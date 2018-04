Tetování, barevné vlasy, piercing. V bance určitě ne, v reklamce možná

Ve Spojených státech si stále více lidí nechává "vymazat" tetování. Podle nedávné reportáže americké televize ABC News jsou to převážně absolventi vysokých škol, kteří vstupují na pracovní trh, a tetování, jež si nechali udělat na škole na viditelném místě, jim teď komplikuje život.

V Česku s tímto požadavkem začínají přicházet hlavně lidé pracující v uniformách, například u hradní stráže, zdravotní sestry, letušky a stevardi. "Setkávám se s tím poměrně často. Je to jeden ze tří nejčastěji udávaných důvodů, vedle rodiny a jakéhosi osobního zmoudření," říká vedoucí lékařka dermatologie a laserové terapie Simona Bedřichová z kliniky Laser Esthetic.

Personalisté však tvrdí, že se dosud nesetkali s tím, že by firma chtěla po zaměstnanci, aby si tetování kvůli kariéře "vygumoval".

U žáků sklízí obdiv

Ivana má potetované rameno – je na něm velký romantický motiv s květinami, hvězdami a srdcem. Nechala si ho udělat v dobách studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Problémy s uplatněním na trhu práce kvůli své ozdobě nikdy neměla. Možná proto, že se pohybuje v uměleckém světě, a tam, jak říkají personalisté, se s výstředností počítá.

Ivana Junková je ředitelkou základní umělecké školy v Řevnicích. Nemusí svou ozdobu konfrontovat s nadřízenými, ale s rodiči žáků a kulturní veřejností. "Reakce byly a jsou vesměs pozitivní, ale samozřejmě stále se najdou lidé, kteří klopí oči nebo jim zrak stále sklouzává na mé rameno," usmívá se Ivana a podotýká, že mnozí při prvním setkání také vůbec nepředpokládají, že by zrovna ona mohla být ředitelka. "Často se s důvěrou obracejí na moji zástupkyni a jsou pak překvapeni, když se dostanou ke mně," říká mladá žena a dodává: "Naopak u žáků budí mé tetování respekt a obdiv."

Schovejte je pod sako

Počet lidí s modifikacemi, jak se tetování, piercingu a podobným ozdobám říká, v České republice stoupá. Jenže mnoho firem má jako součást interních pravidel takzvaný dress code, tedy pravidla pro oblékání. A tetování nebo barevné vlasy vás v takové firmě mohou zcela diskvalifikovat.

"Podniky většinou požadují, aby zaměstnanci tetování a piercing v pracovní době nenosili viditelně. Zakrýt ho oblečením není takový problém, jelikož dress code mnoha firem velí neodhalovat ramena, nosit košile s dlouhým rukávem, saka a podobně," říká Kateřina Vaisová z personální agentury Randstad.

Odstranit "kérku" je dražší, než si ji pořídit Cena tetování zpravidla začíná na tisícovce a u menších motivů většinou nepřekročí částku tří tisíc korun.

Velké a složité kresby vyjdou na deset dvanáct tisíc korun a plánují se do několika návštěv.

Odstranění tetování je podstatně finančně náročnější. Za "vygumování" menšího ornamentu zaplatíte zhruba tři tisíce korun. Toho velkého i 50 až 60 tisíc korun, dochází se několikrát, někdy to trvá i řadu měsíců a je to bolestivý zákrok.

Tetování na lýtku? Máš padáka!

Nejpřísnější pravidla pro oblékání a úpravu zevnějšku mají společnosti ve finanční sféře a v bankovnictví, někdy i IT podniky. Platí však také u mnoha administrativních pozic, kde zaměstnanci přicházejí do styku s veřejností.

Může se hodit Hledáte novou nebo lepší práci? Na jobDNES.cz najdete přes 17 tisíc pracovních nabídek.

"Velmi přísné předpisy pro oblečení, obuv, šperky a doplňky jsou ve výrobě. Často je přesně popsáno, co zaměstnanec výroby může nebo nesmí nosit," říká Klára Antošová ze společnosti Hays Česká republika. Modifikace většinou nepředstavují problém u dělnických profesí, kde se při nástupu posuzují pouze manuální předpoklady pracovníka.

Někde nemusí mít dress code, ale jen šéfa, kterému se tetování prostě nelíbí. "Nedávno jednoho mého známého vyhodili z práce ve skladu, protože v létě přišel do práce v kraťasech a měl potetované lýtko. V kontaktu s lidmi přitom nebyl," dává příklad She-Mon, tatér ze studia Hell a autor řady textů v odborných časopisech. "Naštěstí pro většinu zaměstnavatelů už tetování či piercing nesvědčí o kriminálním charakteru jejich nositele, přesto ho jen těžko přijmou na reprezentativní pozice," říká She-Mon.

Podle něj se nechávají tetovat hlavně lidé ve věku 20 až 35 let nejrůznějšího povolání a společenského postavení. Největší zájem je většinou o malé, jednoduché černobílé motivy, kterým tatéři přezdívají "razítka" a které lze v zaměstnání schovat. Pro piercing si zase chodí převážně mladé ženy ve věku od 17 do 25 let patřící do střední třídy.

Tetování nepřiznávejte

Podle personalistů by si lidé měli dobře rozmyslet, jakou modifikaci zvolí, aby jim na trhu práce neuškodila. První dojem totiž ze 60 procent dělá právě vzhled.

"Pokud je uchazeč přijat do zaměstnání, nereprezentujete sebe, ale celou společnost, a tetování se většinou s firemní filozofií neslučuje. V podstatě platí, že čím vyšší postavení, tím je tetování méně vhodné, vyjma například pozice art directora v reklamní agentuře, zde naopak může být i ku prospěchu," říká Jiří Halbrštát z personální společnosti ManpowerGroup a dodává: "Možná se to může zdát pokrytecké, ale na pracovní pohovor je opravdu lepší svá tetování schovat a přiznat se k nim až po delší době dle situace, anebo vůbec ne."

Máte ve firmě přísný dress code?