Exekutor vám může zabavit i drahé zvíře, varuje odborník

Exekuce je až tím nejkrajnějším řešením ve vymáhání pohledávek, proto při ní často pracují emoce. Například v červenci museli policisté chránit exekutora, kterého se dlužník pokoušel zahnat mačetou.- čtěte Problémový dlužník vytasil na exekutory mačetu

Vykonavatelé exekucí se mohou setkat i s fingovanými zdravotními problémy nebo se lží. Leckdy kvůli nespolupracujícímu dlužníkovi trvá exekuce i několik hodin. Dlužníci si naopak stěžují na necitlivé a nepřiměřené chování exekutorů.

Tomáše Vrány jste se dnes od 10 hodin ptali například na jeho zážitky z profese, zda má zkušenosti s násilím, či podplácením a na další osudy zabaveného majetku. Poradí také, jak se dá exekuci slušně bránit.

Kdo je Tomáš Vrána

JUDr. Tomáš Vrána byl soudním exekutorem jmenován v roce 2001. V minulosti v justici působil jako advokát i soudce. Dnes exekutorský úřad v Přerově patří mezi tři největší u nás a exekuce provádí na celém českém území. Tomáš Vrána rád cestuje, je ženatý, má jednoho syna.

Vybrané otázky a odpovědi

OTÁZKA: Můžeme se odvolat proti exekuci?

ODPOVĚĎ: Proti usnesení o nařízení exekuce se lze odvolat, avšak důvody jsou velmi úzce specifikovány a není jich mnoho. Vychází se z předpokladu, že jestliže již soud jednou v nalézacím řízení pravomocně rozhodnul, není moc důvodů o správnosti tohoto rozhodnutí pochybovat.

OTÁZKA: Jak se mohu bránit proti exekutorovi, který mi přijde zabavit majetek, aniž by mě dal dopředu vědět, že na mě byla uvalena exekuce. Existuje proti tomu nějaká obrana? Musí mě exekutor dopředu informovat? Podle zákona musím exekutora pustit do bytu/domu, aby provedl exekuci majetku. Mám právo si napřed ověřit, že daný exekutor je pravým exekutorem a že exekuce není nějaký podvrh? Než si ověřím pravost exekuce, pokud to jde, musím exekutora pustit do bytu/domu?

ODPOVĚĎ: Exekutor, respektive jeho zaměstnanec - tzv. vykonavatel soudního exekutora - nemusí hlásit svoji návštěvu Vašeho bytu předem. je to logické, mohlo by totiž dojít ke zmaření účelu exekuce. Vykonavatel se musí prokázat průkazem vykonavatele soudního exekutora.

OTÁZKA: Nikde jsem nenašla, jak je to s exekucí domácích zvířat? Může exekutor zabavit třeba psa nebo kočku? A jak pozná, že např. domnělý voříšek je ve skutečnosti představitelem velmi drahého, vzácného plemene značné hodnoty, ale i naopak?

ODPOVĚĎ: Zabavit zvíře lze, pokud má nějakou výraznou hodnotu. Běžného voříška Vám určitě nikdo zabavovat nebude.

OTÁZKA: Co mám dělat, když mám v pronájmu barák a před nějakou dobou zde byla firma, co má dluhy a exekutor mi chce zabavit majetek?

ODPOVĚĎ: Prokažte mu, že s bývalou firmou nemáte nic společného. Exekutor Vás určitě nechá na pokoji. Nemůžete za to, že tam před Vámi byl nějaký dlužník.

OTÁZKA: je možno vést exekuci proti osobě ve výkonu trestu? Dotyčný je ve výkonu trestu, nepracuje, rodiče mu odhlásili již rok před zatčením trvalý pobyt, přesto, že u nich dál až do svého zatčení bydlel.

ODPOVĚĎ: Proti takové osobě lze samozřejmě vést exekuci. Pokud nemá žádný jiný majetek, lze postihovat alespoň jeho odměnu, kterou dostává ve vězení za to, že pracuje.