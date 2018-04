Evropská strategie zaměstnanosti

* Nabízet těm, kdo hledají práci, vhodnou pomoc v raném stadiu nezaměstnanosti. Zařídit, aby se práce vyplácela. Příjem z placené práce byl měl být vyšší než podpora v nezaměstnanosti. Zaměstnavateli se musí vyplatit přijímat nové pracovníky a vytvářet nová místa.* Podporovat podnikatelství, a tím i vytváření pracovních příležitostí. Zařadit manažerské dovednosti do vzdělávacího systému a představovat podnikatelství jako jednu z možností utváření kariéry.* Zaměřit se na zaměstnanost druhé generace přistěhovalců (kteří často zažívají závažné sociální a zaměstnanecké problémy), řešit specifické potřeby žen, povzbuzovat starší ženy k tomu, aby zůstaly déle na trhu práce, a usnadňovat účast v zaměstnání pro matky s malými dětmi.* Transformovat práci "na černo" do řádného zaměstnání.* Podporovat přizpůsobivost požadavkům trhu práce, zejména pokud jde o různé uspořádání pracovní doby a o pracovní smlouvy.* Investice do lidského kapitálu a strategie pro celoživotní učení. Je třeba omezit předčasné odchody ze školy, zvýšit úroveň a kvalitu vzdělávání, podporovat investice zaměstnavatelů a jedinců do lidského kapitálu.* Vytvářet stimuly pro zaměstnavatele, aby přijímali znevýhodněné lidi, využívat příležitostí k vytváření pracovních míst v sociální ekonomice nebo v odvětvích reagujících na nové požadavky.* Podporovat aktivní stárnutí, to znamená dosáhnout 50procentní míry zaměstnanosti u starších lidí (55­64 let) do roku 2010 a do stejné doby zvýšit o pět let průměrný věk odchodu do důchodu.* Zaměřit se na regionální nerovnosti v zaměstnanosti. Úsilí o překlenutí regionálních nerovností je podstatné pro posílení soudržnosti v rámci Evropské unie.Plné textu znění najdete v čísle 3/2003 měsíčníku Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí, který vydává Národní ústav odborného vzdělávání.