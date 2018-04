Evropská unie na internetu

13:27 , aktualizováno 13:27

Zdarma přístupný interaktivní internetový kurz o Evropské unii je zaměřen hlavně na studenty od 13 do 19 let, ale studovat může každý, kdo má přístup na internet. Kurz je rozdělen do 22 lekcí. Ty pokrývají základní informace o historii, struktuře, dokumentech, členských státech a současnosti Evropské unie. Jedna lekce je věnována kandidátským zemím. Studenti se ihned dozvídají, jestli odpovídají dobře, nebo špatně.