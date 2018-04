Elektronický podpis zatím cestu na úřady neruší

Komunikovat elektronickou formou prostřednictvím internetu, umožnilo lidem od července jako první ministerstvo práce a sociálních věcí. Pomocí počítače a speciálního zařízení lze žádat na internetovém formuláři o dávky státní sociální podpory. Služba je to poměrně drahá a cestu na úřad stejně zcela neodbourá.

Víte, jak se vlastně elektronický podpis používá, či jak jeho prostřednictvím žádat o sociální dávky? Pokud ne, určitě vám poradí NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHA.

Tento stav potvrzuje i Karel Lux z odboru informatiky ministerstva práce a sociálních věcí: „Žádosti, u kterých jsou nutná další potvrzení, představují zatím problém. Optimální by bylo, kdyby všichni zúčastnění, například zaměstnavatelé nebo školy, měli svůj kvalifikovaný certifikát a všechna potvrzení by k nám putovala elektronicky, ale to je zatím hudba budoucnosti.“