Evropa: příležitostí k práci přibývá

Ve většině zemí EU už mohou Češi pracovat bez povolení. Stačí jen najít si zaměstnavatele a nastoupit. Je to ale opravdu tak snadné? V praxi obvykle ne. Jednotlivé země si zachovávají vlastní právní i kulturní odlišnosti.

Vyznat se ve spleti pravidel pomáhá projekt Evropské služby zaměstnanosti známý pod zkratkou EURES. Do společné sítě jsou zapojeny úřady práce všech států Evropského hospodářského prostoru (země EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska. Základní databází je Evropský portál pracovní mobility. Jedna verze je i v češtině. Přehledné české stránky jsou také na adrese portálu MPSV (internetové adresy viz Odkazy).

Proškolené poradce lze najít na úřadech práce v krajských městech. Poskytují informace a zprostředkovávají zaměstnání na evropském trhu. „Radíme s čímkoli, co souvisí s prací ve státech Unie; od nalezení inzerátu, přes podmínky vycestování a vyřízení dokumentů, až po ubytování v cílové zemi,“ říká Věra Kolmerová, manažerka EURES pro Českou republiku. „Výhodou sítě je, že máte-li nějaké potíže přímo v zahraničí, můžete se bez problémů obrátit na tamního poradce.“ Ti jsou ve státech EU rozmístěni podobně jako v Česku.

Kde musíte mít povolení

Co všechno musíte před nástupem do práce zařídit? V první řadě pracovní povolení ve státech, které tuto povinnost pro Čechy ještě nezrušily. Přechodné období platí už jen v sedmi zemích EU - ve Francii, Belgii, Dánsku, Lucembursku, Německu, Rakousku a také v Nizozemsku, které se však chystá tuto povinnost ještě letos zrušit. Zatím poslední otevřela své brány Itálie, která po Češích nevyžaduje pracovní povolení od 27. července minulého roku. Bulharsko a Rumunsko, které do EU vstoupily 1. ledna 2007, omezení nezavedly. Kromě států Evropské unie lze za podobných podmínek pracovat ještě na Islandu, který pracovní povolení rovněž nevyžaduje. Dále pak v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku, kde se přechodné období zatím uplatňuje.

O pracovní povolení pro zaměstnance žádá většinou zaměstnavatel. Státy, které pracovní trh zatím neuvolnily, vydávají povolení hlavně profesím, jichž mají nedostatek. Například ve Francii uspějí pracovníci ve stavebnictví, hoteliéři či ošetřovatelé. V Nizozemsku se uplatníte třeba v kovoprůmyslu nebo ve výpočetní technice.

Nezapomeňte na pojištění

I v zemích, které pracovní povolení nevyžadují, se nevyhnete jiným nutným formalitám. „Stejně jako v České republice je třeba provést registraci do sítě sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě se také přihlásit k vlastnímu pobytu,“ připomíná Věra Kolmerová.

Regionální poradce EURES pro kraj Vysočina David Chlupáček doporučuje, aby si zaměstnanci všechny dokumenty o svém působení v cizině schovávali. Zejména doklady o platbách do zdravotního a sociálního systému, výplatní pásky a pracovní smlouvy. „Důležitá jsou přidělená osobní čísla, která se podobají našim rodným číslům. Například ve Velké Británii byste si měli zařídit National Insurance Number (NIN), v Irsku PPS No. a jinde takzvané socialversicherungnummer,“ říká Chlupáček. Na odlišnosti v jednotlivých zemích vás poradci upozorní. Podrobnější informace najdete v dokumentu Na co byste neměli zapomenout, který je ke stažení na internetových stránkách portálu MPSV.

Napište si evropský životopis

Při hledání zaměstnání v EU vám pomůže, když své dokumenty převedete do takzvaného evropského formátu Europass. „Je to soubor pěti dokumentů. První dva - životopis a jazykový pas - si může každý vytvořit sám,“ říká Karin Jajtnerová z Národního centra Europass. Údaje o své profesní dráze a jazykových dovednostech zanesete do formuláře, který si stáhnete z internetových stránek centra. Pokud hledáte práci přes portál EURES, vyplníte formuláře elektronicky a zaměstnavatel si je snadno přečte. „Výhodou je, že v západní Evropě se takto životopisy běžně psaly i dříve, pro zaměstnavatele je tedy tato forma srozumitelná,“ vysvětluje Jajtnerová.

Další tři dokumenty, které mohou být součástí Europassu, už musí vystavit Národní centrum Europass - je to pas mobility o zahraničních stážích, které zaměstnanec či student absolvoval, dodatek k osvědčení o středoškolském vzdělání či vyučení a dodatek k vysokoškolskému diplomu. Poslední dva dokumenty může svým absolventům vydat ve spolupráci s centrem škola. Vysoké školy mají takovou povinnost přímo ze zákona.

Odkazy EURES - Evropský portál pracovní mobility

http://ec.europa.eu/eures

http://portal.mpsv.cz/eures Národní centrum Europass

www.europass.cz Informace o práci v EU

www.euroskop.cz





Země, které vyžadují pracovní povolení

Která povolání jsou zvýhodněna

Nizozemsko

zemědělci, zdravotní sestry, lékaři, instalatéři, mechanici, strojaři, prodavači, pošťáci, ošetřovatelé, programátoři a informatici

Dánsko

kuchaři, číšníci, účetní, elektrikáři, instalatéři, pokrývači, zahradníci, lakýrníci, automechanici, stavaři, zdravotní sestry, lékaři, porodní asistentky, laboranti, fyzioterapeuti

Belgie

manažeři, počítačoví experti, stavební inženýři, pracovníci v telekomunikaci, hutnictví, elektrotechnice a strojírenství, dále zdravotní sestry, uklízečky a řidiči

Německo

pracovníci ovládající informační technologie, mediální obory, finanční služby, pracovníci v cestovním ruchu, ve výzkumu, ve zdravotnictví, v gastronomii, zemědělci

Rakousko

zejména kvalifikovaní ošetřovatelé, zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, administrativní pracovníci, odborníci na informační technologie, média a reklamu; strojvedoucí, zahradníci, pracovníci v cestovním ruchu, zemědělci, lesníci

Lucembursko

pracovníci obchodu, ve stavebnictví, v oblasti informačních technologií, ve výrobě a v cestovním ruchu, zdravotníci, bankovní úředníci

Francie

vědci, stavaři, manažeři ve strojírenství, technici, potravináři, personalisté, úředníci, zdravotní sestry, ošetřovatelé, porodní asistentky, obchodní reprezentanti

Zdroj: EUROSKOP.CZ