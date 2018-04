Exportu se blýská na lepší časy

Ne že by exportní program již neexistoval - nově se však zaměřuje na podporu vývozu služeb. Češi totiž mají v této oblasti co nabídnout, ať už v oblasti inženýringu, logistiky nebo informačních technologií. Vývoz služeb na obyvatele je totiž v Česku až osmkrát menší než třeba v územně srovnatelném Rakousku nebo Dánsku. Má to ovšem jeden háček – směrnici o službách musí schválit nová směrnice EU, která by firmám a živnostníkům odbourala bariéry ve stavebnictví, velkoobchodě, právních a účetních činnostech, zdravotnictví a sociálních službách nebo vzdělávání. Je tedy ale otázkou, zda se ji v Bruselu podaří prosadit.

Druhou, zcela novou oblastí, kam se strategie soustředí, je podpora vývozu investic. Měl by se vytvořit jasný systém, prostřednictvím kterého by se českým firmám předalo více příležitostí a informací kam investovat.

Malá firma to má těžké

Klíčovou prioritou nové podpory je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem na zahraničních trzích. V roce 2004 se na tuzemském vývozu podílelo téměř 31 tisíc firem, z toho tři čtvrtiny představovaly firmy s ročním objemem exportu jen do 10 milionů korun. Na souhrnné hodnotě vývozu se však účastnily jen necelými dvěma procenty. Při expanzi do zahraničí právě menší firmy hůře získávají marketingové informace o vzdálených trzích. Obtížnější je pro ně rovněž proniknutí do distribučních kanálů i samotný přístup ke kapitálu pro financování expanze.

Proto je jedním z hlavních úkolů Strategie přinést domácím podnikatelům informace o zahraničních příležitostech. Připravená exportní strategie předpokládá také větší využití strukturálních fondů a prostředků Unie pro rozvojovou spolupráci. Rozšířeny mají být i služby Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP-www.egap.cz), agentury CzechTrade (www.czechtrade.cz) a České exportní banky (ČEB – www.ceb.cz), která by se měla například podílet na financování investic do společných podniků v zahraničí i dlouhodobých výrobních programů.

Manažerští úředníci budou reálem

Exportní strategie také vnáší do služeb státu nové prvky z hlediska manažerského přístupu řízení. Stát si totiž uvědomil, že firmy potřebují více konkrétní byznys a praktické informace od fundovaných expertů, než jen nic neříkající teoretické povídání úředníků. Model bude vycházet z aktivní asistence firmám přímo v zahraničí, z cílené propagace země a oborů a z efektivní práce lidí vysílaných státem ve prospěch podniků. Zastupitelské úřady v zahraničí by například českým exportérům měly věnovat pětkrát více času než dosud. Součástí plánu je také vytvoření klientského centra a jednotného systému poskytování informací a poradenství.



