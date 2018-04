Evropské fondy zatím nemáme

Akciovým fondům se poslední týden příliš nevydařil. Nejlépe, ale přesto se zápornou výkonností, vyšel z minulého týdne fond ČSOB akciový mix (-0,14 %). Trhům v USA asi největší ránu zasadil nižší než očekávaný nárůst HDP za první čtvrtletí letošního roku, který navzdory očekávání růstu ve výši 5 %, dosáhl „pouhých“ 4,2 % (meziročně). Z minulého týdne pak stále přetrvává hrozba zvyšování úrokových sazeb. Stejně jako americký FED trápí investory za oceánem, evropské trhy stále marně čekají na snížení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou. Z vyjádření jejích představitelů však žádné naděje neplynou, spíše naopak, oživení evropských ekonomik se jim zdá alespoň pro tuto chvíli dostatečné. Technologickým titulům se dařilo v minulém týdnu ještě o poznání hůře, a tak na dolních příčkách žebříčku akciových fondů skončily sektorově zaměřené fondy ČPI Nové ekonomiky (-2,27 %) a ČPI Farmacie a biotechnologie (-1,73 %). Nejméně úspěšný byl tentokrát Živnobanka akciový fond s -2,39 %.

Stejně málo povzbuzující týden zažily dluhopisové fondy, z nichž pouze jediný ČPI korporátních dluhopisů (+ 0,02 %) zůstal v černých číslech. Dluhopisy u nás a v západní Evropě jen mírně oslabily, avšak na východ od nás byla situace mnohem

Nové zákony z kapitálového trhu naleznete v sekci zakony.idnes.cz Zákon o kolektivním investování Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

napínavější. Zatímco v Polsku uvažuje centrální banka směrem ke zpřísnění monetární politiky (očekávané zvýšení úrokových sazeb má negativní vliv na cenu dluhopisů), Slovensko již podruhé v krátké době úrokové sazby snížilo. Po březnovém snížení přišlo v polovině minulého týdne další snížení klíčové 2-týdenní repo sazby o dalších 50na 5,0 %. Centrální banka tím kromě jiného vrátila posilující slovenskou korunu zpět nad 40 SKK za EUR. Slovenské dluhopisy proto dále posilují.

Události v Polsku a Maďarsku mají z domácích fondů negativní vliv především na fond ISČS Trendbond (-0,69 %), ze kterého (ostatně stejně jako z většiny dluhopisových fondů) investoři své peníze přesunují jinam. Podobné zaměření má i fond IKS Plus bonodvý, který byl částečně úspěšnější, neboť skončil pouze s -0,01% poklesem. Celkem z dluhopisových fondů odteklo za týden více než 85 mil. Kč. Opačná situace je u fondu ING Slovenský dluhopisový fond, který si za poslední týden díky snížení sazeb na Slovensku připsal +0,43 %. Fond však více překvapuje svými prodeji, neboť čisté prodeje tohoto fondu za březen a duben dosahují úctyhodné výše 75 mil. Kč.

Celkovým vítězem z domácích fondů za uplynulý týden se stal fond fondů ISČS Globaltrend s výkonností +0,42 %. Nevedl si špatně ani v čistých prodejích, kde skončil za ISČS Sporoinvestem a IKS Balancovaným na třetím místě se 7 mil. Kč. Celkově vložili domácí investoři do domácích fondů, fondů ze skupiny KBC a tří korunových fondů ING 229,6 mil. Kč. Domácí fondy si připsaly 78,3 mil. Kč, fondy KBC celkem 125 mil. Kč a tři ING fondy 26,4 mil. Kč.

Investiční novinky a další konsolidace

Klasické fondy však v posledních týdnech dostávají nové konkurenty. K zajištěným fondům (jen u KBC činily čisté prodeje tří nově nabízených zajištěných fondů 94 mil. Kč) přibývají strukturované dluhopisy či speciální vklady s výnosy navázanými na akcie. Poslední nabídka strukturovaných dluhopisů je od HVB Bank, nyní však na rozdíl od podzimních emisí pouze v USD a EUR (více v TOMTO článku).

