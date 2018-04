Evropa hledá lékaře, řidiče i učitele

Jaká je vaše šance na práci v Evropě? Když vyhovíte poptávce a umíte cizí jazyk, pak docela velká. Můžete si i dost vydělat. Tedy v přepočtu na české koruny. Zůstanete-li v cizině dlouho, budete žít podobně, jako byste tu samou práci dělali doma.



Většina zemí Evropské unie má zájem o lékaře, zubaře, zdravotní sestry a programátory. Dokonce i Německo, které jinak vstup na svůj pracovní trh omezuje, umetá těmto profesím cestičku. Pracovní povolení získají rychleji než ostatní. Kuchaře i manažery shánějí ve Velké Británii. Desítky pracovních míst tam nabízejí pečovatelům o starší lidi či se zdravotním postižením a řidičům autobusů. "Konkrétně u řidičů mají v Anglii problém, že řada z nich odchází do důchodu a noví prostě nejsou," říká Milan Novák z agentury Grafton Recruiment. Podobně jsou na tom v Německu s učiteli. Mnoho z nich je před důchodem, a tak roste poptávka po nové síle.

Vydělávejte a učte se

Pracovníci z nových členských zemí nejsou pro Unii levnou pracovní silou. Ani nesmějí být. Kdyby totiž třeba v anglické firmě platili Čecha méně než Brita na stejném místě a se stejnými zkušenostmi, šlo by o diskriminaci. A jak je to s platy? V českých korunách si může například holič v Irsku vydělat měsíčně kolem 40 tisíc! To je 365 eur týdně, 1460 měsíčně. Pokud to podle vás vypadá na hezký plat, počítejte: v restauraci za hlavní chod oběda zaplatíte 10-20 eur. Za polévku tak 3-3,5 eura, za pintu piva 3,5-4,5 eura. Samostatné bydlení se sprchovým koutem a toaletou stojí 500 eur měsíčně i více. Bydlení s několika lidmi pohromadě se dá najít za cca 200 eur měsíčně. Měsíční jízdenka na autobusy městské dopravy stojí 70 eur. K tomu připočtěte výdaje za případnou návštěvu kultury či lékaře, a to jsme ještě nenakupovali potraviny... Nejvíce peněz vydáte v počátku, protože za nájem se platí obvykle na tři měsíce dopředu.

"Lidé jezdí za prací do zahraničí spíš proto, aby se zlepšili v cizím jazyce," říká Milan Novák. "Je ale pravda, že někde se sejde parta Čechů, kteří jazyk moc neumějí a spoléhají na jednoho ,vyjednavače'. A spolu mluví jen česky."

Jak hledat práci?

Zdrojem informací o práci v Evropě je portál EURES (http://europa.eu.int/eures a http://portal.mpsv.cz/eures). Z těchto adres se lze dostat i na stránky zprostředkovatelů práce a pracovních úřadů konkrétních zemí. Najdete zde i odkazy na velvyslanectví. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete o informace požádat každý úřad práce.

Další možností jsou pracovní agentury. Nejjistější je se svěřit do rukou té seriózní. Na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace/ si můžete ověřit, zda má ke zprostředkování zaměstnání povolení ministerstva práce. "Pokud tam některou agenturu nenaleznete, neznamená to, že není seriózní - jen ještě nemusí být registrovaná. Proto chtějte, aby vám v agentuře předložili povolení opatřené hlavičkou a razítkem ministerstva práce, přesně definující rozsah schváleného zprostředkování zaměstnání," říká mluvčí ministerstva práce Irena Dlesková. Do ciziny můžete také vycestovat na turistické vízum a hledat práci přímo tam. Mějte však s sebou nějakou finanční rezervu pro případ, že práci hned nenajdete.

C hcete pracovat v zahraničí?

Ano 12 %

Neví 7 %

Ne 81 %



Zdroj: CVVM

K olik si vyděláte?

Profese měsíční plat v EUR měsíční plat

v Kč* Zubař (VB) 7 300 219 000 Kč Obchodní zástupce (Německo) 3 000 90 000 Kč Gynekolog (Slovinsko) 2 000 60 000 Kč Zdravotní sestra (Rakousko) 1 740 52 200 Kč Holič (Irsko) 1 460 43 800 Kč Pokojská (Rakousko) 1 000 30 000 Kč Pekař (Kypr) 963 28 890 Kč Kuchař bez praxe (VB) 913 27 390 Kč Pracovník v bistru (Německo) 800 24 000 Kč Uklízeč vil (Kypr) 680 20 400 Kč Číšník (Slovinsko) 500 15 000 Kč