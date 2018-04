Electronic Technical Engineer (Electronic Specialist)

Electronic Technical Engineer nese odpovědnost převážně za následující oblasti: záruky kvality, zajišťuje, aby veškeré elektrotechnické vybavení bylo vždy funkční, aby bylo vždy v souladu s firemními standardy. Stanovuje a kontroluje dodržování celkově preventivního údržbového plánu, inženýrské a interní provozní činnosti, to znamená, že koriguje, včas a efektivně napravuje veškeré poruchy ve vybavení závodu. Aktivně se účastní speciálních projektů, jestliže je o to požádán, zajišťuje plné firemní povědomí o regulérních požadavcích pro dané prostředky uvnitř celého podniku, zajišťuje efektivní instalaci a údržbu veškerých elektrotechnických zařízení ve společnosti, má v povědomí seznam náhradních dílů ­ dle daných regulí a snaží se, aby nedocházelo ke skladování jejich nadměrného množství, ale zároveň, aby nebyly poruchové, snaží se dosahovat úspory energie a elektřiny v celém podniku, vede v patrnosti platnost veškerých potřebných licencí a v neposlední řadě vede tým elektrikářů v podniku.

Předpokladem uchazeče o toto povolání je vysokoškolské vzdělání v oboru elektronika/ elektroinženýrství nebo alespoň ukončené středoškolské vzdělání v technickém oboru se zaměřením na elektroniku/ elektroinženýrství. Vítány jsou zkušenosti v dané oblasti a samozřejmě nutností je také, převážně u zahraničních společností, znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Měl by to být týmový hráč, zodpovědný, cílevědomý a mít dobré vyjednávací schopnosti.



Co jsme psali a co si přečtete



Accident and Health Manager

Training Manager

Employee Relations Supervisor

Trainee

Chief Information Director

Electronic Technical Engineer

Technical Manager

SAP Consultant