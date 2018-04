Exekuce pro 143 korun: soud se spletl, ale chybu napravit nejde

Malířka Lada Faixová si pronajímala ateliér v domě Lidového bytového družstva na Praze 4. Měsíční nájemné 2 701 korun platila složenkami a občas se zpozdila. V roce 2013 ji družstvo muselo upomínat o nájemné za červenec a srpen a k dluhu si naúčtovalo ještě dvakrát 500 korun. Za co? „Podle účetní se jednalo o smluvní poplatek za upomínku za neuhrazení členských příspěvků,“ říká nájemnice.

Dluh i smluvní poplatky zaplatila, ale vzápětí se ocitla v prodlení s nájemným za září a říjen. Družstvo na ni podalo žalobu. Než ji Obvodní soud pro Prahu 10 začal projednávat, paní Faixová dluh 5 402 korun v lednu roku 2014 uhradila. Družstvo vzalo žalobu zpět, ale začalo se domáhat úroku z prodlení ve výši 143 korun. Pak přišel ke slovu soud. Nejdřív řízení o 5 402 korun zastavil, jenže později paní Faixové nařídil, aby už jednou vyrovnaný dluh i s úrokem znovu zaplatila. A samozřejmě aby nahradila i náklady řízení přesahující 6 000 korun.

Odvolání nepřípustné

„Soud nepostupoval procesně správně,“ tvrdí pražský advokát Lubor Šída, kterého oslovil iDNES.cz. Podle něho neměl soudce zastavit celé řízení, ale jen v rozsahu zpětvzetí žalobního návrhu družstva. To by se normálně dalo řešit v rámci odvolání - kdyby pod rozsudkem nebylo napsáno, že odvolání není přípustné. Spor se totiž vedl o tzv. bagatelní částku do 10 000 korun, kde soudní řád odvolání neumožňuje.

Sám soudce Jiří Kalaš to jemně nazývá nedopatřením. „Nedopatřením se však stalo, že bylo rozhodnuto o celém předmětu řízení, když fakticky mělo být žalobě vyhověno pouze co do částky 143 korun,“ napsal v odůvodnění rozsudku.

A co na to jeho nadřízení? „Musím s politováním zkonstatovat, že ve vámi zmiňované věci bylo příslušným předsedou senátu pochybeno,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz Lenka Marynková, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10. „Předseda senátu byl na své pochybení upozorněn a nad tímto vyjádřil lítost.“

Kdo komu dluží

Lítost je namístě, protože postup soudu přišel Ladu Faixovou dost draho. Jakmile totiž padl rozsudek bez možnosti odvolání, nabyl právní moci a do práce se pustil exekutor. „Zatím jsem v hotovosti zaplatila 12 000 korun a exekutorka mi zabavila a prodala akcie v hodnotě 7 042 korun a obávám se, že mě toto jakési nedopatření bude stát ještě další peníze,“ vypočítává Lada Faixová.

Otázkou přitom je, jestli vůbec nějaký dluh existoval a kdo komu dlužil. Jak už víme, paní Faixová zaplatila smluvní poplatek za upomínku za neuhrazení členských příspěvků. Ale protože nebyla členem družstva, platit ho neměla. „Pouze člen družstva je povinen postupovat dle stanov družstva a platit tedy členské příspěvky. Nelze požadovat zaplacení nákladů na upomínku za neuhrazení členských příspěvků, není-li paní Faixová členem družstva,“ upozorňuje advokát Lubor Šída. Družstvo tedy dostalo od nájemnice 1 000 korun navíc.

Po námitce paní Faixové družstvo v dopise z letošního ledna nazvalo zaplacenou tisícovku „případným přeplatkem“. To už je trochu lepší. Jenže „případný přeplatek“ paní Faixová v přehledu plateb za rok 2013 vůbec nenašla.

Kam se poděl? Těžko říct. Na náš dotaz totiž právní zástupkyně družstva Olga Uhrová odpověděla, že družstvo nesouhlasí s poskytnutím jakýchkoli informací. „Lituji, ale nemohu na vaše otázky odpovědět,“ napsala.

Paní Faixová má jasno, kdo je dlužník a kdo věřitel: „Není pravda, že družstvu dlužím platbu s úroky z prodlení ve výši 143 korun, ale družstvo mi dluží nejméně 857 korun.“

Zmate(č)ná náprava

Jak tedy zjednat nápravu, když soud pochybí? „Orgán státní správy není oprávněn ve věci iniciovat zjednání nápravy, k uvedenému je třeba využít příslušných procesních postupů,“ tvrdí Lenka Marynková z Obvodního soudu pro Prahu 10.

Takových postupů je ale podle advokáta Lubora Šídy v konkrétním případě poskrovnu. Paní Faixová by jedině mohla podat žalobu pro zmatečnost, jenomže lhůta pro podání je dost krátká - tři měsíce od doručení rozsudku. A ty už uplynuly. „V současné chvíli již není podle mého názoru možné toto rozhodnutí zvrátit,“ tvrdí advokát. Procesní postupy zase jednou vyhrály nad spravedlností.