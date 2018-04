Elektronický podpis usnadní komunikaci s úřady, není však zadarmo

Zatím to není povinné, ale může urychlit jednání. Třeba zrovna nyní, kdy spousta lidí bude zase posílat daňové přiznání na poslední chvíli. A potom přehledy o příjmech a výdajích. A potom zase další formuláře...

Jak je možné komunikovat s úřady poslat dokument e-mailem opatřeným elektronickým podpisem

poslat dokument elektronicky přes datovou schránku - v takovém případě není třeba elektronický podpis, pravost dokumentu zajišťuje samotný systém datových schránek

poslat klasický listinný dokument, nebo dojít na úřad osobně

Cestu na úřad či poštu si můžete ušetřit, když si koupíte elektronický podpis, který poslouží pro vaši identifikaci pro úřady.

Tedy, jednu cestu na kontaktní místo budete muset absolvovat stejně, to kvůli ověření totožnosti a správnosti údajů. Ale potom už stačí jen jedno kliknutí a potřebné dokumenty odešlete e-mailem kdykoli. Dobrá možnost především pro ty, kteří nechtějí datovou schránku. Obě varianty mají totiž stejnou platnost, jako kdybyste na úřad zaslali či donesli klasický listinný a vlastnoručně podepsaný dokument.

Elektronický podpis mohou využít všichni občané, firmy a samozřejmě úřady. A má to ještě jednu výhodu, můžete tak vyřešit spoustu věcí třeba z ciziny.

Nejčastější použití: daně, zdravotní pojišťovny a sociálka

Vysokou přidanou hodnotu přináší i specifickým skupinám povolání, jako jsou lékaři či advokáti a také těm, kteří často komunikují s Českou správou sociálního zabezpečení, s finančními úřady, se zdravotními pojišťovnami, s celním úřadem a podobně.

Česká správa sociálního zabezpečení měla být první, se kterou by museli lidé komunikovat výhradně elektronicky. Pro letošek je nařízení odloženo, naposledy tedy půjde podat přehled o příjmech a výdajích v papírové podobě. Uvidíme, jak to bude příští rok. Nicméně připravit se dopředu neuškodí.

"Pokud však už dnes budete chtít podat e-mailem nějakou žádost, stížnost či odvolání, u kterých se předpokládá ověření totožnosti, musejí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. To se samozřejmě týká i OSVČ, které pak mohou poslat přehled o příjmech a výdajích prostou e-mailovou zprávou," říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Chcete spořit, ale nevíte s kým? Poradíme Vám s výběrem a doporučíme akční nabídky.



Ani Finanční správa zatím nevyžaduje, aby poplatníci a plátci daní nebo pojistného, kteří mají zákonem stanovenou povinnost podávat podání Finanční správě elektronicky, vlastnili elektronický podpis. "Elektronicky ale komunikovat lze, a to datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu s uznávaným elektronickým podpisem, datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání správci daně do pěti dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky," vypočítává mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová a dodává, že koncem prvního pololetí letošního roku by měl přibýt další způsob, a to komunikace datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

I další úřady se zatím většinou spokojí s papírovým dokumentem, ale setkat se můžete i s tím, že po vás někde elektronickou identifikaci chtít budou. "Konkrétní úřední úkony, u kterých konkrétní úřady požadují zaslat dokument pouze elektronicky, tedy žádným jiným způsobem, jsou na volbě jednotlivých úřadů. Většinou to však souvisí i s nutnou změnou zákona," vysvětluje Jiří Korbel z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Kde získat kvalifikovaný certifikát

Elektronický podpis si kupujete vždy na rok a po roce je nutné zase zaplatit a podpis obnovit. A tím pádem také třeba změnit společnost, když vám ta vaše nebude z nějakých důvodů vyhovovat.

Právně správně se elektronický podpis nazývá kvalifikovaný certifikát a v Česku jsou jen tři společnosti, které jsou akreditované, čili mohou tento podpis nabízet: První certifikační autorita, Česká pošta a eIdentity.

Vybírat podle ceny se už dnes nevyplatí. Doba, kdy bylo pořízení elektronického podpisu od České pošty násobně levnější, je pryč. Pošta zdražila téměř na dvojnásobek a rozdíly tak nejsou nijak dramatické.

