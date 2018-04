Novinky v exekucích: Dlužník již nezachrání peníze na manželově účtu

Do konce roku 2012 věřitel dlužníka kontaktovat nemusel. Když někdo zapomněl například na pokutu za špatné parkování, mohlo se stát, že platil místo pár stovek i několik tisíc korun navíc.

Pokud tedy nepatříte k těm, kdo si záměrně nevyzvedávají poštu, měli byste se o chystané exekuci dozvědět předem.

Peníze nezachráníte na manželově účtu

Do roku 2012 také platilo, že když je na jednoho z manželů uvalena exekuce, podléhá jí celý společný majetek, ale plat a účet druhého z partnerů exekutor nepostihoval. Mělo to dva protichůdné důsledky:

Rodina měla z čeho žít, protože exekutor zabavoval jen mzdu dlužícího manžela. Když se domácnost uskromnila, nemusely jí vznikat další dluhy (na nájemném, za energie a další). Mnozí manželé však situaci zneužívali a na účtu nedlužícího partnera ukrývali před exekutorem peníze. Na to doplácel věřitel.

Od ledna se toto pravidlo mění. Exekutor může nově obstavit i plat a účet druhého z manželů. Možným východiskem pro ty, kdo vzhledem k exekuci nemají prostředky na živobytí, je nechat si mzdu (alespoň takzvanou nezabavitelnou část) vyplácet v hotovosti. Na účtu totiž ani nezabavitelná částka není před exekucí v bezpečí (více čtěte zde).

Problém budou mít zejména důchodci, kteří jsou v exekuci. Není jich v Česku málo, týká se to 45 tisíc seniorů. Pokud jim Česká správa sociálního zabezpečení posílá peníze na účet, exekuce je tam najde. Manžel dlužníka tak může požádat o zasílání peněz poštou.

Způsob výplaty důchodu však nelze změnit ze dne na den. Česká správa sociálního zabezpečení si na to vyhrazuje až tři měsíce.

Jiné vyvolávací ceny u nemovitostí

Když je předmětem exekuce nemovitost, draží se za 2/3 ceny stanovené znalcem, a když se neprodá, je každá další za polovinu odhadu. Od roku 2013 je nově možné přidat další kola dražby, ve kterých se vyvolávací cena snižuje podle stanovených procentních hranic, kterých se dražba musí postupně držet (75, 50, 40, 30, 25 procent odhadu).

Další novinkou je takzvaná předražka, tedy možnost finální cenu z dražby ještě přeplatit. V praxi to znamená, že najde-li se po dražbě kdokoliv, kdo do 15 dní složí minimálně o 25 procent vyšší částku než vydražitel, přiklepne se nemovitost této osobě. Cílem je získat z prodeje nemovitosti co nejvíce peněz. Čím dráž se dům či byt prodají, tím spokojenější bude věřitel i dlužník, kterému se tak podaří uhradit víc dluhů nebo mu připadne zbylá částka.

Další novinkou pro dlužníky je možnost dražit i členská práva v bytovém družstvu, což dosud nebylo možné. Tím lze prodat vypořádací podíl v družstvu za tržní cenu, a tedy vyšší částku.

Pět malých exekucí za jedny náklady

Jestli se vám sešlo několik nezaplacených pokut, třeba u dopravního podniku, fungovalo to do konce roku 2012 tak, že exekutor vymáhal každou zvlášť a ke každé si připočetl náklady na řízení. Snadno se tak stalo, že z pokuty 500 korun narostl dluh na 10 tisíc a ze dvou takových pokut na 20 tisíc.

Od ledna 2013 to je jinak: pokud máte více dluhů u jednoho věřitele, vymáhání se sloučí. Dluh také sice naroste, ale například v našem modelovém příkladě "jen" na 10 500 korun místo 20 tisíc.

Důležité je uvědomit si, že je to změna, která se dotýká malých závazků vůči jednomu věřiteli. Pokud dlužíte pětistovku dopravnímu podniku, druhou telefonnímu operátorovi a třetí za poplatky u lékaře, na sloučení se spoléhat nemůžete. Každý dluh se bude i nadále vymáhat zvlášť a každý bude navýšen o poplatky exekutorovi.