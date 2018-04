Evropské centrum nabízí pomoc poškozeným, podle právníka je to na hraně

V říjnu loňského roku zemřela při dopravní nehodě mladá žena. Nehodu zavinil řidič, který v protisměru předjížděl před ním jedoucí vozidlo a při manévru čelně narazil do jejího auta.

Krátce po tragédii se rodině ozval obchodní zástupce společnosti Evropské centrum odškodného (EVCO) s tím, že firma pomůže při vymáhání odškodného. A protože pozůstalí byli v šoku a neměli sílu cokoli řešit, smlouvu s firmou podepsali. Když ovšem mělo přijít na vyplácení peněz, nastal problém.

Ozvali se hned, s výplatou peněz nespěchali

Přestože firma EVCO rodinu informovala, že peníze od pojišťovny již získala, a že je co nejdříve pošle, s výplatou poněkud otálela. Obchodní zástupce, který smlouvu sjednával, přestal komunikovat úplně. A o moc lepší to nebylo ani s pracovníky pobočky.

"Bombardujeme EVCO telefonáty i e-maily, ale bezvýsledně. Jeden se vymlouvá na druhého, chvílemi se nechají zapírat, chvílemi slibují, ovšem skutek utek," popisuje další vývoj událostí bratr zemřelé Zdeněk Studnička. Teprve když pan Studnička "pohrozil" firmě medializací případu, obratem byly peníze na účtu. Ovšem pouze polovina. I s výplatou druhé části odškodného byly problémy. A celkové vyúčtování, ve kterém je firma povinna vyčíslit svou smluvní odměnu, kterou si již z plnění strhla, neobdrželi pozůstalí dodnes.

"Byl to větší psychický nápor, než kdybychom vše řešili sami," říká Zdeněk Studnička. "Po těch zkušenostech mám spíše pocit, že se jen firma živí na úkor cizího neštěstí," uzavírá zklamaně.

Jednorázové odškodné je dáno zákonem

Ve smlouvě se firma EVCO zavazuje získat pro klienta v co možná nejkratším čase co nejvyšší náhrady a za to jí náleží odměna ve výši 15 procent z vyplaceného plnění. Podle jejich vyjádření je vše v naprostém pořádku.

"Náhrada škody byla ze strany společnosti Evropského centra odškodného poskytnuta pozůstalým formou jakou si zvolili dle prohlášení o způsobu zaslání náhrady škody," uvádí zástupce ředitele Lukáš Hynek. "Podařilo se nám získat nejen zálohová plnění, ale i doplatek do sta procent nároku," vysvětluje a dodává: "Právě toto je naší předností - získat pro klienta maximální plnění za škodu v co nejkratší době."

Jenže úplně totéž plnění by od pojišťovny rodina získala i sama. "Pokud jde o jednorázové odškodnění za usmrcení, tyto částky jsou dány občanským zákoníkem a nelze je zvyšovat," vysvětluje advokát Radim Miketa.

"Pojišťovna odškodňuje veškeré nároky, které poškozený prokáže. Z našeho pohledu jsou takové společnosti zbytečným článkem mezi klientem a pojišťovnou. Využití jejich služeb nemůže pozůstalým přinést větší odškodnění pojišťovny," potvrzuje mluvčí České asociace pojišťoven Jolana Ackermannová. Naopak, pojistné plnění se sníží o provizi, která připadne spolupracující společnosti.

Ve svém vyjádření redakci zástupce ředitele EVCO uvádí, že se souhlasem poškozených chce společnost uplatnit i další nároky. Zatím o nich pozůstalé ale vůbec neinformoval a hlavně, po dosavadních zkušenostech už rodina o spolupráci nemá sebemenší zájem.

Nároky na odškodné v případě usmrcení Jednorázové odškodné stanoví § 444 odst. 3 občanského zákoníku, podle nějž náleží za škodu usmrcením pozůstalým jednorázové odškodné, a to: manželovi nebo manželce 240 000 Kč,

každému dítěti 240 000 Kč,

každému rodiči 240 000 Kč,

každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000 Kč,

každému sourozenci zesnulého 175 000 Kč,

každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti 240 000 Kč. V případě dopravní nehody vyplácí toto jednorázové odškodné pojišťovna z povinného ručení viníka nehody. Skutečná majetková škoda - Z povinného ručení pojišťovna také vyplatí skutečnou majetkovou škodu, tedy v případě dopravní nehody škodu na vozidle, poškozených věcech, šatstvu a podobně. Nemajetková újma, kterou poškození utrpí například ztrátou blízké osoby, či zcela mimořádným zhoršením kvality života, pojišťovnami zpravidla odškodňována není, protože tento typ nároku není krytý povinným ručením. Takový nárok by musela hradit osoba, která zapříčinila škodu na zdraví nebo na životě, ovšem jen velmi výjimečně je viníkem uhrazena dobrovolně. Její určení není stanoveno žádnými striktními pravidly. "Tyto nároky bývají spíše předmětem soudního sporu a zde by již rozhodně měli poškození využít služeb advokátů, neboť jen v takovém případě může být poškozeným přiznána i náhrada nákladů za právní zastoupení," doporučuje Miketa.

Evropské centrum odškodného prý porušuje zákon o advokacii

Podle zákona o advokacii mohou právní služby poskytovat jen osoby zákonem určené, tedy například advokáti, notáři a podobně. Klientovi to přináší určité jistoty. Ze zákona jsou totiž tyto osoby povinny být pojištěny, ručí klientovi svým majetkem a jejich činnost podléhá případné kontrole České advokátní komory.

Takže například pokud by advokát byl svým klientem zmocněn k převzetí náhrady škody a poté by otálel s jejím vyplacením, mohl by si na něj klient stěžovat u České advokátní komory a ta by advokáta mohla potrestat. Pokud ale peníze dluží firma, není kde si stěžovat, můžete ji pouze zažalovat u soudu.

Společnost Evropské centrum odškodného ale žádné oprávnění k poskytování právních služeb nemá. "Činnost společnosti je přinejmenším na hraně zákona o advokacii a podle mého názoru již za hranou, neboť se jedná o zastřené poskytování právních služeb," říká náměstek ministra spravedlnosti František Korbel. Zda se v případě společnosti jedná o přestupek, nebo o trestný čin neoprávněného podnikání, ale může posoudit pouze policie, popřípadě soud.

Podle vyjádření zástupce EVCO ale činnost společnosti zákonu nijak neodporuje. "Předmětem činnosti společnosti je vymáhání pohledávek, což je činnost, kterou se zabývají na území České republiky stovky společností," argumentuje zástupce ředitele Evropského centra odškodného Lukáš Hynek. Podle jeho slov se k činnosti společnosti a jejího souladu se zákonem vyjadřovala Česká národní banka a v činnosti firmy nenašla nic protizákonného. "Ani policie nic nezákonného v činnosti společnosti neshledala," podotýká Hynek.

"Podle mého názoru podobné společnosti jen využívají tísně a úzkosti poškozených osob, které v takto složité životní situaci nejsou schopny racionálně posoudit výhody či nevýhody a rizika spolupráce," varuje advokát Radim Miketa. "Z tohoto důvodu považuji jejich jednání přinejmenším za neetické," dodává.

