Perete-li čtyřikrát týdně, zaplatíte ročně navíc necelých sedmdesát korun, protože elektřina podražila v průměru o 7,9%. Zdá se vám to zanedbatelné? Ovšem podobných spotřebičů je většinou v domácnosti více a účet za elektřinu nebezpečně roste. Kde lze uspořit, a snížit tak následky zdražení?

1. Snižte teplotu v místnosti

Pokud budete dodržovat rady, jak spořit, můžete ušetřit až 30 procent výdajů na topení, tedy až 17 procent z celkových nákladů na elektřinu. Při zateplení obvodových zdí uspoříte 10 až 20 procent spotřeby elektrické energie. Důležité je nastavení správné vnitřní teploty: k „životu“ stačí 20 až 21 stupňů, každý stupeň navíc znamená zvýšení spotřeby o 2 až 6 procent; v místnosti, kterou neobýváte, udržujte zhruba 17 stupňů, to samé platí i pro dobu, kdy například odjíždíte na dovolenou.

Je dokázáno, že při vlhkosti vzduchu 30 procent a teplotě 23 stupňů dosáhnete stejné teplené „pohody“ jako při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 60 procent, kdy však ušetříte 12 procent tepla; optimální hladinu vlhkosti lze udržovat například pomocí odpařovačů vod, květin či akvárií.

Pamatujte na utěsnění oken a dveří, pokud netěsní, přijdete ročně zhruba o 3000 korun, které zaplatíte navíc za topení, okny a vnějšími dveřmi totiž uniká 40 až 50 procent tepla – pokud si necháte instalovat těsnění (v ceně 40 korun za metr), vrátí se vám investice za necelou jednu topnou sezonu; i nová plastová okna vyžadují kontrolu, a to zhruba po dvou sezonách provozu.

Pokud špatně fungují termoregulační ventily, ztrácíte až 15 procent energie, výměna pěti ventilů v ceně zhruba 4000 korun se tak vrátí za dvě a čtvrt topné sezony. Nezakrývejte topení: záclony, které překrývají například radiátor, uberou až 10 procent tepla.

2. Raději se sprchujte

Je spočítáno, že čtyřčlenná domácnost dá za ohřátí vody ročně zhruba 6000 až 8000 korun. Budete-li se držet zásad správného používání teplé vody, můžete ušetřit až 40 procent z této sumy. To znamená 7 až 10 procent z celkové platby za elektřinu. Ohřívejte vodu na 55 až 60 stupňů, při vyšší teplotě se zvyšují tepelné ztráty a více se ničí rozvody vody.

Nenechte kapat kohoutky, deset kapek teplé vody za minutu znamená 40 litrů za týden, vyjádřeno v penězích za rok je to zhruba 250 korun. Kdo dává přednost sprchování před koupáním ve vaně, může ušetřit až 40 procent teplé vody, pokud zároveň používá úspornou sprchovou hlavici. Používáním pákové baterie, ušetříte až 30 procent energie. Zvažte alternativní způsoby ohřívání vody, solární panely dokážou ušetřit až 70 procent běžných nákladů na ohřev vody.

3. Vařte s pokličkou

Víte, kolik „provaříte“ za hodinu na jedné plotýnce? Necelých pět korun. A za kolik ohřejete litr vody? Nejdráž, zhruba za 0,75 koruny, vaříte-li ji na plotýnce v hrnci bez pokličky, naopak nejlevnější bývá překapávač, kde stejnou činnost pořídíte za 0,38 koruny. Rychlovarná konvice si vezme zhruba padesátník. Díky úsporným opatřením ušetříte ročně 1 až 3 procenta z celkové spotřeby elektrické energie.

Používejte vhodné nádobí s rovným dnem hrnců, ušetříte až 30 procent energie, nevařte na plotýnkách větších než hrnec, s hrncem o tři centimetry užším ztratíte zbytečně až třetinu energie, používejte pokličku, vaření v otevřených hrncích zvyšuje spotřebu až o 300 procent. Vypínejte plotýnku už před dovařením, využijte zbytkové teplo.

