Elektronická značka: konec s obcházením úřadů

„Elektronické razítko“ (oficiálně nazývané elektronická značka) je v podstatě digitální verzí klasického úřednického razítka. Jedná se zároveň o obdobu již několik let používaného elektronického podpisu. Zatímco e-podpis je určen pro jednotlivce, není e-značka vázána na fyzickou osobu, tzn. je především určena úřadům a firmám. Na potřebu zavést e-značku upozorňovali i sami úředníci státní správy, když řešili problém například s odcházejícími zaměstnanci. Žádost je možné podepsat e-podpisem konkrétního pracovníka. Pokud ten odejde ze zaměstnání, jeho e-podpis se zruší a tím pádem by teoreticky mohly zmizet ze systému i všechny zprávy opatřené jeho e-podpisem, neboť by již byly neplatné. Na problém tedy poukázala praxe, vázanost e-podpisu na konkrétního pracovníka se projevila jako ne vždy vyhovující.

Kde značku využijete?

Používání elektronických značek bude přínosné tam, kde je ze zákona nezbytné důvěryhodným způsobem označovat velké objemy datových zpráv v relativně krátkém časovém období a vytváření zaručeného elektronického podpisu pro každou datovou zprávu by bylo z hlediska časového, personálního a finančního nadbytečně náročné.

Předpokládá se, že elektronické značky budou využívány v agendách týkajících se například celních řízení, při vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, správcem portálu veřejné správy při potvrzování dodání zprávy příjemci, při potvrzování přijetí zpráv elektronickými podatelnami, pokud přijímají velké objemy datových zpráv apod. Novinka by prakticky mohla zjednodušit elektronické žádosti o výpis z katastru nemovitostí či podávání daňových přiznání.

Na rozdíl od elektronického podpisu označují elektronické značky zprávu automaticky. Zatímco tedy podpis může vytvářet pouze konkrétní fyzická osoba, značky slouží i úřadům a právnickým osobám.

Akreditací přibývá

V roce 2002 začala první kvalifikované certifikáty, které jsou nutnou podmínkou pro

komunikaci občanů se státní správou s použitím elektronického podpisu, vydávat společnost První certifikační autorita. Loni však ministerstvo informatiky udělilo akreditaci i České poště a eIdentity. Zatímco První certifikační autorita si za službu účtovala kolem 700 korun, Česká pošta přišla s cenou 190 Kč. Pošta navíc ujišťuje, že nešlo o zaváděcí cenu a že ji na tak nízké úrovni ponechá i letos. K prudkému růstu počtu vydaných kvalifikovaných certifikátů přispěla rovněž skutečnost, že ČP rozšířila počet kontaktních míst, kde je lze získat, už na 73 svých poboček. Zájemci by takové místo mohli najít v každém okresním městě. Česká pošta nabízí od loňského září i kvalifikované systémové certifikáty, určené pro ověření elektronické značky. Organizace i fyzické osoby si je mohou pořídit za 2 856 korun.

Jak se vyhnout soudním poplatkům? Čtěte ZDE .