Exekuce – nepříjemný konec půjčky

Soudní vykonavatelé nemohou v bytě označit a následně odvézt věci, které souvisí s chodem domácnosti. Co do této kategorie zařadit, záleží však na jejich posouzení. „V rodině s malým dítětem nezabavíme ledničku a pračku. Tam, kde jsme zjistili, že dlužník se převážně zdržuje u přítelkyně v jiném bytě, se uvedené věci exekuci nevyhnou,“ říká soudní vykonavatel z Plzně.

E xekuce přijde draho

Celou akci není radno protahovat, dlužná částka totiž s ubíhajícím časem obvykle roste a s ní i odměna exekutorovi. Ta činí podle zákona 15 procent z vymožené částky. Dlužník však exekutorovi zaplatí i jeho výdaje například na cestovné, telefony a poštovné, které s jeho případem souvisí. K tomu všemu by měl dlužník počítat s 19 procenty DPH.

Dlužník se může proti exekuci odvolat a má na to 15 dní od chvíle, kdy byl vykonavatelem prvně kontaktován. Je-li si jist, že se jedná o omyl, měl by tak učinit neprodleně, aby se vyhnul problémům. Zádrhel nastane například při obstavení stavebního spoření. Zde může klient přijít o státní podporu, jestliže byl na účtu pohyb do šesti let od uzavření smlouvy (u starších smluv pět let). Exekuce Dopravního podniku na dva tisíce tak může dlužníka stát i dvacet tisíc.

V ymahatel přijde i bez soudu

Věřitelé rádi využívají institutu takzvaného exekutorského zápisu. Dlužník se s nimi hned na počátku půjčky dohodne na exekuci pro případ, že nebude řádně splácet. Exekutor pak může nastoupit bez předchozího soudního jednání. Takový zápis je ale nutno sepsat před notářem, není to věc osobní dohody věřitele a dlužníka.

E xekuční příkaz může být vystaven:

na plat

na úspory v bance

na nemovitost

na movité věci