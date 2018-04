Exkluzivní vlak jede v zajetých kolejích

Od poloviny května se na pobočkách České spořitelny a u vybraných makléřů budeme potkávat s reklamní kampaní na produkt Pojišťovny České spořitelny - Eurokapitál. Přestože samotná pojišťovna produkt nazývá novým pojistně - investičním programem s garantovaným zhodnocením ve výši 3,5 % ročně, nejedná se o nic jiného, než o běžné jednorázově placené kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití na konstantní pojistnou částku.

3,5 procenta je ve skutečnosti jen 2,2 procenta

Princip programu Eurokapitál je následující: z jednorázově vložené částky se vypočte v závislosti na věku a pohlaví pojištěného pojistná částka pro případ jeho smrti nebo dožití. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednorázově placené pojištění a že pojistnou dobu pojišťovna pevně nastavila na 8 let a jednorázový vklad minimálně na 20 000 korun, rozdíly ve velikostech garantované pojistné částky jsou prakticky mizivé. Pojistná částka se při kalkulaci vypočítá s předpokládaným zhodnocením ve výši 3,5 %, což sice u nově sjednaných produktů patří ke špičce na trhu, ale garantované zhodnocení se netýká všech vložených prostředků ale pouze rezervy pojistného. Tedy jen části zaplaceného kapitálu.

Podstatnou skutečností pro určení výhodnosti tohoto programu je jeho nízká likvidita. Teprve ve třetím roce totiž obdrží pojištěný při přerušení pojistné smlouvy alespoň zaplacené pojistné. Proti životnímu pojištění dále stojí fakt, že výnos je zdaňován (odlišně například od přímé investice do podílových fondů). Při dožití je uplatněna srážková sazba daně ve výši 15 %, při výpovědi dokonce 25 %. Skutečné garantované efektivní zhodnocení je pak podstatně nižší, než se většina občanů na první pohled domnívá. Kupříkladu muž ve věku 25 let, který vloží do programu Eurokapitál 20 000 Kč, obdrží za 8 let nejméně 23 816 Kč po zdanění, a svůj vklad tak bude mít zhodnocen o 2,2 % p.a., ne tedy o 3,5 % p.a. (To samozřejmě za předpokladu, že nedojde ke změně zdanění výnosu životního pojištění.).

Dle vyjádření pojišťovny jsou hlavními výhodami programu Eurokapitál možnosti uplatnění odpočtů od daně z příjmu a roční připisování podílu na výnosech nad rámec garantovaného zhodnocení. Daňové zvýhodnění je však u takto nastaveného produktu podmíněno sjednáním smlouvy minimálně do 60 let věku a „koupením“ garantované pojistné částky vyšší než 40 000 korun. To znamená, že při fixně nastavené pojistné době na 8 let budou moci využít daňové zvýhodnění pouze ti klienti, kteří budou starší 52 let a zaplatí jednorázové pojistné na úrovni přibližně 33 000 korun. I příslib připisování podílu na výnosech je v mnoha ohledech diskutabilní. V pojistných podmínkách je totiž formulace, že podíly na výnosech budou připisovány podle pojistně-matematických zásad, které jsou ale neveřejné.

Příklady garantované pojistné částky pro případ smrti nebo dožití; při jednorázovém vložení 20 000 korun na 8 let Podmínky Garantovaná pojistná částka Efektivní úrok (po zdanění; zaokrouhleno) Muž, věk 25 let 24 489 Kč 2,2% Muž, věk 52 let 24 200 Kč 2,1% Žena, věk 25 let 24 501 Kč 2,2% Žena, věk 52 let 24 392 Kč 2,2%

Zdroj: Pojišťovna ČS, Fincentrum G

Všechny pojišťovny na trhu mohou investovat rezervy pouze bezpečně, a to do aktiv, které vymezuje vyhláška ministerstva financí (např. pokladniční poukázky, státní či korporátní dluhopisy). Chce-li tak pojištěný alespoň částečně předvídat možnosti skutečně připisovaných podílů na výnosech nad rámec garantovaného zhodnocení, měl by znát poplatek za správu portfolia aktiv kryjících rezervy vytvořené ze zaplaceného pojistného. Tento tzv. manažerský poplatek však není nikde smluvně zaručen, a tak jej pojišťovna může upravit podle aktuální situace na trhu. Obecně platí, že s rostoucím garantovaným zhodnocením roste zároveň velikost tohoto poplatku. Poměrně vysoká garance zhodnocení rezervy tak bude u produktu Eurokapitál vykoupena omezením potenciálu pro případné dodatečné podíly na výnosech.

Výnos 48 % a "pojištění zdarma" Vyplatí se kombinace pojištění se zajištěným fondem? Více ZDE .

Vzhledem ke skutečnosti, že uzavření smlouvy je velmi jednoduché (bez podrobného zkoumání zdravotního stavu), se lze domnívat, že produkt Eurokapitál bude zcela jistě nabízen na pobočkách banky jako kombinace výhodného termínovaného vkladu a pojištění. Pojistná ochrana je však u tohoto produktu naprosto druhořadým rozměrem, neboť krytí pro případ smrti je zjednodušeně řečeno pouze rozdíl mezi garantovanou pojistnou částkou a vloženým kapitálem, a prezentovaný garantovaný výnos je značně znehodnocen nejrůznějšími poplatky. Pro občana, který zároveň potřebuje jak pojistnou ochranu a zároveň je ochoten „spořit“, je sjednání samostatného rizikového pojištění a investování prostředků jinde nadále výhodnější než platit kombinovaný produkt. Eurokapitál očividně rozšiřuje plejádu navenek atraktivních finančních balíčků, které mají zvýšit zájem o životní pojišťění. Životní pojišťovny se tak nadále budou snažit získat do správy ty prostředky občanů, které by byly jinak investovány například v podílových fondech, do akcií, dluhopisů či jiných finančních instrumentů.

Co říct na závěr? Přestože Pojišťovna České spořitelny nabízí na trhu vysoce nadprůměrné garantované zhodnocení, tak pojištění je od slova pojistit se a ne od slova spořit. Vložit do životního pojištění jednorázově vyšší částky bez možnosti čerpání daňových výhod a příspěvku zaměstnavatele není nadále z pohledu výnosnosti a likvidity tím optimálním řešením.

Jaký máte názor na produkt Eurokapitál od Pojišťovny České spořitelny. Domníváte se, že nejrůznější balíčky finančních produktů jsou pro klienta výhodné? Děkujeme za vaše názory a připomínky.