Elegantní odchod je lepší než křik

To se jim možná podaří, ale následky za to nestojí. Pracovník na úrovni si od zaměstnavatele vyžádá potvrzení o zaměstnání a odejde v dobrém. Práskat dveřmi a opustit pracoviště středem nemá cenu, i když se to třeba otci dvou dětí, který právě dostal výpověď pro nadbytečnost, v daném momentě těžko vysvětluje. "Nemohl jsem si pomoct, a tak jsem mistrovi řekl na rozloučenou, co si o něm myslím. Ještě půl roku mi bylo fajn, po roce jsem si občas pomyslel, že to bylo zbytečné. A za dva roky jsem litoval," říká bodrý valašský truhlář Miloš Hanák. "Potkali jsme se totiž v jedné firmičce. Naštěstí byl rozumnější než já tenkrát, a tak jsme se po čase nad slivovicí smířili," dodává.



Nevíte, kde je ještě potkáte



Ať už pracovník opouští své dosavadní zaměstnání z jakýchkoli důvodů, měl by se - a zaměstnavatel také - snažit o co nejslušnější rozloučení. Nikd

o neví, kam to dotáhnou jeho kolegové a kde se s nimi ještě setká. Domnívat se, že se zaměstnavatelé mezi sebou vůbec neznají, je naivní. Samozřejmě se nejde například s předstíraným dojetím loučit s kolegyní, s níž se odcházející nesnášel, ale i tady je slušnost na místě. "Lidé často dělají chybu, když dostanou lepší nabídku, a budoucí zaměstnavatel na ně tlačí, ať odejdou hned," říká personalistka ze společnosti ConVerta Consulting Lenka Nozarová. Nejeden z nich znervózní a začne na stávajícího zaměstnavatele tlačit, nebo prostě odejde. To už je signál i pro budoucího zaměstnavatele, že se mu může stát totéž. "Je lepší se přímo s oběma zaměstnavateli domluvit a snažit se například alespoň na dvě hodiny denně docházet do bývalého zaměstnání, kde zaučí novou posilu a postupně předá práci," dodává Nozarová.Při skončení pracovního poměru musí zaměstnavatel pracovníkovi vydat potvrzení o zaměstnání (písemnosti týkající se osobních údajů o zaměstnanci. "Jde obvykle o ty, které si zaměstnavatel sám vyžádal. Například zdravotní dokumentace, výpis z trestního rejstříku," upřesňuje Monika Hladíková, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Potvrzení o zaměstnání bude určitě požadovat nový zaměstnavatel nebo úřad práce. Zaměstnavatel má povinnost vydat pracovníkovi posudek o pracovní činnosti, pokud jej o to požádá.Někdy se stává, že uchazeči o zaměstnání přijdou na úřad práce bez zápočtového listu. Buď jim ho zaměstnavatel z různých důvodů nedal, nebo jej prostě jen zapomněli. V tomto případě lze uchazeče zaevidovat, donese-li například pracovní smlouvu a písemnou výpověď. V určitých případech to jde i na základě jeho čestného prohlášení s tím, že požadované doklady předloží v termínu určeném úřadem práce. "Uchazeč o zaměstnání může být zaevidován na úřadu práce výjimečně i bez zápočtového listu. Hmotné zabezpečení lze pak určit na základě jiného dokladu o výdělku, který však musí být potvrzen zaměstnavatelem," říká Jan Rychlý z Úřadu práce v Karviné. Vzhledem k tomu, že správní řízení o přiznání či nepřiznání hmotného zabezpečení (lidově řečeno podpory) se zahajuje osmý až desátý den po zaevidování, je v zájmu uchazeče, aby požadované doklady do té doby předložil. "V případě, že zaměstnavatel nechce bývalému zaměstnanci zápočtový list vydat, je úřad práce nápomocen při získání potřebných dokladů," vysvětluje Rychlý a dodává, že situace je daleko komplikovanější v případech, kdy zaměstnavatel prostě zmizí a zaměstnanci se ze dne na den ocitnou na ulici. Po prokázání skončení pracovního vztahu se pokouší úřad práce zpětně došetřit, kolik činil jejich průměrný výdělek. Jinak, pokud uchazeč bez svého zavinění nemůže doložit výši průměrného měsíčního čistého výdělku, náleží mu 50 procent životního minima (2050 korun) po dobu prvních tří měsíců, po zbývající dobu 40 procent (1640 korun). A to vše v případě splnění dalších podmínek, jako například odpracování 12 měsíců v posledních třech letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání; dále že uchazeč v posledních šesti měsících opětovně neukončil zaměstnání sám bez vážných důvodů nebo s ním nebylo ukončeno z důvodů neuspokojivých pracovních výsledků či porušování povinností vyplývajících ze zaměstnání. V individuálních případech může být řešení ještě daleko složitější.Obsah potvrzení o zaměstnání je dán nařízením vlády č. 108/1994 Sb., konkrétně § 3. Například má obsahovat údaje o zaměstnání; druhu konaných prací a dosažené kvalifikaci; odpracovanou dobu; skutečnosti rozhodné pro posouzení nároků na dávky nemocenského pojištění, atd.