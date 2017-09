Nízké úrokové sazby je třeba využít teď. Půjdou nahoru, říká ekonom

Proč jsou podle vašeho názoru úrokové sazby rekordně nízké?

Mohou za to především zásahy, kterými ČNB v krátké době napumpovala do ekonomiky více než 2,5 bilionu korun. To představuje více jak polovinu celého českého HDP. Přebytek peněz na účtech řeší banky zlevňováním úvěrů. Sazby hypoték s fixací na pět let pod hladinou dvou procent byly ještě před pár lety pouhou iluzí a dnes je to normální stav.

Česká národní banka ale na jaře s intervencemi skončila.

Ukončení intervencí sice zastavilo nový příliv peněz, ale v bankách je stále přebytek peněz. Zvýšení základní úrokové sazby o 0,2 % na 0,25 % nemá v takové situaci skoro žádný vliv, protože banky si nepotřebují peníze od ČNB půjčovat a nepatrně vyšší sazba nic neznamená. Dokonce úroky některých úvěrů po zvýšení sazby zamířily dolů.

Martin Mašát (1977) Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

Přesto se ozývají hlasy, že ceny hypoték půjdou nahoru. Jaký je váš názor?

Domnívám se, že hypotéky zdraží. Vezměte si aktuální situaci naší ekonomiky. Máme jeden z nejvyšších růstů HDP v Evropě, mizivou nezaměstnanost, meziroční růst nominálních mezd skoro o 8 % a sliby vlády přidat státním zaměstnancům v průměru přes 10 %, což vede k tlaku na růst cen. Už nyní je inflace kolem 2,5 %. Je proto jasné, že sazby úvěrů, respektive hypoték, kolem 2 % nezůstanou dlouho.

Jaký je váš časový odhad, kdy dojde ke zvyšování sazeb?

Změna trendu nastala již koncem loňského roku, od kdy sazby pomalu vzrůstají a budou i nadále. Vliv na zvyšování sazeb bude mít především zpřísňování regulace hypoték a rychlost, s jakou přebytek korun zmizí z bank. Výsledkem může být svižný nárůst úroků již za několik měsíců. Je proto vhodné zajistit si rekordně nízké úroky delšími fixacemi hypoték či úvěrů už teď.

Ovšem ceny realit u nás rostou, a to dokonce nejrychleji z celé EU.

Ano, ceny nemovitostí jsou v ČR jedny z nejrychleji rostoucích v celé EU, ale týká se to opravdu jen posledních dvou let. Za posledních sedm let je celkový nárůst pouhých 20 %, což je hluboko pod jinými, mnohem méně rizikovými, a navíc likvidnějšími investicemi.

Co tlačí ceny nemovitostí nahoru?

Důvodů, proč ceny nemovitostí vyletěly právě nyní, je několik. Jedná se například o nedostatek nových projektů, dalším důvodem jsou mediální kampaně developerů, snažících se prodat „ležáky“ a uměle navýšit ceny. Důvodem jsou i levné hypotéky, kdy příjmy z případného pronájmu mohou pokrýt velkou část pravidelných splátek. To vše aktivovalo mnoho lidí, aby si nemovitosti pořídili jako investici.

Platí to pro celou ČR nebo se zvýšení cen týká hlavně Prahy?

Zmíněné důvody samozřejmě nahrávají většímu růstu v Praze, kde lidé lépe dosáhnou na hypotéky vzhledem k vyšším příjmům. Zde je také běžné pořizovat si nemovitost jako investici, protože následný pronájem není problém.

O kolik zdražilo bydlení v Praze oproti zbytku ČR?

V Praze rostou ceny rychleji než průměr a mnoho různých statistik udává roční nárůst mezi 20 až 30 %. Nicméně v Praze najdete byty, jejichž ceny jsou meziročně výše jen o pár procent, nebo naopak takové, které svoji cenu zdvojnásobily.

Co se tedy na trhu realit bude podle vašeho názoru dít dál?

V současnosti, kdy cena za jeden metr čtvereční nového bytu v Praze dosahuje skoro 100 tisíc korun, se blížíme fázi, kdy odejde z trhu mnoho spekulantů, protože byty už jsou moc drahé a ostatní kupci mohou mít zase problém dosáhnout na hypotéku kvůli přísnějším pravidlům. Dojde proto k určitému ochlazení a růst cen se vrátí k normálním hodnotám kolem 2 až 5 % ročně. V některých čtvrtích může dojít dokonce k poklesu i díky přílivu nových bytů či díky nuceným odprodejům u lidí, kteří své hypotéky nezvládnou.

Trh je tedy přehřátý?

O tom, že je trh nemovitostí přehřátý, nemluví jen ekonomové, ale také realitní makléři i ČNB. Lze tedy očekávat ochlazení trhu s nemovitostmi a další růst o desítky procent může být již jen snem investorů a developerů.