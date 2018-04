EU zřejmě podpoří malé podniky

Na celkové zaměstnanosti se v České republice tyto podniky podílejí z více než 62 procent, o několik procentních bodů méně, než činí průměr v západoevropských zemích. Podíl jejich zaměstnanců roste zejména z důvodu zeštíhlování velkých podniků, přesunem pracovníků do oblasti služeb a zakládáním nových malých a středních podniků. Za ty se považují firmy do 250 pracovníků. "V tuzemsku zůstává vláda skupině malých a středních podniků zatím hodně dlužna. Nadějí jsou nicméně programy Evropské unie," říká hlavní ekonom z HVB Bank Pavel Sobíšek.

"Skupina malých a středních podniků je v rozvinutých zemích hlavním nositelem ekonomického růstu, a to díky pružnosti v nabídce a schopnosti nacházet na trhu místa nejefektivnějšího podnikání," podotýká. "Státy si proto obvykle skupinu těchto firem hýčkají vytvářením příznivých podmínek k jejich rozvoji," dodává.

V regionech Evropské unie s méně rozvinutou ekonomikou mohou malé a střední podniky čerpat z programů, které částečně kompenzují horší přístup firem ke zdrojům financování ve srovnání s velkými podniky.

Ministerstvo v minulých letech tyto podniky podporovalo několika program, loni na 11 podpůrných programů vynaložilo 2,66 miliardy korun a programy pomohly podle ministerstva k vytvoření 1129 nových pracovních míst. V letošním roce mohou podniky očekávat podporu zhruba za 2,4 miliardy korun.

Těšit se však mohou na štědřejší zdroje Evropské unie. Do roku 2006 by ze všech zdrojů EU mohla Česká republika získat zhruba 2,6 miliardy eur, tedy více než 80 miliard korun. "Až na třetinu z celkového objemu prostředků EU vyčleněných pro Česko by mohly dosáhnout právě malé a střední podniky," uzavírá Pavel Sobíšek.