Přivydělává si k důchodu. Teď se bojí EET i ztráty příjmu

Ubytování ve svém domku na jihu Čech nabízí Jana zhruba od května do září už několik let. Pořídila si na to živnostenské oprávnění a své příjmy daní jako příjmy z podnikání. Po odečtení všech nákladů jí zbude kolem 50 tisíc korun ročně.

„Je to pro mě významný přivýdělek k nízkému důchodu. Můžu si koupit, na co mám chuť, odjet kdykoliv za dcerou nebo s přáteli vyrazit na výlet. Novinka v podobě elektronické evidence tržeb je pro mě ale velkou komplikací. S počítačem příliš neumím, chytrý telefon nemám. Co mám dělat, nevím,“ svěřuje se osmašedesátiletá žena.

Podobný problém jako ona řeší tisíce lidí po celé republice, kteří si ubytováním v soukromí přivydělávají. „Hodně jsme diskutovali s ministerstvem financí o tom, aby nejmenší živnosti s minimálním obratem z režimu EET vyňalo. Bohužel naše návrhy v této věci nevyslyšelo a nehodlá podobné výjimky akceptovat. Doufáme, že prozatím, neboť obdobných případů, jako je zmíněná paní, je více a hodláme náš požadavek dále uplatňovat,“ uvedl Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Zatím však platí, že elektronické evidenci tržeb podléhají příjmy z podnikání. „I když žena provozuje ubytovací služby jen přes léto, nejedná se o příležitostnou činnost, ale o podnikání, a tedy v okamžiku, kdy bude mít tržby v hotovosti, má povinnost je v EET vykazovat. Pokud by přijímala platby jen přes účet, tak se do EET nemusí registrovat vůbec,“ říká daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Jana si ovšem systém nemusí pořizovat hned 1. prosince, kdy novinka začne platit. „V tomto konkrétním případě stačí registrovat se do systému a pořídit potřebné vybavení zhruba měsíc před zahájením ubytovacích služeb,“ dodává Blanka Štarmanová.

Místo registrační poklady stačí aplikace v počítači

Paní Jana si nemusí kupovat ani registrační pokladnu. Protože má jen několik tržeb, bude jí k jejich evidování a k odeslání datové zprávy stačit počítač, notebook nebo chytrý telefon s připojením na internet, do něhož se nainstaluje software k EET. Na internetu nabízí řada firem řešení pro tablety i mobilní telefony. Potom je třeba už jen dokoupit tiskárnu pro tisk účtenek.

V následujícím roce po začátku evidence tržeb může uplatnit paušální slevu na dani ve výši pěti tisíc korun, aniž by musela prokazovat výši skutečných nákladů.

Pronájem bez živnostenského listu?

Jiná situace je u lidí, kteří mají příjmy z pronájmu a na tuto činnost nemají vydáno živnostenské oprávnění. Takový pronájem nevykazuje znaky podnikatelské činnosti. Pronajmete někomu byt a dál už se o něj nestaráte. Může to být na delší dobu, ale také nemusí.

„Pokud lidé zdaňují příjmy z nájmu podle §9 zákona o dani z příjmu, pak EET pořizovat nemusejí,“ říká Eva Ježková z Baker Tilly, která poskytuje daňové poradenství. Nabízí se otázka, zda by bylo možné, aby paní Jana přerušila podnikání a příjmy z pronájmu danila podle tohoto paragrafu. Podle Evy Ježkové by to asi možné bylo. „V tomto případě, kdy pronájem asi nesplňuje charakter hlavní obchodní činnosti, by to šlo.“

Ale nesměla by už poskytovat zákazníkům žádné další služby, jako je například úklid, výměna povlečení, praní ručníků. Prostě by o hosty “nepečovala“.