Evropská unie by měla využívat svých pracovních sil

O pracovních silách v rámci Evropské unie diskutoval v Bruselu za Českou republiku ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. S ostatními ministry mluvil o tom, jaké jsou unijní plány povolit časově omezený pobyt pracovníků ze zemí mimo EU. Nečas vyloučil, že by někdo mohl České republice přidělovat kvóty zahraničních migrantů.

„Velké staré členské země mají problém nejen s migrací, ale i s nedostatkem pracovní síly,“ řekl Nečas. „Chtějí to řešit programy řízené migrace dočasně hostujících pracovníků, kteří by se po určité době vrátili domů,“ dodal s tím, že my nejsme proti, ale primárně je potřeba využívat pracovní síly v EU. Velké staré členské země jako Francie či Německo totiž nyní samy blokují legální pohyb pracovní síly z nových členských zemí. „Čím volnější bude pohyb pracovní síly v rámci EU, tím menší prostor bude pro ilegální migraci z Afriky nebo Asie,“ dodal český ministr.

Evropský komisař pro spravedlnost, vnitro a bezpečnost Franco Frattini seznámil ministry se svými návrhy, jak omezit práci ilegálních imigrantů a současně pomoci členským zemím zaplnit mezery na svém pracovním trhu zaměstnanci mimo EU. Země by si samy mohly stanovit, kolik legálních pracovníků potřebují přijmout, a mohly jim udělit krátkodobá víza.

Současně s tím Unie řeší stále častěji otázku ilegálních přistěhovalců především z Afriky, kteří směřují přes moře do Evropy. Podle pravidel EU se o ně musejí postarat země, kde se vylodili, a rozhodnout, zda mají právo na azyl. Nejčastěji jde o Španělsko, Itálii či Maltu, které se ohrazují, že nesou největší tíhu problému, který se týká celé Unie. Frattini hodlá nastolit otázku, jak by se členské země mohly podělit o problém přistěhovalců, na zasedání ministrů spravedlnosti 12. června. „Pro nás je nepřijatelné, aby podmínky vnitřního trhu práce v členských zemích stanovoval někdo jiný než země samotné,“ zdůraznil Nečas.

Na portálu ministerstva práce a sociálních věcí jsou zveřejněny základní informace o práci v členských státech EU. Stránky EURES jsou průběžně aktualizovány. Jednotlivé členské státy postupně uvolňují přístup na svůj pracovní trh, zvyšují případné kvóty či zjednodušují proces vydávání pracovních povolení. Pokud se o práci v EU zajímáte, sledujte stránky: http://portal.mpsv.cz/eures