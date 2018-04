Euro: fakta o jednotné evropské měně

1.1. 2002 začala závěrečná fáze přechodu národních měn států eurozóny na jednotnou evropskou měnu euro. Nové bankovky a mince v euroměně nabyly platnosti, staré oběživo, které ve většině z nich po krátkou dobu obíhalo zároveň s eurem, už od konce února 2002 neplatí v žádné z dvanácti zemí eurozóny.

Jak se liší mince a bankovky v jednotlivých zemích?

Vydávání eurobankovek řídí Evropská centrální banka, může povolit i jejich vydávání jednotlivými členskými zeměmi EMU. Euromince vydávají jednotlivé členské země Evropské měnové unie. Mince vydávané v jednotlivých zemích se liší rubem - takzvanou "národní stranou".

Jaký je tedy předpokládaný termín zavedení jednotné měny euro v ČR?

Česká republika se bezprostředně po svém vstupu do Evropské unie stane členem Hospodářské a měnové unie. Bude trvat ještě několik let po vstupu do EU, než v ČR bude euro oficiální měnou. Pro členství v eurozóně bude muset ČR splnit tzv. konvergenční kritéria:

nízký rozpočtový deficit (do 3% HDP),

nízká míra celkového veřejného dluhu (do 60% HDP),

cenová stabilita (inflace nesmí překračovat o více než 1,5 % míru inflace za posledních 12 měsíců ve třech členských státech, které v této oblasti dosáhly nejlepších výsledků),

stabilita dlouhodobých úrokových sazeb (úroková sazba nesmí o více než 2 % převyšovat úrokovou sazbu ve třech zemích s nejnižší inflací),

schopnost udržet kurs měny alespoň dva roky před zavedením eura ve stanoveném rozmezí.

Na základě Smlouvy o přistoupení ČR zavede jednotnou měnu euru v době, kdy pro to budou vytvořeny podmínky. Kdy bude konkrétně euro zavedeno závisí na časovém horizontu splnění konvergenčních kritérií. Nejvíce se v tomto smyslu hovoří o období r. 2007 až 2012 (v současné době se nejpravděpodobnějším termínem jeví rok 2009). Z hlediska připravenosti České republiky zavést euro je v současné době největší překážkou vysoký deficit veřejných financí. Termín zavedení závisí na rychlosti plnění podmínek pro zavedení jednotné měny. Nejkratší možná doba jsou dva až tři roky po vstupu (dva roky plnění podmínek a ve třetím roce jejich vyhodnocení). Ve skutečnosti tato doba však bude zřejmě delší. K plnění ekonomických podmínek je třeba započíst i dobu na přípravu legislativních a technických předpokladů pro zavedení eura v ČR.

Jak bude přechod na euro probíhat?

Do výměny koruna za eura budou po přijetí eura zapojeny pobočky obchodních bank a pobočky ČNB. Zpočátku budou výměnu provádět všechny obchodní banky a ČNB, později už jen ČNB. Doba stanovená pro výměnu nesmí být kratší pěti let; pravděpodobně bude delší, srovnatelná s ostatními evropskými zeměmi. Podle nynější platné právní úpravy (vyhláška č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince, provádějí obchodní banky výměnu neplatných peněz při dodržení stanovených podmínek ze strany předkladatele zdarma.

Zatím nebylo rozhodnuto, zda euro korunu nahradí v určitém okamžiku úplně, či zda dojde k postupnému přechodu na euro, tj. k paralelní existenci koruny a eura buď v bezhotovostní či hotovostní podobě. V souladu se stávající praxí je tedy předpoklad, že euro bude platit souběžně s českou korunou po přechodnou dobu asi dvou měsíců od data přijetí eura v hotovostní podobě. Vzhledem k tomu, že definitivní plán pro zavedení eura ještě nebyl ani vypracován, nelze uvedené lhůty považovat za definitivní.

Kdo a jak stanoví přepočítací kurz CZK/EUR?

V okamžiku přechodu na euro se všechny peněžní veličiny v korunách přepočítají podle koeficientu, který stanoví Rada EU ve které bude též zastoupen náš ministr financí. Tento přepočítací kurs/koeficient stanoví Rada EU na návrh Evropské komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou bezprostředně před zavedením eura v dané zemi svým nařízením (viz čl. 123 Smlouvy o založení ES). Vychází se především z aktuálního tržního kursu. Ten by měl být dlouhodobě stabilizovaný, protože země usilující o zavedení eura musí být členy regulačního mechanizmu devizových kursů. Základní měnou tohoto mechanizmu je euro.

Bude znamenat přijetí eura zdražení zboží?

Samotný fakt zavedení eura je pouze technickým přepočtem cen a dalších veličin identickým koeficientem do jiné hladiny. Spotřebitel by neměl být poškozen. Při zavedení eura země EU vydaly pravidla přepočtu a zaokrouhlování a sledovaly jejich dodržování.

Zdroj: ČNB