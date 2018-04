Exportu se blýská na lepší časy - 2.díl

Záměrem je posunout firmy do vzdálenějších zem, kde Česko není tolik známo, do oblasti, kde existuje výrazný potenciál růstu obchodní spolupráce i do tzv. států zvláštního významu, kde se sice obchoduje či obchodovalo, ale možnosti spolupráce jsou daleko širší. MPO proto vytyčilo dvacítku zemí, kde vidí potenciál ekonomického růstu.

Jedná se o Argentinu, Brazílii, Bulharsko, Čínu, Egypt, Chile, Chorvatsko, Indii, Kanadu, Mexiko, Rumunsko, Rusko, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Srbsko a Černou Horu, Turecko, Ukrajinu, USA a Vietnam. Seznam prioritních teritorií bude pravidelně ročně aktualizován podle hodnocení zájmu českých firem a rozsahu příležitostí.

Konkrétní pomoc je již nastartována

Program ministerstva nadále počítá s pokračováním programu Aliance, který má pod patronátem vládní agentura na podporu podnikání CzechTrade (www.czechtrade.cz). Program spočívá v podpoře exportérům, kteří se chtějí prosadit na zahraničním trhu, ale nemají dostatek prostředků na vlastní marketingové aktivity. Proto je pro ně výhodné se seskupit s minimálně dalšími dvěmi firmami, jejichž výroba nebo sortiment se vzájemně doplňují.

Takovéto podniky pak mají šanci dosáhnout na podporu, která jim zaplatí až 50 procent vynaložených nákladů na jejich propagaci za hranicemi naší republiky (více na http://www.czechtrade.cz/Global?xml=/sluzby/detail_sluzby.xml&id_sluzba=40). Aliance mají za s sebou od svého vzniku v roce 2005 poměrně úspěšnou dráhu. Například Česká dobývací technika získala velké zakázky v Rusku, výsledky jsou i v oblasti čištění vody a ekologických produktů, kde vývozní aliance vodního hospodářství získala kontakty v Petěrburku. Existuje i významné seskupení v oblasti IT.



Tip:

Pokud se setkáte s tím, že máte v rámci svého vývozu problémy s požadavky, které dle vás neodpovídají volnému pohybu zboží, nebo se od vás vyžadují větší částky za registraci za vstup do podnikání v jakékoliv státu Unie, obraťte se na SOLVIT. SOLVIT jsou nezisková centra, která existují ve všech zemích EU a která hájí svobody podnikatelů na vnitřním trhu v zemích EU. Jejich výhoda je navíc v bezplatném poradenství ( více na http://www.mpo.cz/xqw/webdav/-UTF8-/dms_mpo/getFileinternet/12584/12620/solvit.htm).