Pokud si vyberete Českou poštu čili Post Signum, budete to mít s největší pravděpodobností nejblíž. Elektronický podpis se dá vyřídit na každé poště, která má Czech Point. Zkušenosti lidí se výrazně liší podle toho, na jak velký úřad došli a na jak erudovaného pracovníka tam narazili. Podle internetových diskusí je možné elektronický podpis získat za pět minut, někomu se to však nepodařilo ani po hodině usilovné činnosti pracovnice na přepážce.

Stojí 396 korun na rok, po uplynutí platnosti certifikátu nedochází k automatické obnově. Pokud si zaplatíte opět 396 korun na další rok, bude platnost certifikátu delší o 20 dní (celkem 385 dní).

čili Post Signum, budete to mít s největší pravděpodobností nejblíž. Elektronický podpis se dá vyřídit na každé poště, která má Czech Point. Zkušenosti lidí se výrazně liší podle toho, na jak velký úřad došli a na jak erudovaného pracovníka tam narazili. Podle internetových diskusí je možné elektronický podpis získat za pět minut, někomu se to však nepodařilo ani po hodině usilovné činnosti pracovnice na přepážce. Stojí na rok, po uplynutí platnosti certifikátu nedochází k automatické obnově. Pokud si zaplatíte opět 396 korun na další rok, bude platnost certifikátu delší o 20 dní (celkem 385 dní). Další možností, kde pořídit elektronický podpis, je společnost eIdentity . Návod, jak postupovat, najdete na jejich webových stránkách. Je psaný hodně lidsky a podrobně, registrace by tak neměla dělat problémy i ne zrovna počítačově nejgramotnějšímu člověku. V nesnázích nabízejí "přítele na telefonu".

Po odeslání žádosti dostanete k vyjádření návrh smlouvy a budete vyzváni k zálohové platbě za odebranou službu. Až se vše odsouhlasí, zvolíte si termín návštěvy na registračním místě. V Praze jsou tři, můžete však také využít mobilního registračního místa i jinam, tato služba je však placená. Operátor vše zkontroluje, vy podepíšete smlouvu a hned vám vystaví a předají certifikát, vše by mělo proběhnou v řádu několika minut.

Za kvalifikovaný certifikát zaplatíte 478 korun na 12 měsíců.

. Návod, jak postupovat, najdete na jejich webových stránkách. Je psaný hodně lidsky a podrobně, registrace by tak neměla dělat problémy i ne zrovna počítačově nejgramotnějšímu člověku. V nesnázích nabízejí "přítele na telefonu". Po odeslání žádosti dostanete k vyjádření návrh smlouvy a budete vyzváni k zálohové platbě za odebranou službu. Až se vše odsouhlasí, zvolíte si termín návštěvy na registračním místě. V Praze jsou tři, můžete však také využít mobilního registračního místa i jinam, tato služba je však placená. Operátor vše zkontroluje, vy podepíšete smlouvu a hned vám vystaví a předají certifikát, vše by mělo proběhnou v řádu několika minut. Za kvalifikovaný certifikát zaplatíte na 12 měsíců. Nejstarší společností, která poskytuje elektronický podpis, je První certifikační autorita. I zde se musíte nejprve přes internet zaregistrovat. Nabízí certifikát v podobě Standard (certifikát a jemu příslušná data pro vytváření elektronického podpisu jsou umístěna v PC) a Comfort (součástí je čipová karta nebo USB token).

K vytvoření žádosti můžete využít aplikaci na stránkách společnosti. Při vydání prvotního certifikátu je nutná osobní návštěva registrační autority. Zastoupení mají v každém kraji. Vydaný certifikát vám odešlou do vaší e-mailové schránky a současně můžete na pracovišti registrační autority požádat o uložení certifikátu na váš USB disk nebo čipovou kartu.

Roční kvalifikovaný certifikát stojí 495 korun.

Když budete posílat určitý dokument, třeba vyplněné daňové přiznání, je třeba úřadu oznámit, který podpis přesně máte, nebo-li od které certifikační autority. Aby úřadu data došla v pořádku a vyhnuli jste se například pokutě za pozdní podání.