Exekutor: práce nejen pro drsňáky

V červnu 2003 přišel exekutor zabavit majetek dlužníkovi. Ten se zabarikádoval ve skladu. Následně ho zapálil a střílel kolem sebe. Nakonec spáchal sebevraždu. Chyběla jen podmanivá akční hudba a závěrečné titulky. Útoků na soudní exekutory sice přibývá, většina z nich však zná podobné scény jenom z filmů. Přestože si pod názvem jejich profese mnoho lidí představí drsného svalovce s revolverem u pasu, skutečnost bývá prozaičtější. „Úkolem exekutora je uskutečňovat právo, o kterém soud rozhodl, že někomu náleží,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory České republiky Juraj Podkonický. Většinou jde o vymožení dluhu nebo jiné povinnosti, kterou dlužník i přes rozhodnutí soudu odmítá splnit, vy sami přitom nemůžete dělat nic jiného, než jej stále dokola vyzývat. Ani soukromé vymahačské firmy nedokážou z dlužníků peníze dostat jinak než přesvědčováním.

Soudní exekutor je naproti tomu veřejným činitelem. Přestože jde o svobodné povolání, jeho rozhodnutí se považují za rozhodnutí soudu. Právě soudům, které mohou svá rozhodnutí také samy vymáhat, pokud je o to požádáte, přinesl vznik profese soudních exekutorů v roce 2001 úlevu. Soudní úředníci pro množství úkolů postupují pomaleji a méně účinně. Od začátku působení exekutorů se šance, že vám dlužník nakonec zaplatí, zdvojnásobila.

Práce není jednotvárná

Činnost exekutora nespočívá jen v zabavování a odvážení pohovek, domácích kin a počítačů z bytu dlužníka. „Práce je to mnohem bohatší,“ tvrdí Lucia Hrochová, studentka pražské právnické fakulty, která při škole u exekutora nějaký čas pracovala. „Odvoz věcí z bytu je opravdu až posledním krokem,“ vysvětluje. Soudní exekutor dlužníka nejprve k zaplacení vyzve, na jeho majetek sám sáhne až v momentě, kdy není jiné řešení. Kromě prodeje dlužníkových osobních věcí, při jejichž zabavování mu musí ponechat základní vybavení pro život, může například použít srážky ze mzdy nebo peníze z dlužníkova účtu.

Lucia Hrochová o povolání exekutorky uvažuje. „Člověk samozřejmě musí být trochu otrlý a hned se nezaleknout, když se jeho práce někomu nebude líbit. Ale to musí řešit všichni právníci, ať pracují kdekoliv,“ míní studentka. Připomíná, že exekutor nepracuje sám a zabavování věcí je většinou na jeho zaměstnancích. Ti navíc mohou požádat o doprovod policii, pokud mají pocit, že jim hrozí nebezpečí.

Povolání i pro ženu

To, že práce soudního exekutora nemusí být náročná ani pro ženu, potvrzuje rakovnická exekutorka Hana Šajnerová. „Opravdu jen nezabavujeme majetek, jak by se mohlo zdát z médií. Je to především právnické povolání,“ říká. V tom, že v čele tamního exekutorského úřadu sedí žena, naopak spatřuje výhody. „Exekutorka přece jen nemá potřebu tolik demonstrovat sílu. Často proto exekuce proběhne bez zbytečných emocí, bez nepříjemností a stížností.“ Dlužník většinou dobře ví, že zaplatit musí, vztek u něj pak může vyvolat jednání exekutora, pokud je necitlivé. Zde může žena uplatnit svou empatii. „Ale i exekutorka a její zaměstnanci umějí postupovat tvrdě,“ dodává Šajnerová.

Jak si vybrat exekutora

Pokud chcete, aby vám již odsouzený dlužník opravdu zaplatil, můžete se obrátit na soudní úředníky a nechat vymáhání na nich, nebo si ze seznamu vybrat libovolného soudního exekutora.

Pak přímo zvolenému exekutorovi nebo soudu pošlete žádost o provedení exekuce. Musíte však doložit pravomocný rozsudek o tom, že vám má dlužník zaplatit. Odměnu exekutorovi i jeho náklady zaplatí dlužník, exekutor tuto částku vymůže společně s dluhem. Na začátku však po vás bude chtít zálohu. Když ji nezaplatíte, exekuce vůbec nezačne.

Jak se stát exekutorem

Podmínky pro práci soudního exekutora stanoví zákon. Může jím být jmenován občan České republiky, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal úplné vysokoškolské vzdělání na české právnické fakultě a je bezúhonný. Navíc musí vykonat alespoň tříletou exekutorskou praxi a složit exekutorskou zkoušku. Exekutora pak do úřadu jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Exekutorské komory. O každé místo soudního exekutora se však musí nejdříve zájemci utkat ve výběrovém řízení, které vyhlašuje komora. Seznam všech exekutorů včetně kontaktů na jejich kanceláře můžete nalézt na internetových stránkách Exekutorské komory ČR, na adrese www.ekcr.cz.