nejde o bonus, který by měl být podnikateli vyplacen, ale opravdu o slevu z vypočtené daně. Z daně se nejprve odečte sleva na poplatníka (24 840 korun) a pak sleva EET. To znamená, že pro uplatnění maximální částky 5 000 korun by měla podnikající fyzická osoba evidovat dílčí základ daně ze samostatné činnosti (podnikání) nejméně ve výši 199 000 korun.

Kdy a jak ji bude možné uplatnit?

Pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona povinnost evidovat. Pokud by podnikatel měl povinnost zahájit EET od 1. března 2018, ale začal by například evidovat tržby už teď od 1. prosince 2016, potom by si měl uplatnit slevu až ve zdaňovacím období 2018, tedy v daňovém přiznání podávaném na jaře roku 2019. Tuto slevu bude možné uplatnit prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Jak podnikatel doloží, že si k EET pořizoval techniku či souvisící software?

Nebude to třeba dokládat nijak. Když si podnikatel pořídí nové přístroje či software, doklady o jejich koupi normálně eviduje, v účetnictví či daňové evidenci, jako výdaj z podnikání.

Pro zákazníky Jak ověřit účtenku

Když bude mít zákazník pocit, že podnikatel účtenku sice vystavil, ale nějak šikovně se vyhnul tomu, aby ji odeslal do úředního systému, může si ji sám zkontrolovat. A pokud účtenka kontrolou neprojde, může podnikatele nahlásit jako podvodníka, kterému pak bude hrozit nemalá pokuta, až 500 000 korun.

Vyhledejte Daňový portál Finanční správy ČR. Adresa je: adisspr.mfcr.cz. Rozklikněte odkaz Elektronická evidence tržeb. V sekci Pro veřejnost si vyberte volbu Ověření účtenky. ̈ Nyní si vezměte vydanou účtenku do ruky a začněte vyplňovat: DIČ poplatníka myslí se tím podnikatel, který účtenku vydal, DIČ naleznete na účtence obvykle někde v záhlaví (8–10 znaků). Podle stvrzenky zapíšete datum a čas přijetí tržby. (12 znaků) Vyplníte celkovou částku tržby. (1 až 8 znaků) Označíte, jestli účtenka obsahuje kód FIK, nebo ne. (1 kliknutí) Vyplníte kód FIK, alespoň prvních 16 znaků. Pokud účtenka nemá kód FIK, zapíšete kód BKP, opět alespoň 16 znaků. Označíte, zda je účtenka vystavena ve zjednodušeném, či běžném režimu - informaci najdete na účtence (1 kliknutí). Na závěr ověříte kliknutím, že nejste robot.

Celkem minimálně 41 ťuknutí myší či klávesou. Pokud jste vše vyplnili správně, dozvíte se, že „Účtenka byla v systému nalezena“. Jestli se to s tou slibovanou účtenkovou loterií bude zadávat stejně nepohodlně, nejspíš mnoho příznivců nenalezne.

Některé pokladní systémy připraví účtenku i se čtverečkovým QR kódem – tam je pak kontrola celkem jednoduchá. Otázkou je, zda tuto možnost budou podnikatelé preferovat.