Evropská hypoteční sonda odhalila spořivé Italy nebo Němce v podnájmu

Hypotéka jako půjčka na bydlení je běžná v celé Evropě. Průzkum Hypoteční banky ale odhalil, že způsob, jakým k tomuto typu úvěru v jednotlivých zemích přistupují, se liší podobně jako třeba regionální kuchyně.

Italové i Němci nejdříve spoří, pak si půjčují

V Itálii i Německu je běžné, že si lidé toužící po vlastním bydlení nejdříve naspoří dostatečnou částku a úvěr čerpají jen na menší část ceny. Největší spořivci jsou Italové, hypotečním úvěrem financují méně než polovinu ceny kupovaného domu či bytu. A to jsou v Itálii ceny realit jedny z nejvyšších v Evropě. Průměrná odhadní cena nemovitosti, na kterou banky poskytují úvěr, se pohybuje kolem 6,25 milionu korun.

Vůbec nejvyšší ceny nemovitostí kupovaných na hypotéku jsou z celé Evropské unie v Německu. Průměrná cena dosahuje zhruba 6,915 milionů korun, přičemž banka zájemci hypotékou financuje 72 procent a zbylých 28 procent, v přepočtu zhruba dva miliony korun, si musí naspořit.

Ovšem naspořit si před nákupem vlastního bydlení i několik milionů korun není vlastní jen Italům nebo Němcům. Průměrný Evropan si podle dat Evropské hypoteční federace naspoří zhruba čtvrtinu z odhadní ceny nemovitosti. I v řadě nových členských států Evropské unie, včetně Polska a pobaltských zemí, je běžné mít alespoň pětinu z ceny nemovitosti naspořenu předem.

To Češi nemusí mít tak velké úspory, aby na hypotéku dosáhli. Většina zájemců o vlastní bydlení si sice část odhadní ceny nemovitosti financuje z vlastního, i tak jim ale banky půjčí v průměru na 85 procent z odhadní ceny nemovitosti. Stále mají i možnost čerpat hypotéky do 100 procent z odhadní ceny nemovitosti. Poskytuje je většina bank kromě například GE Money Bank, LBBW Bank nebo Raiffeisenbank. Zájemci se však musí připravit na vyšší úrokovou sazbu oproti hypotékám s nižšími zástavními hodnotami.

Němci i Italové splácí až o deset let déle než Češi



Němec splatí hypotéku v průměru za 31 let, což je téměř stejně dlouhá doba, po jakou svoji nemovitost splácejí podstatně méně zadlužení Italové.

To Češi se hodlají zadlužit na kratší dobu. Většina bank uvádí, že v průměru svůj závazek uhradí během 20-25 let. Klienti Raiffeisenbank dokonce ještě dříve, banka uvádí průměrnou splatnost 17 let.

Němci preferují nájemní bydlení



Kvůli vysoké ceně nemovitostí se v Německu těší velké oblibě nájemní bydlení, které využívá téměř 60 procent domácností. Jeho prestiž je naprosto srovnatelná s vlastním bydlením. A volí ho i mnoho bohatých německých rodin. V Německu totiž funguje i trh luxusních nájemních bytů.

Nájemní bydlení vyhledávají zejména lidé žijící ve velkých městech s četnými bytovými domy jako je Berlín, Mnichov nebo Stuttgart.

Maďaři si půjčují nejnižší částky

V Maďarsku si lidé sjednávají extrémně nízké hypotéky, které nedosahují v přepočtu ani tři čtvrtě milionu korun. Přesto se právě Maďaři kvůli lehkovážnému přístupu k hypotečním úvěrům dostali do velkých problémů. Vysoké oblibě se zde těšily hypotéky v cizích měnách, které díky snížení hodnoty forintu skokově podražily o desítky procent.

Pak v důsledku globální finanční krize mnoho lidí přišlo o práci, a když neměli dost velké úspory, najednou nemohli své úvěry splácet. Situace dokonce dospěla tak daleko, že se vláda rozhodla za úvěry lidí, kteří v důsledku krize po 30. září 2008 přišli o práci, na 24 měsíců zaručit.

Slováci čerpali jen šestinu hypoték v Česku

Slovenský hypoteční trh prožil během ekonomické krize opravdu radikální útlum. Poptávka po hypotékách výrazně klesla, výsledkem byl 62procentní pokles objemu uzavřených hypoték.

Slovenské banky loni poskytly 6 929 hypoték, pro srovnání zhruba šestinu v porovnání s Českem.

V prvním pololetí letošního roku ovšem nastal obrat. Slováci si sjednali 4 183 úvěrů. "Oživení v prodeji hypoték vnímáme už od začátku roku. Během prvního pololetí jsme v meziročním srovnání poskytli o 60 procent víc hypotečních úvěrů," upozorňuje Zuzana Francúzová z ČSOB na Slovensku.

hypotéky v česku Banka Průměrná výše hypotéky v 2009 (v Kč) Průměrná výše hypotéky v 1. pol. 2010 (v Kč) Počet hypoték v 2009 Počet hypoték v 1. pol. 2010 Česká spořitelna 1,58 mil. 1,52 mil. 9 850 4 391 Hypoteční banka (včetně ČSOB, PS) 1,708 mil. 1,607 mil. 15 654 8 419 Komerční banka 1,554 mil. 1,654 mil. nezveřejňuje LBBW Bank 1,8 mil. 2 mil. nezveřejňuje Raiffeisenbank 1,59 mil. 1,75 mil. 6 253 3 800 UniCredit Bank 2,25 mil. 2,16 mil. nezveřejňuje Volksbank 1,87 mil. 1,725 mil. 615 348 Zdroj informací: banky ČR

Průměrná výše hypotéky na Slovensku dosáhla vloni v přepočtu zhruba 1,316 milionu korun, v Česku to bylo 1,669 milionu.

Slováci nechtějí fixaci

Slovensko se od České republiky odlišuje i v tom, jak lidé důvěřují stabilitě úrokových sazeb. Slováci v loňském roce sázeli spíše na pokles sazeb a nejčastěji sahali po hypotékách s variabilní úrokovou sazbou.

To Češi mají více v oblibě fixní úrokové sazby. V posledních měsících podle údajů bank nejčastěji volí tříleté či pětileté fixace.