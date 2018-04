Etické podnikání: nový hit?

V roce 2003 byl Slezskou univerzitou v Opavě proveden na území ČR výzkum v oblasti etiky podnikání, kterého se zúčastnilo 1 425 firem. Z výzkumu realizovaného pomocí dotazníků vyplynulo, že přes 60 % oslovených podniků si přeje, aby byly při podnikání dodržovány etické principy a aby bylo jejich dodržování kontrolováno.

Na tento výzkum navazuje iniciativa v podobě programu nazvaného Podnik Fair Play, která startuje v prvních dnech letošního roku pod záštitou a vedením občanského sdružení Etické fórum ČR. Toto občanské sdružení při prosazování etického podnikání v ČR následuje cestu, kterou se již vydaly USA, Velká Británie či Polsko.

Byly zformulovány etické normy respektující světově uznávané etické principy a hodnotící kriteria, která umožňují objektivně posoudit a certifikovat chování firem v oblasti etiky v rámci takzvaného etického auditu. Cílem je vytváření tlaku na podnikatelskou sféru tvorbou sítě podniků s etickým auditem a propagace etického chování v hospodářské činnosti. Organizátoři programu Podnik Fair Play jsou přesvědčeni, že velmi brzy bude mít etický certifikát stejnou váhu jako kterýkoliv jiný audit.

V průběhu roku 2006 chce Etické fórum ČR provést etický audit u prvních desítek přihlášených českých firem a prostřednictvím partnerských médií propagovat jejich výsledky. Certifikát je udělen podnikům, které úspěšně projdou dvoufázovým hodnocením podle programu PFP s platností na jeden rok.

Jak hodnocení probíhá?

Hodnotící Komise PFP je jmenována předsednictvem Etického fóra ČR a tvoří ji auditoři - odborníci zabývající se etickou a hospodářskou problematikou. Samotné hodnocení probíhá ve dvou fázích. Program je veřejný a jeho účastníkem může být každý podnik, který splní následující požadavky.

Ceník k programu PFP naleznete zde, modelový příklad celkových nákladů spojených s programem ZDE.

První etapa hodnocení – certifikace a verifikace

Účastníci programu, kteří splnili požadavky, budou do dvou týdnů informování o přijetí do programu PFP a mohou postoupit do dalších kol. Po oznámení o přijetí do dalších kol je účastník povinen zaplatit druhou část účastnického poplatku ve výši 30 % z celkové částky pro účast v programu PFP. Spolu s oznámením o přijetí obdrží účastník k vyplnění dotazník, který je povinen pořadateli poslat v určeném termínu. Přihláškou poskytl souhlas se zpřístupněním svých dat potřebných k řádnému hodnocení podniku pro účely programu PFP. Organizátoři se oproti tomu zavazují chránit všechny získané údaje a neposkytnout je třetí osobě.

Co je předmětem hodnocení?

- vztahy k zákazníkům a dodavatelům;

- dodržování termínů plnění závazků vůči obchodním partnerům;

- dodržování finančních závazků vůči státním a veřejným institucím;

- poctivost reklamy a veřejné soutěže;

- způsob vyřizování reklamací, stížností a návrhů;

- vztah k životnímu prostředí;

- rozsah spolupráce s regionem;

- společenská odpovědnost (charitativní činnost, sociální činnost, sponzorování apod);

- personální vztahy v podniku (řešení konfliktů mezi pracovníky a mezi pracovníky a vedením);

- podmínky pro odborný rozvoj pracovníků;

- podmínky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Auditor pověřený Komisí PFP prověří správnost údajů vyplněných v dotazníků, a to po stránce formální i hodnotící. Vstupní hodnocení jsou předávána komisi ve formě doporučení postupu podniků do další etapy programu.

2 .etapa - etický audit

Po kvalifikaci podniků do druhé etapy bude u účastníků proveden etický audit, jehož cílem bude ověření informací uvedených ve vyplněných dotaznících a získání dodatečných informací spjatých s tématikou etického auditu. Předmětem hodnocení jsou také informace získané z pohovorů provedených auditory. Tyto informace budou ověřovány a projednávány se zástupcem podniku. Audity budou provedeny auditory akreditovanými organizátorem a v domluvených termínech.

Výsledky programu chtějí pořadatelé co nejvíce medializovat a ten podnik, který auditem úspěšně projde, dostane certifikaci platnou na jeden rok a bude moci využívat pro účely reklamy, propagace a v obchodním styku logo programu s nápisem: "Podnik Fair Play" (svou účast v programu může firma k povzbuzení obchodní činnosti zveřejnit i v průběhu auditu). Vyvrcholením programu bude ke konci roku slavnostní večer s předáváním etických certifikátů.

Komise si vyhrazuje možnost odebrat právo na titul "Podnik Fair Play" v případě zjištění chování nevhodného pro podnik, který je účastníkem programu "Podnik Fair Play", a to v jakémkoliv okamžiku účasti daného podniku v tomto programu nebo po jejím skončení.

Přijde vám myšlenka etického auditu užitečná, nebo si myslíte, že se je projekt zbytečný, případně že se v Česku neujme?