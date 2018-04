EU a clo: jaká platí pravidla a omezení?

Dobrá zpráva: díky vstupu do EU můžeme zapomenout na cla a celní kontroly. A to v případě, že přejíždíme hranice členských států. V EU totiž platí takzvaná celní unie. Stejná pravidla tedy platí pro převoz zboží z Ostravy do Aše jako z Bruselu do Příbrami. Z území České republiky však celnice zcela nezmizí. Zůstane jich tu okolo sedmi a budou proclívat výrobky ze států mimo EU. Clo se v tomto případě stanoví podle společného celního sazebníku pro dovoz z nečlenských zemí.

Zůstávají pravidla pro dovoz ojetých automobilů?

Určité omezení zůstává například u dovozu automobilů nebo převážení alkoholu či cigaret při soukromých cestách. Dosud se směly dovážet ojeté vozy, pokud od data jejich 1. registrace neuplynulo více než osm let, kromě aut s takzvanou evropskou homologací. Se vstupem do EU osmiletá lhůta zaniká a do České republiky se mohou dovážet vozy s platnou technickou a emisní kontrolou.

Mění se limity pro dovoz cigaret a alkoholu

Mění se také pravidla pro limitovaný dovoz cigaret a alkoholu. Nově je možné dovážet ze zemí EU maximálně 800 cigaret místo dosavadních 200, 10 litrů lihovin, 90 litrů vína, 110 litrů piva a 1 kilogram tabáku ke kouření.

Hraniční kontroly zůstanou dočasně zachovány

Na všech hranicích dočasně zůstanou zachovány kontroly pohybu osob přes státní hranici, tedy kontroly pasů a víz, které bude provádět Policie České republiky. Občanům České republiky bude pro vstup do jiného státu unie stačit občanský průkaz, pro začátek však je dobré s sebou raději přibalit i pas.

EU a obchod s uměním - čekají nás změny?



Jak se nové daňové a celní poměry promítnou do tuzemského obchodu s uměním?



Dovoz starožitností za sníženou sazbu

U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností se od soboty, kdy vstoupil v platnost nový zákon o DPH, uplatňuje snížená, pětiprocentní sazba daně. To je proti dosud platné 22procentní sazbě výrazná změna. Ta totiž nelogicky bránila legálním dovozům cenných uměleckých děl ze zahraničí. Zaplatí-li sběratel desítky a mnohdy spíše stovky tisíc eur za nákup díla v některé renomované zahraniční aukční síni, jen málokdy je ochoten z této částky ještě odvést dalších 22 procent do státního rozpočtu.



Je veřejným tajemstvím, že podstatná část dovozů uměleckých děl a starožitností ze zahraničí probíhala za této situace nelegálně. Nová, pětiprocentní sazba by mohla alespoň napomoci zlegalizovat část dovozů a tím snížit úniky příjmů státního rozpočtu. Navíc mnozí domácí sběratelé nakupují na západních trzích díla významných českých autorů působících v zahraničí, jež bychom jinak jen velmi těžce získávali. Jsou to například ve Francii surrealisté Štyrský, Toyen, Šíma a podobně. Vykoupit je zpět do našich veřejných sbírek za státní prostředky by bylo, při současných cenách moderny, v podstatě nemožné.



Zrušení cel se výtvarného umění nedotkne

Jak jsme uvedli, je jednou z nejvýraznějších změn spojených se vstupem do EU až na výjimky úplné zrušení celních sazeb mezi členskými státy. To se však obchodu s výtvarným uměním a starožitnostmi nedotkne, neboť pro něj platil bezcelní pohyb již před vstupem do unie. Stejně tak se nemění DPH pro prodej umění a starožitností v tuzemsku - zde platí nadále základní sazba, snížená však z 22 procent na 19 procent.



Pro osvědčení o vývozu do Prahy a do Brna

Aby se zabránilo nelegálnímu úniku umění a starožitností do zahraničí, je od roku 1994 nutné při vývozu předmětů předložit takzvané osvědčení k vývozu. To platí nyní pro díla starší 50 let s hodnotou nad 30 000 korun, u kreseb nad 10 000 a u grafik nad 6000 korun. Osvědčení bylo dosud vydáváno za úplatu 500 korun příslušnými krajskými galeriemi, případně muzei a památkovými ústavy v místě bydliště žadatele. Nově od letošního března je vydává pro oblast výtvarného umění pouze Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně a ministerstvo kultury. Kromě původního osvědčení k trvalému vývozu lze nově také získat osvědčení na dobu určitou (maximálně pěti let), po níž je nutné předmět odborné organizaci opět předložit ke kontrole.

V souvislosti s omezením dovozu a vývozu je zajímavé připomenout jeden z palčivých problémů devadesátých let - masové mizení našich movitých kulturních památek do zahraničí. Česko tak přišlo o tisíce barokních sošek, obrazy, historické sklo a nábytek, zlaté a stříbrné předměty zejména z vybavení kostelů a zámků v nevyčíslitelné hodnotě. Z tohoto hlediska se jeví daňové zatížení dovozu uměleckých děl do tuzemska - alespoň toho mála, co máme možnost získat „zpět“ - dost paradoxní. Počet krádeží pomalu klesá - zejména proto, že objekty, které byly lehce přístupné, byly již zloději navštíveny a mnohde již není „co ukrást“. Roste však závažnost zločinů, zlepšuje se profesionalita a odborné znalosti zlodějů a výrazně narůstá počet krádeží „na objednávku“.

I když je nová změna sazby DPH prvním krokem k přiblížení domácího trhu s uměním evropským poměrům, stávající legislativa a celková politika státu v této oblasti má stále výrazně ochranný a represivní charakter. Tím, že se snaží chránit naše kulturní dědictví, brání současně volnému a přirozenému obchodu a stále nahrává nelegálním pohybům. Výrazné změny nás tak zatím nečekají, na plné otevření uměleckého trhu si budeme muset asi ještě dlouhou dobu počkat.