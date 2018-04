Etiketa v práci

Někdy je to naopak a stávají se příčinou nedorozumění a trapných situací. Aby dobře plnila svou funkci, je třeba se na nich shodnout s kolegy i nadřízenými. Přečtěte si pět zásad, jak se vyhnout chybám a konfliktům.

1. Šéf má privilegované postavení...

Poradu zásadně otevírá i uzavírá nadřízený. Pokud vám šéf telefonuje, nebo vy voláte jemu, měl by to být on, kdo položí telefon jako první. Protože pracovní komunikace má zůstat především v profesionální rovině, neměla by ani starší žena nabízet šéfovi tykání. Při pracovní schůzce, kde s vámi manažer jedná v pozici nadřízeného, podává zásadně ruku jako první on.

2. … jenom když šéfuje

V situacích, které nesouvisejí s pracovními vztahy, nehraje postavení ve firmě tak významnou roli. Mladý šéf by měl pustit starší podřízenou do dveří. Přestože je nositelem funkce, slušně vychovaný manažer také pozdraví starší dámu dříve. Pro oba platí pravidlo, že slušně se zachová ten, kdo na pozdrav druhého nečeká.

3. Při vstupu do místnosti zdraví příchozí

Bez ohledu na společenské postavení zdraví jako první vždy ten, kdo vešel do místnosti. Na pracovišti a v celé budově včetně chodeb by se měli zdravit i neznámí lidé. Určitou výjimkou jsou velkokapacitní otevřené kanceláře nebo haly továren, kterými se prochází. Lidé u stolů či pásů se potřebují soustředit na práci. Zdravte jenom ty, kteří vám přijdou do cesty nebo jejichž pohled se setká s vaším. Pozdrav byste neměli nikdy vynechat ve výtahu, pokud nastupujete nebo vystupujete. Jako první opět zdraví ten, kdo přichází nebo odchází. A to bez ohledu na své postavení.

4. Dveře neotvíráme všude

Máte po zaklepání počkat na vyzvání, nebo rovnou vzít za kliku u dveří? První varianta se hodí pro případ, že místnost je osobní kanceláří někoho, kdo s druhými obvykle komunikuje mimo ni nebo si je do kanceláře osobně zve. Pokud v místnosti sídlí zaměstnanec, který má v náplni práce komunikaci s lidmi, na vyzvání zpravidla čekat nemusíte. Do předpokoje, kde sedí ředitelova sekretářka, lze většinou vstoupit po zaklepání. Respektive pootevřít dveře a zeptat se, zda můžeme dál. Před vstupem do šéfovy kanceláře bychom však měli počkat na vyzvání.

5. Pracovní záležitosti mají přednost

Jedním z nejhorších zlozvyků, který prozradí, že jste nezvládli zásady společenského chování, je dlouhý soukromý telefonát v práci, kvůli kterému na vás musí kolegové – v horším případě klienti – čekat. V práci má vždycky přednost klient, na druhém místě je kolega.