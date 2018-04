Elektronické občanky se blíží: průkazy v jediném čipu

Budoucí elektronické identifikační karty by podle představ ministerstva vnitra mohly nahradit nejen stávající občanky, ale i některé další průkazy. V rámci Evropské unie pak budou sloužit jako cestovní doklad. Příslušný návrh je nyní v připomínkovém řízení.

Je libo čip?

"Elektronický občanský průkaz ve formě identifikační karty umožní odstranit některé průkazy způsobilosti, například zbrojní pas. A výhledově i řidičský průkaz," říká Markéta Matlochová z tiskového oddělení ministerstva. Umožní to chystaný systém základních registrů. Ty budou obsahovat všechny podstatné informace o každém člověku. Tedy včetně těch o oprávnění řídit auto nebo vlastnit zbraň. Přístup do těchto registrů zajistí právě elektronická občanka.

. S čipem, nebo bez? Elektronické občanské průkazy by měly mít 2D kód a kontaktní čip. Každý by si mohl vybrat, zda bude chtít e-průkaz s čipem, či bez něj.

Strojově čitelný 2D kód umožní jak lidem, tak úředníkům nebo policii získat informace z registrů. "Vylepšené" identifikační průkazy pak díky čipu budou obsahovat i další užitečné aplikace jako elektronický podpis či údaje o zdravotní pojišťovně držitele občanky. "Nepředpokládáme ale zavedení biometrických údajů na elektronický občanský průkaz," dodává Matlochová.

Platnost nových e-občanek má být deset let, vydávat je budou i nadále obecní úřady. Výměna "klasického" občanského průkazu se skončenou platností za nový elektronický průkaz bez čipu by měla být zdarma. Za lepší verzi e-občanky s čipem by si však lidé měli připlatit 500 korun. Nový identifikační průkaz bude muset mít každý občan Česka starší patnácti let. Oproti současnosti by ale mělo být možné pořídit volitelně občanku i pro lidi mladší.

. Doporučuje Evropská unie E-občanky nebudou zdaleka českou specialitou. Zavádění elektronických identifikačních karet doporučuje všem členským zemím i Evropská unie. V současnosti je už vydávají úřady v Belgii, Estonsku, Finsku, Itálii a Švédsku. Španělsko podobný systém zatím testuje.

Dvě části pro vyšší bezpečnost

Nové elektronické průkazy ušetří díky nahrazení dalších dokladů lidem místo v peněžence. Na druhou stranu ale umožní kompletní přístup do registrů a tím značně zvýší rizika v případě jejich ztráty. Proto navrhuje ministerstvo vnitra širší zabezpečení nových dokladů. To zajistí rozdělení průkazu na dvě části.

Viditelná část bude obsahovat pouze základní identifikační údaje: příjmení, jméno, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství, podpis a údaje o platnosti průkazu. Oproti současným občankám tak odpadnou informace o trvalém bydlišti, stavu nebo manželovi či manželce. Elektronická část, obsahující osobní identifikátor pro přístup do registrů, bude čitelná jen s pomocí PIN kódu. Ten bude znát pouze držitel e-občanky. Obdobně jako u bank by také mělo být možné zablokovat průkaz v případě jeho ztráty.