Employee Relations Supervisor

Tato pozice patří do personálního oddělení. Manažer na této pozici zabezpečuje aktivity, které mají vztah k zaměstnání, zaměstnaneckým vztahům, odměňování a zaměstnaneckým výhodám, dalšímu vzdělávání pracovníků, aktivitám v oblasti zdravotní a sociální péče, bezpečnosti práce, a to v souladu se zavedenou strategií společnosti a jejím rozpočtem.

Spolupracuje s manažery oddělení lidských zdrojů, často v mezinárodních společnostech označované jako HR (Human Resources), přispívá k tomu, aby složení pracovních týmů odpovídalo veškerým požadavkům co do kvality i kvantity, a naopak zabezpečuje, aby pracovní podmínky pro veškeré zaměstnance společnosti byly vyhovující. Jaké vlastnosti se od kandidáta na tuto profesi očekávají? Rozhodujícími schopnostmi kandidáta jsou flexibilita a kontrolované chování, komunikační schopnosti, silná a důvěru vzbuzující osobnost, intelektuální kapacita, úsudek, rozhodnost, ovládání.

Neměla by mu chybět schopnost hodnotit rizika a vyjednávat, kulturní vnímavost, odolnost vůči stresu. Zájemce o tuto pozici by měl mít vysokoškolské vzdělání. Zpravidla se tato pozice objevuje u větších společností a tento pracovník je přímo odpovědný personálnímu řediteli.



