Exekuce vás může postihnout, i když nic nedlužíte

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí:



- do 3 mil.Kč základu 15 % (nejméně 3 tis.Kč),

- z přebývající částky až do 40 mil.Kč základu 10 %,

- z přebývající částky až do 50 mil.Kč základu 5 %

- z přebývající částky až do 250 mil.Kč základu 1 %.



Částka nad 250 mil.Kč se do základu nezapočítává.



Náhrada hotových výdajů

- paušální částka 3500 Kč, vyšší náklady je exekutor povinen prokázat