Esemesky pište po internetu

Potraviny: stovka na den

Nejvíc své peněženky vyprázdní při nákupu potravin. Ročně za ně vydají 36 000 korun. To ale v přepočtu vychází na pouhých 50 korun na den a osobu. "Obědváme v práci, chodíme do místní jídelny a od zaměstnavatele dostáváme příspěvek přes 30 korun na den," vysvětluje Hanka. "Za jídlo mimo domov utratíme asi tisícovku měsíčně," dodává. "Večer vaříme sice často, ale ne vždy sníme celé jídlo, to nám pak zbude na příští den. Fungujeme prostě takovým studentským způsobem a vyhovuje nám to," přidává se Jan.





mladý pár Hana Mixánková, 24 let

– studentka filozofické fakulty v Pardubicích, obor muzeologie

– pracuje na poloviční úvazek jako úřednice



Jan Hencl, 26 let

– IT Test inženýr

další obyvatelé domácnosti: dva potkani Iris a Kirké a dvě andulky Artur a Eleanora



Kam jdou peníze:

Nejraději utrácejí za DVD, knížky a dárky pro přátele a rodinu, největší útratu však mají za jídlo. Při nákupech preferují české značky. Vůbec neutrácejí za letenky.

Marketingové fígle na nás neplatí

Přesto nakoupit potraviny tak, abyste se vešli do studentských sedmi stovek na týden, vyžaduje znát jak marketingové fígle, abyste jim nepodlehli, tak mít osvojené praktické zvyky, prověřené nejednou domácností.



"Slevové akce na nás moc neplatí," říká Jan. "Kupujeme zboží, jehož kvalitu a cenu máme ozkoušenou."



"Na nákup chodíme s předem napsaným seznamem v ruce," vyjmenovává dál své tipy Hana. Tím se vyvarují toho, aby do košíku přidali zboží, které vlastně nepotřebují. "Seznam však nesmíme zapomenout doma, což se dost často stává," přiznává Jan. "To se pak můžeme dopustit menší improvizace," dodává.

Preferují české značky

Velkými nákupy se zásobují jednou týdně, když vyrážejí do supermarketu. Upřednostňují Globus, pro zeleninu občas jezdí do Kauflandu. V menších obchodech pak přes týden pro sebe dokupují už jen drobnosti. I mezi malými krámky nedaleko bydliště mají své oblíbené, které je oslovily především příjemnou a znalou obsluhou.



Obecně preferují české zboží před zahraničními značkami a výjimečně nakupují podle reklamy. To když vybírají nové zboží. Mladý pár se nebrání nákupům přes internet. "Tak pořizujeme zboží, které není k sehnání tady v Pardubicích," říká Hana. "Anebo právě místní obchod s počítačovým vybavením nabízí slevu, když si něco objednáte přes internet," přichází se svou zkušeností Jan. Nejčastěji platí hotově na dobírku.





klubové slevy už využíváme, říká jan hencl "Členství v klubech se nevyhýbáme, Hanka dokonce využívá hodně spotřebitelských akcí výrobců, kteří nabízí výměnu čárových kódů či obalů za další zboží. V minulosti jsme v jedné takové vyhráli vysavač, Hanka tak získala batoh a jiné drobnosti.



Posílání SMS přes internet pro nás není příliš vhodnou variantou. Já nemám čas je psát, a tak se prakticky nikdy nedostanu přes limit daný tarifem. Hanka jich posílá sice víc, ale když už je na internetu, komunikuje přes SKYPE nebo ICQ.



Pokud jde o knihy a DVD, to je sporné. Je to náš velký koníček a vlastně jediné hobby, za které vydáváme peníze. Ale už teď nekupujeme všechno, do knihovny chodíme a domů si kupujeme jen to, co už podle nás opravdu stojí za to."

Na hospodaření a la student si zvykli



Dovolené Hanku s Janem vyjdou na 4 000 za rok pro oba. Nejčastěji vyrážejí vlakem nebo autobusem na chalupu nebo se známými pod stan. Preferují uvařit si z vlastních zásob a jen výjimečně zajdou na jídlo do restaurace.



Pravidelně také musí počítat s jízdenkou MHD, za kterou v součtu ročně zaplatí 6 000 korun. Hanka často jezdí vlakem za rodiči do Jablonce nad Nisou a na cesty si musí vyčlenit necelé čtyři tisíce korun na rok.



Stejně tak jako se rádi dívají na filmy, tráví čas i u knížky. Jsou pro ně slabostí, za kterou jsou ochotni utrácet. Oba dva rádi zajdou na výstavu nebo do muzea. Hanka má díky studiu na hodně místech slevy.



Letos si pořídili kolečkové brusle, a tak se těší na jaro, až na ně vyrazí. To je nic stát nebude.



MĚSÍČNĚ UŠETŘÍ 398 KORUN.



Účet rodiny



Za co Částka ročně dárky 12 000 dovolená 4 000 drogerie 4 800 DVD 6 000 knihy 6 000 krmení pro andulky a potkany 3 600 kultura 600 MHD 6 000 mobil 11 200 noviny 720 oblečení a obuv 12 000 papírenské zboží 750 poštovné 600 potraviny 36 000 restaurace 2 400 sport 2 000 spotřebiče 3 000 stravování mimo domov 12 000 vlak 3 600 Celkem ročně 127 270 Měsíčně 10 606

Změna operátora je pro ně výhodná

Peníze by ušetřili, kdyby přešli k operátorovi U:fon. Jan posílá asi 40 SMS a provolá kolem 50 minut do vlastní sítě. Platí obvykle 600 korun měsíčně. Hana provolá kolem 90 minut, pošle 100 SMS, to vše za 400 korun měsíčně.



Hana Mixánková





Operátor Tarif Cena (v Kč za měsíc) U:fon Tarif za 100 148 Vodafone Divoká karta 453 T-Mobile Přátelé síť nesíť HIT 238 O 2 NEON M 670 Zdroj: operátoři a redakční výpočty

Jan Hencl

Operátor Tarif Cena (v Kč za měsíc) U:fon Tarif za 100 148 Vodafone Divoká karta 277 T-Mobile Přátelé síť nesíť HIT 206 O 2 NEON M 445 Zdroj: operátoři a redakční výpočty

Expertka radí Janovi a Haně

Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů říká "Mladý pár zbytečně neutrácí. Poradit jim, kde ušetřit, není jednoduché. Žijí velice skromně."

Pořiďte si průkazku do knihovny

Poměrně dost peněz vydáte za knihy a filmy na DVD. Zauvažujte nad tím, jestli by nestačilo některé z nich si půjčit v knihovně nebo půjčovně filmů. Možná zjistíte, že některé si ani nezaslouží, abyste je zařadili do své sbírky.

Zkuste členství v klubu

Nebojte se stát členy klubů spotřebitelů velkých firem, například sítí s drogistickým zbožím nebo obuví. Z takového členství většinou vyplývají nezanedbatelné slevy, služby zdarma a jiné výhody.