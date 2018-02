Karambol a úraz v Evropě vyřeší karta pojišťovny. Kterou a kdy použít

Když se v Evropě prokážete kartičkou zdravotního pojištění, budete ošetřeni stejně jako místní lidé. Tedy s touž spoluúčastí a týmž způsobem platby. Doklad totiž funguje jako takzvaný Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Pokud jedete 10 kilometrů za hranice na velký nákup, je většinou tato karta pojištěnce dostačující. Jestliže však odjíždíte na několikadenní aktivní dovolenou, je rozumné sjednat si komerční pojištění.

Přinášíme praktický informační servis, kdy Evropský zdravotní průkaz nemusí stačit a je lepší mít kartu s komerčním pojištěním.

1. Asistence

Domluvíte se bez problémů ohledně své léčby? Pokud ne, u komerčního pojištění byste mohli využít asistenci. Tu mají i zdravotní pojišťovny, ne všechny ji však provozují 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. Tím se může pochlubit třeba Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, pro kterou pracuje Global Assistance, Revírní bratrská pokladna má celoroční kontaktní centrum. Jinak se musíte spokojit s pracovními dny a běžnou provozní dobou.

2. Výše platby

Vždy se nechte ošetřit v lékařském zařízení, které je součástí veřejného zdravotního systému. Ostatně i v Česku se většina klientů s drobným úrazem vyhne luxusní soukromé klinice, která nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, a zajde raději na polikliniku. Když předložíte kartičku zdravotní pojišťovny, budete platit stejně jako místní. Tedy i případnou spoluúčast, kterou vám pak v Česku nikdo neproplatí. O její výši v jednotlivých zemích se dozvíte souborně na webových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

Například v Rakousku zaplatíte při hospitalizaci 13,20 až 21,50 eura denně (záleží na spolkové zemi), v Německu 5 až 10 eur za léky a obvazový materiál. Z nějakého důvodu se může stát, že po vás lékař bude chtít uhradit vše. Třeba proto, že kartičku EHIC nemáte právě u sebe. Pak nezbývá než zaplatit, vzít si účtenky a po návratu se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu s žádostí o proplacení. Pojišťovna zaplatí podle pravidel schválených v zemi, kde jste se léčili.

Často se říká, že pojišťovny uhradí jen tolik, kolik by léčba stála v Česku, to se však týká jen takzvané vyžádané péče, kdy cestujete se svolením pojišťovny do zahraničí právě za lékařským výkonem. V tom případě musíte doplatit to, co překračuje české limity.

3. Záchrana

Jede pro vás horská služba? Vezou vás do nemocnice vrtulníkem? Vyprošťují vás hasiči? To není léčebný výdaj a z veřejného zdravotního pojištění nelze zaplatit. Pokud nemáte komerční cestovní pojištění, budete muset tyto částky uhradit ze svého.

4. Repatriace

Nemusí jít o nejhorší případ, kdy je třeba do ČR převézt ostatky někoho, kdo v zahraničí zemřel. Ono stačí i zranění, kvůli kterému není možné se domů vrátit jako řidič či spolujezdec. Sanita z ciziny či dokonce speciální letecký převoz si vyžádají pár desítek až stovek tisíc korun. Kartička EHIC nemusí v takovém případě posloužit každému a v každém evropské státě. Výjimkou jsou Německo a Slovensko. Václav Janalík z Revírní bratrské pokladny vysvětluje: „S těmito zeměmi ČR uzavřela smlouvu, takže náklady na převoz mohou být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.“

5. Odpovědnost

Nejzávažnější situace, kvůli které je opravdu dobré přikoupit si komerční pojištění, je, když způsobíte škodu někomu jinému. Ani přitom nemusíte srazit na sjezdovce pověstného rakouského právníka. Ono stačí, když se chcete vyfotit při poklidném výletě do Londýna. Klientka ERV pojišťovny si chtěla udělat fotku s Big Benem v pozadí. Nešťastně přitom selfie tyčí udeřila do tváře japonskou turistku a vyrazila jí dva přední zuby. Scénka jak z bláznivé komedie? Jenže vyčíslená škoda se vyšplhala na 90 tisíc korun. Studentka měla štěstí, že v rámci cestovního pojištění měla sjednáno i pojištění odpovědnosti. Kdyby spoléhala jen na průkaz zdravotní pojišťovny, škodu by musela zaplatit ze svého.

Kdy pomůže pojištění na kartě

Kdo si nechce sjednávat žádné další pojištění, často argumentuje, že pojistku obsahuje jeho bankovní karta. Takže proč platit něco navíc? Ale víte, co přesně máte pojištěno?

Takže předně: obyčejné debetní karty, které má většina z nás v peněžence, automaticky žádné pojištění nemají. Výjimkou je Komerční banka, kde je pojištění zahrnuto do všech embosovaných karet (ty s vystouplým reliéfním písmem). Je to pojištění léčebných výloh a repatriace až do milionu korun, odpovědnost také do milionu u škod na zdraví a do 500 tisíc korun u škod na věcech.

Když chcete mít u jiné banky pojištění spojené s platební kartou, musíte si ho buď přikoupit (stojí od 25 korun měsíčně u UniCredit Bank, ale obvyklejší cena je 50 až 90 korun měsíčně), nebo si v bance dojednat „lepší“ kartu, za niž však nejspíš budete platit.

Částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit za vaše léčení (limit léčebných výloh), je v případě pojištění ke kartě obvykle o něco nižší, než když si je sjednáte samostatně. Pohybuje se od milionu do 3,5 milionu korun, výjimkou je Creditas, u které je limit sedmimilionový.

U pojištění ke kartě si musíte dát pozor ještě na jednu věc: karta musí být aktivní. Mohli byste narazit třeba ve chvíli, kdy vám končí platnost staré karty, banka pošle novou a vy jste ji ještě neaktivovali. Zdá se to jako formalita, ale bývá to uvedeno v obchodních podmínkách. Pro pojišťovnu by to pak mohl být důvod k neplacení.

Pokud držitel karty cestuje do zahraničí s manželem a dětmi, bývají pojištěni i oni. Obráceně to však neplatí – pokud držitel zůstane doma a na hory pošle manželku s dětmi, pojištění na jeho kartě se na ně nevztahuje.

Pojištění platí i pro registrované partnery, pokud však spolu „jen“ chodíte a máte teprve před svatbou, musíte mít každý kartu svoji. A to i když už máte děti, které jedou lyžovat s vámi. Benevolentní je v tomto případě mBank, která pojistí i druha či družku. U některých bank je pro rodinné pojištění nutné sjednat zvláštní tarif - jsou to například ČSOB, Moneta, Hello Bank, Sberbank či UniCredit Bank. U Komerční banky se pojištění týká jen držitele karty a jeho spolucestujících nezaopatřených dětí do 21 let.

Co si pohlídat, když se něco stane

I když máte nervy ze železa, při nehodě budete ve stresu. Zapamatujte si, co dělat a co naopak nedělat, abyste se později nedostali do konfliktu s pojišťovnou. A je jedno, jestli jste někoho srazili na sjezdovce, nebo nabourali auto v horské zatáčce.