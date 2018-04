Rodiče musí živit děti tak dlouho, dokud se nepostaví na vlastní nohy

Kolik stojí studentský život Ubytování 2 500 korun - při bydlení na koleji počítejte s cenou kolem 3 000 korun (jako protihodnotu můžete započíst ubytovací stipendium, které bývá okolo 500 korun za měsíc i víc).

Doprava 800 korun - počítejte s hromadnou dopravou v místě. Nejdražší je v Praze (předplatní jízdenka za 260 korun měsíčně). Rezervu je třeba ponechat na cesty domů.

Jídlo 2 000 korun - studenti se mohou stravovat v menze (oběd vyjde v průměru na 40 korun), počítat však musíte i s večeřemi a snídaněmi.

Učebnice 100 korun - záleží na typu školy. Ledacos se dá sehnat levněji přes internet, půjčit v knihovně, oskenovat od spolužáků.

Telefon a internet 1 000 korun - ve škole bývá připojení zdarma, komu to nestačí, může se připojit mobilně, aby byl na síti kdykoli.

Zábava - tato položka záleží na každém studentovi. Návštěvy klubů, sport, kino, nová kabelka či hra do počítače, to by neměla být záležitost kapesného od rodičů, ale výnosu z brigády.

Celkem byste se měli vejít do 7 000 korun za měsíc.