4. Pečujte o chladničku

Zásady správného mrazení a chlazení dokážou ušetřit půl až jedno procento z celkové roční spotřeby domácnosti. Zvolte vhodnou velikost, prázdná lednička není jen problém „žaludku“, ale i spotřeby energie, prostor chladničky byste měli využít alespoň ze sedmdesáti procent – počítejte, že jedna osoba obsadí asi 50 až 70 litrů.

Postavte přístroj do chladna, měl by být co nejdále od zdrojů tepla, za každý stupeň navíc nad 20 stupňů pokojové teploty vzrůstá spotřeba až o 6 procent, nesvědčí mu ani vlhké místo. Nastavte chladničku na +5 a mrazničku na -18 stupňů, když teplotu snížíte o další dva stupně, spotřeba elektřiny vzroste o 15 procent. Dbejte na včasné odstranění námrazy, tři milimetry ledu znamenají 75 procent energie navíc. Pravidelně čistěte těsnění dveří, přes netěsnící dveře nebo zpuchřelé těsnění vniká dovnitř teplo.

5. Pračku dobře naplňte

Pokud budete prát čtyřikrát týdně, zaplatíte za energii okolo 45 korun, s vodou pak zhruba 55 až 60 korun za týden, tedy více než 3000 korun ročně. Při dodržení zásad můžete za elektřinu při praní ušetřit i 250 korun za rok, v celkovém vyúčtování se to promítne zhruba půl procentem. Počkejte, až naplníte pračku, ani při takzvaném úsporném pracím programu příliš energie ani vody neušetříte. Perte na 40 nebo 60 stupňů, například rozdíl mezi programem na 60 a 90 stupňů činí v úspoře energie zhruba 25 procent. Dobře vybírejte prací prášek, zvolte takový, který je úsporný i při nižší teplotě.

6. Zvolte úsporné zářivky

Díky úsporným zářivkám můžete v celkovém rozpočtu za elektřinu ušetřit zhruba půl procenta. Úsporné zářivky jsou sice dražší než obyčejné žárovky, ale v konečném důsledku zaplatíte vzhledem k jejich životnosti a spotřebě mnohem méně. Podle výpočtů spotřebujete pro 15 tisíc hodin svícení 15 obyčejných žárovek po 10 korunách a za energii zaplatíte zhruba 5100 korun, celkem tedy 5250 korun.

S úspornou zářivkou s dlouhou životností za 350 korun se celkové náklady dostanou na 1420 korun. Úspora je tady jednoznačná: 3830 korun ve prospěch zářivky. Vhodně umístěte světla, na místo, kde čtete nebo pracujete na počítači, zvolte lampičku s nízkou spotřebou, nikoli lustr s několika žárovkami. Přizpůsobte barvy v bytě, zvolte malbu, která odráží světlo, například bílá barva odrazí až 80 procent světla, tmavě zelená jen 15 procent.

7. Žehlete jen to nejnutnější

Správné žehlení dokáže ušetřit zhruba 0,3 % celkových nákladů na elektřinu, tedy řádově stokoruny za rok. Nežehlete přesušené ani příliš vlhké prádlo, správná vlhkost dokáže ušetřit až 40 procent energie. Věšte prádlo na šňůru tak, aby bylo co nejrovnější, každý přehyb prodlužuje žehlení a zvyšuje spotřebu. Kupujte oblečení, které se nemusí žehlit.

Nejdříve žehlete len a bavlnu, jemné prádlo si nechte nakonec, například umělá vlákna či hedvábí se žehlí při nízkých teplotách, nechte si je proto na závěr, vypněte žehličku a využijte zbytkové teplo, naopak například len se žehlí na nejvyšší teploty, proto jím začněte.