K dalším novinkám patří lákadlo skupiny ING ve formě 50% slevy na vstupním poplatku. Při příležitosti vstupu do EU nabízí ING nákup fondů ING EMU Equity a ING Euro s polovičním vstupním poplatkem. Nabídka platí pouze při sjednání smlouvy o nákupu fondů do konce května a nákupu nejpozději do konce června. Výhodný poplatek však získáte pouze při podpisu smlouvy v Oranžovém domě, čímž chce ING přilákat klienty ke svým poradcům a nabídnout jim eventuální složení širšího portfolia.

Investiční společnosti se více snaží vzdělávat klienty v otázce investic a nabízejí bezplatné přednášky a semináře. Minulý týden se konal seminář ŽB Trustu, v úterý pokračuje cyklus přednášek společnosti ISČS (tentokrát na téma:Tak už jsem tam! Aneb: jak investuje Evropan?) a na 4. 5. připravila seminář i ING.

Na závěr můžeme uvést další změny u fondů, o kterých jsme dosud neinformovali. Ke slučování dochází ve skupině fondů ČSOB investiční společnosti. ČSOB fond bohatství se k 1. červenci 2004 sloučí s fondem ČSOB fond stability. Tento přejímající fond (ČSOB fond stability) současně změní název na ČSOB bohatství.

Jaké změny přinese nová úprava fondů? Více v TOMTO článku

Obchodování s podílovými listy zmíněných fondů bude ukončeno 23. června. Vydávání a zpětný odkup podílových listů fondu ČSOB bohatství je plánováno na 19. červenec.

Již k 22. březnu došlo ke změně statutu u fondu IKS Globální. Kromě změny názvu na IKS Global konzervativní došlo rovněž ke změně investiční strategie fondu. Nově fond deklaruje výrazně konzervativní zaměření. Podíl akcií v portfoliu může být maximálně 15 %. (Fond může investovat do domácích i zahraničních nástrojů s tím, že měnové riziko na úrovni fondu je „zpravidla zajištěno“.) V současné době je v akciových titulech zainvestováno přibližně 13 % portfolia. U fondu rovněž dochází ke změně poplatkové struktury, kdy vstupní poplatek zůstává nulový a výstupní poplatek se podle nových pravidel snižuje v závislosti na době setrvání ve fondu. Dřívější 2 % zaplatí investoři, pokud prodají podílové listy do dvou let od jejich nákupu. Poté se poplatek průběžně snižuje až na nulu, při prodeji po pěti letech od nákupu.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČSOB Akciový Mix -0,14% Živnobanka akciový fond -2,39% ČPI F. ropného a energ. pr. -0,20% ČPI Fond nové ekonomiky -2,27% ISČS EUROTREND -0,30% ČPI F. farmacie a biotech. -1,73% Dluhopisové Živnobanka NADAČNÍ 0,03% ISČS ČS korp. dluhopisový -1,06% ČPI korp. dluhopisů 0,02% ISČS TRENDBOND -0,69% ČSOB nadační 0,01% ISČS SPOROBOND -0,43% Fondy fondů IKS Fond fondů -0,32% ISČS GLOBALTREND 0,42% Peněžního trhu ČSOB výnosový 0,03% IKS Peněžní trh -0,02% ČPI Peněžní 0,02% Živnobanka Sporokonto 0,01% ISČS SPOROINVEST 0,01% Smíšené IKS Global konzervativní 0,09% ČSOB středoevroproský -1,70% ČPI Český OPF 0,08% J&T OPPORTUNITY CZK -0,93% J&T AG2000 0,08% ISČS SPOROMIX 5 -0,74% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 227,3 ISČS SPOROBOND -40,9 IKS Balancovaný 13,5 ČSOB stability -35,5 ISČS GLOBALTREND 7,0 IKS Peněžní trh -32,2

Zdroj: UNIS ČR