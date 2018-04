Eura a dolary měňte v Česku, kuny i za hranicemi

Poplatky, které si banky za výběr v cizině strhnou, rozhodně nejsou malé. Za výběr 100 eur třeba u České spořitelny zaplatíte navíc 151 korun. Lepší je zásobit se potřebnou hotovostí předem. Hurá do Chorvatska Chorvatské kuny během letní sezony bez problémů pořídíte ve směnárnách i v českých bankách. Není však problém dojet až k moři s korunami a v místních směnárnách, bankách, ale i na poštách a v cestovních kancelářích je za kuny proměnit.

I tady musíte vybírat – poplatek za směnu může být až čtyři procenta. Vyplatí se měnit až na místě? O trochu: nákup 1000 kun vyjde v České spořitelně na 4100 korun. Přímo v Chorvatsku však podle informací Chorvatského turistického sdružení dostanete za stejnou částku asi o 50 kun více. Na místě celkem bez problémů zaplatíte i eury – nazpátek však dostanete místní měnu. Bankomatů je na pobřeží dost, ostrovy jsou na ně poněkud chudší.

Dinár a egyptské libry v Česku nejsou k mání

Pokud se chystáte do Egypta, zásobte se dolary. Na místě je postupně měňte na egyptské libry. Postupně proto, že zpětná výměna není možná a ze země jich můžete vyvézt jen 1000, a bylo by zbytečné na konci pobytu kupovat všechno, co vidíte, abyste peníze nějak zužitkovali. Podobná pravidla platí podle informací CK Horizon Travel v Tunisu – zpět na valuty můžete směnit jen 30 procent toho, co jste vyměnili. Je dobré schovávat si proto účtenky. Při cestě do Tuniska nejsnáze uspějete s eury. Eura i dolary jsou dobrou měnou, když se chystáte do Bulharska.

Přímo v obchodech však „tvrdou měnou“ neplaťte ani v jedné z uvedených zemí – kurz bývá pro zákazníka nevýhodný a obchodníci si ho podle zkušeností turistů někdy vykládají velmi osobitě. Karty použijete v Tunisu i v Egyptě pouze k výběru z bankomatu,

platit se s nimi moc nedá. V podstatě vůbec nemají šanci uspět obyčejné elektronické karty. Bulharsko je země platebními kartami téměř netknutá, tady počítejte spíš s hotovostí.

Země Unie – platba kartou bez problému

Španělsko, Itálie, Francie, Řecko – slunné pláže a eura. Výměna korun za eura není v Česku problém. V evropských zemích snad jen s výjimkou řeckých ostrovů bez potíží zaplatíte kartou. Ve větších obchodech s jistotou, ale obvykle i u menších obchodníků. I tady platí, že embosovaná karta s plasticky vytlačenými údaji je víc použitelná než karta elektronická.