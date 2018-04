Expresní služby: rychlé, ale drahé

Většinou je za rychlost třeba připlatit, často hodně. Pokud budete potřebovat platební kartu do druhého dne, banka vyhoví, ale zadarmo to nebude. Rozdíly v expresních přirážkách za vydání karty jsou u jednotlivých bank značné. Například v České spořitelně zaplatíte za vydání a roční používání karty Visa Electron 3000 korun místo obvyklých 150 korun, expresní vydání platební karty v Komerční bance stojí 4000 korun, u ČSOB jen 500 korun a v HVB Bank je zadarmo. Za rychlejší hypotéku, vyřízenou do pěti dnů, zaplatí klient Českomoravské hypotéční banky nejméně o pět tisíc, maximálně o deset tisíc korun víc.

Podobně se připlácí za expresní vydání pasu. Do druhého dne bude hotov za 600 korun, pokud počkáte měsíc, bude stačit 200 korun. Nevýhodou „rychlého“ pasu je jeho omezená platnost na jeden rok, zatímco pas vydaný v běžné lhůtě má platnost deset let. Rychle, třeba i v noci, k vám v případě nutnosti dorazí také notář. Pak si však za úkon naúčtuje až stoprocentní přirážku.

Expres neznamená automaticky dráž

Díky tržnímu prostředí se příplatky za rychlost v jednotlivých firmách hodně liší. Konkurence v určitém místě může tlačit ceny dolů, a tak mnozí poskytnou i expres službu bez přirážky, za stejnou cenu jako v běžném termínu. Platí to třeba o stěhovacích firmách. Pokud mají volnou kapacitu, odstěhují nábytek do druhého dne za stejný obnos jako za měsíc a někdy nezáleží ani na tom, zda to bude o víkendu, případně ve svátek. V některé Optice vám do hodiny zhotoví brýle, stejně rychle zvládnou i běžnou opravu, a navíc přitom nenaúčtují ani korunu. Jinde si za stejnou službu připlatíte.

Je proto dobré předem se zeptat, kolik firmy za rychlost účtují. „Za otevření zabouchnutých dveří si některé firmy říkaly až dva tisíce korun, ale pak jsem na sídlišti našla zámečníka, který mi pomohl za šest set korun,“ říká Helena Novotná z Prahy. Na konečném účtu se podepíše kromě rychlosti také doba, kdy budete službu potřebovat. A protože v souladu s Murphyho zákony se vám rozbije okno či onemocní pes určitě v noci nebo ve svátek, bude pomoc většinou dražší než ve všední den. Obvykle totiž platí, že za službu mimo běžnou pracovní dobu jsou přirážky, někdy až stoprocentní.

Vydání občanského průkazu se urychlit nedá

Žádné prosby ani ochota zaplatit cokoli navíc některé záležitosti neurychlí. Platí to třeba o vydání občanského průkazu, na který si v každém případě počkáte 30 dní. Zápis do katastru nemovitostí se také zkrátit oficiální cestou nedá, a tak si mnoho lidí raději, než aby čekali, vypomůže úplatkem. „Když jsme kupovali byt, nabídl nám developer rychlejší zápis do katastru nemovitostí a zařízení dalších úředních záležitostí za šest tisíc korun,“ vzpomíná manažerka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Zároveň dodává, že nabídku ráda přijala, protože na objíždění úřadů neměla čas ani nervy.

Potřebujete peníze za prodej auta či počítače hned na ruku, nebo na ně nespěcháte a stačí vám až v okamžiku, kdy najdou nového majitele? I na tom záleží, kolik budete inkasovat. „Pokud auto vykupujeme za hotové, dostane majitel auta vždycky méně, než když do bazaru auto dá a vyplácíme ho, až když se auto prodá,“ říká Pavel Macháček z českobudějovického autobazaru U cara. Kolik na okamžitém výkupu zákazník tratí, záleží na typu a stáří auta a aktuální poptávce po něm.

Méně peněz utržíte při výkupu za hotové než u komisního prodeje i u jiných věcí, které se rozhodnete nabídnout bazaru. Martin Petružálek z pražského Bazarcomu rozdíl konkretizuje: „Když bude chtít zákazník peníze za počítač na ruku hned, dostane 72 procent dohodnuté prodejní ceny, když ho tu nechá do komise a pro peníze si přijde až po prodeji, získá 82 procent.“