Voda: Neplaťte o stokoruny více než loni

Nejen za elektřinu si letos připlatíme. Většina domácností bude mít v průměru o tři až šest procent dražší i vodu. Jak se vzestup ceny promítne do rodinných rozpočtů? Jeden člověk spotřebuje denně zhruba 50 až 100 litrů vody, tedy 18 až 36 kubických metrů (kubíků) za rok. Čtyřčlenná domácnost tak vytočí v průměru okolo 100 kubických metrů vody. Vrodinných domcích to bývá kvůli zalévání zahrady či bazénům zpravidla více, až 200 kubických metrů. Pro příklad: při dosavadní ceně 50 korun za kubík a spotřebě 100 kubíků zaplatila letos rodina 5000 korun.

Po šestiprocentním zdražením si na vyúčtování vody musí vyčlenit o tři sta korun více. Nejčastěji se ceny v Česku pohybují mezi 40 až 55 korunami za kubický metr. Jsou však místa s podstatně nižší cenou – například v Kdyni zaplatí její obyvatelé přes deset korun, naopak drahá je voda v Peci pod Sněžkou či středočeské Květnici, kde stojí bezmála 70 korun.

Proč se cena vody v rámci republiky tolik liší?

Záleží především na podmínkách konkrétního regionu a společností, které vodu dodávají a čistí. Cena by však měla být obvyklá v daném místě a přizpůsobena konkrétním podmínkám její dodávky. Pokud by výrazně vybočovala, můžete se informovat například na obecním úřadě nebo přímo u dodavatele vody, proč byla cena stanovena na takové úrovni. Jak uspořit za vodu? Neplýtvat, zní první jednoduchá rada. A pořídit si spotřebiče a zařízení, které vodu šetří. Například úsporná pračka spotřebuje za jeden cyklus 40 litrů vody. Pokud byste prali „postaru“ a napustili si vanu vody na praní a máchání, vytočíte nejméně dvojnásobek. Podobně jako s méně úspornou pračkou. Myčka nádobí dokáže ušetřit až 60 procent vody v porovnání s klasickým mytím ve dřezu.

Jak ušetřit za vodu

Při dodržování úsporných zásad můžete ušetřit až 40 % vody.

1. Splachujte úsporně, díky zařízení zvanému skrblík, které reguluje průtok vody, můžete ušetřit až 60 % vody, stojí okolo 100 korun, to znamená, že se výdaje vrátí v rodině už během měsíce; existují už i WC se dvěma polohami splachování – úspornou a větší. Amatérsky lze ponořit do nádržky PET lahev, která sníží objem vody

2. Sprchujte se, pokud navíc použijete úspornou hlavici, uspoříte až třetinu v porovnání s tím, když si napustíte vanu, do které se obvykle vejde 100 litrů vody

3. Čistěte si zuby s kelímkem, nenechávejte puštěnou vodu, za minutu odteče až 5 litrů vody, pokud si takto čistí zuby denně čtyřčlenná rodina, naskočí jí na ročním vyúčtování zbytečně zhruba tisícikoruna

4. Používejte pákové baterie, díky nim rychleji nastavíte správnou teplotu vody

5. Při mytí nádobí si napouštějte vodu do dřezu, uspoříte až 70 % vody v porovnání s mytím pod tekoucí vodou

6. Pořiďte si úspornou myčku, umyjete najednou více nádobí při nižší spotřebě v porovnání s mytím pod tekoucí vodou ve dřezu

7. Zapínejte plnou myčku, počkejte, až ji naplníte, abyste zcela využili její kapacitu

8. Spravte kapající kohoutky, jedna kapka za sekundu se rozroste v jeden kubický metr vody za měsíc, což může v některých oblastech znamenat i 60 korun, tedy 720 korun ročně

9. Pořiďte si dva vodoměry, pokud bydlíte v rodinném domě se zahrádkou, instalujte jeden pro běžnou spotřebu vody v domácnosti a druhý k zahradnímu kohoutku, u vody použité na zalévání zahrádky totiž nemusíte platit stočné (neodtéká do kanalizace a čističky, nýbrž do země).