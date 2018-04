Embosovaná karta: více výhod, či problémů?

Embossing nebo chcete-li reliéfní písmo, je vlastnost platební karty, která umožňuje jejímu držiteli nakupovat zboží nebo služby v obchodech, které sice akceptují platební karty, ale nejsou dosud vybaveny elektronickým terminálem.



V těchto obchodech používají k získání údajů o klientově platební kartě mechanický snímač neboli imprinter. Díky němu získá obchodník otisk údajů vyražených reliéfním písmem na zákazníkově kartě, které mu následně zákazník ještě potvrdí svým podpisem. Na základě těchto indicií je pak platba dle požadavku obchodníka zúčtována bankou.

Problémy, které způsobuje nebo může způsobit embosovaná karta, jsou hned dva. S prvním z nich se setkáte po každé platbě, která je uskutečněna pomocí imprinteru. Oním problémem je sledování zůstatku. Zatímco po platbě uskutečněné on-line se sníží váš disponibilní zůstatek téměř okamžitě a vy si tedy můžete kdykoli ověřit své finanční možnosti. Platba na základě imprinteru se vám na vašem účtu projeví až za několik dní či týdnů.

Proč? Záleží na tom, jak dlouho potrvá, než obchodník, kterému jste zaplatili kartou, doručí doklad o platbě do banky. Každý obchodník, který uskutečňuje off-line platby, má s bankou nasmlouvanou časovou lhůtu od platby, do které musí doručit účtenku na některou z jejích poboček. Tato doba může být dlouhá i 30 dní a praxe je taková, že obchodníci odnášejí (nebo zasílají) účtenky do banky v určitých frekvencích. Bylo by vysoce nepraktické, kdyby tak měli činit denně.

Další problém, který ovšem může mít daleko pádnější důsledky, je nemožnost promptního zamezení zneužití embosované karty. Ve chvíli, kdy přijdete o svou platební kartu (ztráta či krádež), je nutné, abyste o tom co možná nejrychleji spravili svou banku. Pokud vaše karta není embosovaná, zablokuje ji banka proti zneužití prakticky okamžitě. Proti elektronickému zneužití nabízí banky hned několikero různých opatření, a to limity pro transakce počínaje a zamykáním karet konče. Pokud však vlastníte embosovanou kartu, je situace poněkud komplikovanější.

Stejně jako v případě neembosované karty, je také embosovaná karta okamžitě po informování banky zablokována proti elektronickému zneužití. Rozdílnost však vyplývá právě z možnosti platit embosovanou kartou pouze na základě jejího reliéfního písma a podpisu, který lze velice snadno napodobit. Proti zneužití u obchodníků, kde lze platit prostřednictvím imprinteru, provádí banka tzv. stoplistaci. Jde jednoduše o to, že banky vydávají obchodníkům seznam karet, o které jejich majitelé přišli a obchodníci pak před každou transakcí zkontrolují, zda se karta, kterou chce zákazník právě platit, nenachází na tomto seznamu. Problém je v tom, že obchodníci dostávají aktualizovaný stoplist většinou až s týdenní frekvencí, takže zloděj nebo nálezce vaší karty tak má dostatek času na to, aby váš účet dostatečně vyplenil.

Je pravda, že by si měl obchodník před transakcí telefonicky ověřit u banky, zda je karta v pořádku. Některé banky dokonce vyžadují, aby obchodník provedl kontrolu od určité stanovené částky. Tento limit bývá nastaven na 1 000 Kč. Obchodníci však toto pravidlo málokdy dodržují.

Naštěstí se již v současné době banky podílí na riziku, které ze zneužití karty vyplývá. Ovšem za rozdílných podmínek, které lze rozlišit ze dvou pohledů. Předně, některé banky nesou podíl na riziku ze zneužití karty již od chvíle, kdy jim oznámíte, že jste o kartu přišli. Ostatní banky mají pevně stanovenou časovou lhůtu, od které se na riziku podílejí (většinou do 24. hodiny dne nahlášení ztráty nebo odcizení).

Na stoplistaci embosované karty se stejně jako na zablokování obyčejné platební karty váže poplatek, který je však v tomto případě mnohem vyšší. Zohledňuje totiž vyšší náklady, které banka na stoplistaci vynaloží.

Pokud bychom si závěrem položili otázku, zda se vyplatí embosovaná karta, odpověď je nasnadě. Pokud jste zvyklí financovat své nákupy výhradně bezhotovostně a to zejména ve větším měřítku, pak si ji pořiďte. Navíc, pokud občas cestujete do mimoevropských zemí, možná jste si všimli, že někteří obchodníci mnohem raději akceptují embosovanou kartu než neembosovanou. Praktičností karty, kterou jistě využijete, bude kompenzovat míru rizika a nedostatečnou možnost sledování zůstatku. Pochopitelně výhodu bude mít především ten majitel karty, který je opatrný.

Jak se obecně vyhnout problémům?

1/ Měli byste u sebe nosit nouzové číslo, na kterém vám operátor banky zablokuje vaši kartu a to odděleně od ostatních dokladů, protože ty se většinou ztratí i s kartou.

2/ V žádném případě nenoste s sebou napsaný PIN. Pokud vám někdo ukradne kartu a použije k "vyluxování" vašeho účtu správný PIN, banka žádnou záruku nepřebere.

3/ Dbejte na to, aby se magnetický proužek vaší karty nijak nepoškozoval. Je proto vhodné nosit kartu v nějakém pouzdru. Pokud proužek poškodíte, nejen že zaplatíte poplatek za novou kartu, ale navíc si počkáte až měsíc, než novou kartu obdržíte.

Máte, nebo nemáte embosovanou kartu? Myslíte si, že s sebou přináší více výhod, nebo problémů?