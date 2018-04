Evidence pracovní doby zaměstnance

Ráda bych věděla, zda je někde stanoven způsob vykazování odpracovaně doby a jak mě být vedena evidence o přítomnosti zaměstnanců v podniku.V zákoníku práce ani v jiných pracovněprávních předpisech není stanoven způsob evidence docházky ani odpracované doby. I když se vedení takové evidence předpokládá, aby zaměstnavatel mohl v případě kontroly nebo sporu se zaměstnancem prokázat jeho přítomnost či nepřítomnost na pracovišti a rozsah odvedené práce. V současné době evidují podniky docházku podle svých možností a podmínek. V nejjednodušších případech jde o docházkové knihy, ve složitějších o magnetické osobní karty, které se označují přímo na pracovišti. Zápis do docházkové knihy však nemůže být podkladem pro výpočet mzdy. To, že zaměstnanec označil svůj příchod do podniku v knize, neznamená, že také ihned potom začal pracovišť. V zákoníku práce se stanoví pouze to, že na začátku pracovní doby má být zaměstnanec již na svém pracovišti a že má z něho odcházet po skončení pracovní doby. Pracovní výkon měl být dokladován tak, aby z něho byla patrná skutečná činnost pracovníka a počet hodin, které odpracoval, a aby bylo by možno vypočítat jeho mzdu.